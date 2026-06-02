Comment acheter des billets pour le match amical États-Unis - Allemagne : match d'adieu avant la Coupe du monde 2026, au Soldier Field de Chicago et plus encore

Vous n’avez pas encore vos billets pour la Coupe du monde 2026 ? Le match amical États-Unis-Allemagne, programmé à Chicago le 6 juin, permet aux supporters des deux nations de voir leurs joueurs préférés en action.

Le sélectionneur des Stars and Stripes, Mauricio Pochettino, peaufinera les réglages de son groupe dans l’emblématique Soldier Field.

Des joueurs tels que Christian Pulisic, Weston McKennie et Chris Richards seront testés une dernière fois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, moins d’une semaine plus tard, le 12 juin à Inglewood contre le Paraguay.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour ce « match d’adieu », notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule le match amical États-Unis - Allemagne ?

Matchs Amicaux - Matchs Amicaux Soldier Field

Comment acheter des billets pour le match amical États-Unis - Allemagne ?

La mise en vente générale a débuté le 5 décembre 2025, sur les sites officiels de l’U.S. Soccer et du Soldier Field.

Une prévente avait débuté deux jours plus tôt, le 3 décembre, et était réservée aux membres U.S. Soccer Insiders, l’accès étant fonction du niveau d’adhésion.

Il s’agit du dernier match de préparation de l’équipe nationale américaine avant la Coupe du monde 2026, ce qui a suscité une demande extrêmement forte.

Si les canaux officiels affichent complet, des billets peuvent encore être trouvés auprès de revendeurs secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match amical États-Unis - Allemagne ?

Les tarifs officiels s’échelonnaient de 64 $ à plus de 181 $, en fonction de la catégorie de siège et de la date d’achat. Voici les différentes catégories :

Niveau 400 (Tribune supérieure) : 64 $ – 95 $

Niveau 300 (mezzanine) : 95 $ – 135 $

Niveau 200 (Club) : 135 $ – 181 $

Niveau 100 (Tribune inférieure) : à partir de 181 $

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail de billetterie de la Fédération américaine de football ; pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente telles que StubHub.

Calendrier des matchs de groupe des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Les États-Unis viseront une quatrième qualification consécutive pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici le programme du groupe D des coorganisateurs de la compétition :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin États-Unis vs Australie (12 h, heure du Pacifique) Lumen Field (Seattle) Billets Jeudi 25 juin Turquie vs États-Unis (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood) Billets

Calendrier des matchs de groupe de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Après deux éliminations surprises au premier tour en 2018 et 2022, la Mannschaft espère que la troisième fois sera la bonne sur le sol nord-américain. Voici les dates des matchs du groupe E :

Date Match Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao (12 h CT) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire (16 h HE) BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne (16 h HE) Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Tout ce qu’il faut savoir sur le Soldier Field

Le Soldier Field est un stade polyvalent situé à Chicago, nommé en mémoire des soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale.

Bien qu’il ait accueilli de nombreuses équipes de diverses disciplines depuis son ouverture en 1924, ses locataires actuels sont les Chicago Bears (NFL) et le Chicago Fire (MLS).

En marge du football, le stade accueille également de grands événements populaires : Beyoncé, The Weeknd, Kendrick Lamar et Oasis y ont déjà donné des concerts en 2025, et Ed Sheeran, Foo Fighters, Usher et Chris Brown s’y produiront plus tard dans l’année.

Bien qu’il ne figure pas parmi les stades hôtes de la Coupe du monde 2026, Soldier Field a déjà accueilli des rencontres lors de l’édition 1994 aux États-Unis ainsi que durant la Coupe du monde féminine de la FIFA 1999.