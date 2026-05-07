Le groupe L de la Coupe du monde s’électrise le 17 juin au Texas avec un choc entre deux poids lourds européens : Angleterre-Croatie.

Ce sera leur deuxième duel en Coupe du monde : huit ans après la victoire croate en prolongation, synonyme de finale 2018, les deux sélections promettent un affrontement haletant.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match de la Coupe du monde Angleterre - Croatie à Arlington, à l'AT&T Stadium, ainsi que les points de vente et les tarifs.

Quand aura lieu le match de Coupe du monde Angleterre - Croatie ?

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Angleterre vs Ghana (16 h, HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billet Samedi 27 juin Angleterre vs Panama (17 h HE) MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Croatie vs Angleterre (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Croatie vs Panama (19 h HE) BMO Field (Toronto) Billets Samedi 27 juin Croatie vs Ghana (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour le match Angleterre - Croatie de la Coupe du monde

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La dernière phase officielle de vente des billets pour la Coupe du monde, dite « vente de dernière minute », a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin du tournoi.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub , proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention, l’offre est souvent limitée et les places apparaissent de façon ponctuelle : connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement sous la main.

Combien coûtent les billets pour le match Angleterre - Croatie de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de l’arène, hors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié au fil des différentes phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations se situaient entre 60 et 620 dollars.

Pour rester informé, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente secondaire telles que StubHub.

Bilan des confrontations directes entre l'Angleterre et la Croatie

Pronostic Angleterre - Croatie (Coupe du monde)

Si les Three Lions restent invaincus depuis trois confrontations, la douleur de la demi-finale perdue en 2018 demeure vive et ils viseront une revanche immédiate lors de leur entrée en lice dans le groupe F, à Arlington.

L’Angleterre, qui devrait être l’une des nations les plus soutenues de la Coupe du monde de la FIFA 2026, pourra compter sur ses nombreux fans prêts à traverser l’Atlantique, ainsi que sur une solide base de supporters déjà établis en Amérique du Nord.

Bien que l’Angleterre n’ait pas soulevé de trophée majeur depuis 1966, ses performances constantes sur la scène internationale lui permettent de demeurer parmi l’élite du football européen et mondial. Cette régularité explique en partie l’afflux continu de supporters et la forte demande de billets pour ses matchs.

Malgré des débuts laborieux dans les premiers tours de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde, ponctués de victoires étriquées 1-0 et 2-0 contre Andorre, les Three Lions ont ensuite pris leur envol sous la houlette de Thomas Tuchel. Ils ont terminé en tête de leur groupe avec huit victoires en huit matches, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première nation européenne à valider son billet pour la phase finale.

La Croatie, elle aussi, a survolé ses qualifications. Les Vatreni de Zlatko Dalic sont restés invaincus et ont terminé en tête de leur groupe, remportant sept de leurs huit matchs. Ils n’ont d’ailleurs laissé échapper des points qu’à l’occasion du nul 0-0 à Prague contre la République tchèque.

Si le groupe est vieillissant, sa grande expérience pourrait s’avérer décisive : finaliste puis demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde, la sélection croate reste un outsider crédible.

Où se déroule le match Angleterre - Croatie ?

L’AT&T Stadium, antre à toit rétractable des Dallas Cowboys inauguré en 2009, accueille régulièrement d’autres événements sportifs ou culturels, comme des concerts, des matchs de basket, des rodéos ou des shows de catch WWE.

L’AT&T Stadium est l’un des onze stades américains qui accueilleront des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec 94 000 places assises, il sera le plus grand de la compétition. Outre Angleterre-Croatie, il abritera quatre autres matchs de groupe et quatre rencontres à élimination directe, dont une demi-finale.