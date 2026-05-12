Comment acheter des billets pour le match Angleterre - Ghana : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le Gillette Stadium et plus encore

Après leur affrontement contre la Croatie, les Three Lions se rendront au Gillette Stadium de Foxborough le 23 juin pour défier le Ghana lors de leur deuxième match dans le groupe L de la Coupe du monde. Les Black Stars s’étaient distingués en atteignant les quarts de finale en 2010.

Les Three Lions ont déjà livré plusieurs duels mémorables face à des sélections africaines, comme leur victoire épique 3-2 après prolongation contre le Cameroun en 1990 ou leur succès 2-1 dans le temps additionnel face à la Tunisie lors de la phase de groupes de 2018.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre : points de vente et tarifs.

Quand aura lieu le match Angleterre - Ghana lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

Les Three Lions avaient rugi lors de leur premier match de groupe il y a quatre ans, infligeant six buts à l’Iran. Vont-ils de nouveau démarrer en fanfare ?

Date Calendrier Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre vs Croatie AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Angleterre vs Ghana Gillette Stadium (Foxborough) Bénéficiez de billets pour assister à la rencontre du samedi 27 juin. Samedi 27 juin Panama - Angleterre Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Malgré leurs exploits lors des Coupes du monde 2006 et 2010, les Black Stars n’ont remporté qu’une seule rencontre au cours des éditions 2014 et 2022 réunies. Que réservent les prochains matchs de groupe à la sélection ghanéenne ?

Date Adversaire Lieu Billets Dimanche 14 juin Ghana vs Panama BMO Field (Toronto) Billets Mardi 23 juin Angleterre vs Ghana Gillette Stadium (Foxborough) Billets Samedi 27 juin Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour le match Angleterre - Ghana ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Angleterre-Ghana ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Gillette Stadium

Le Gillette Stadium est une enceinte polyvalente située à Foxborough, dans le Massachusetts, à environ 32 km au sud-ouest du centre-ville de Boston. Inauguré en 2002, il sert de terrain attitré aux New England Patriots (NFL) et aux New England Revolution (MLS).

En dehors du football, de nombreuses stars mondiales de la musique s’y sont produites. En 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd et Coldplay y ont donné des concerts, tandis qu’Usher, Bruno Mars et Ed Sheeran, entre autres, s’y produiront plus tard dans l’année.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Gillette Stadium disposera d’une capacité de 65 000 places, dont 5 876 sièges club et 82 loges de luxe. Le stade accueillera au total sept rencontres de la Coupe du monde 2026, dont cinq matches de phase de groupes et deux rencontres à élimination directe.

Que peut-on attendre du match Angleterre - Ghana ?

ANG Dernier match GHA 0 1 Nul 0 Angleterre 1 - 1 Ghana 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1



