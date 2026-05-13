L'Allemagne se rend dans le Sud pour un match captivant du groupe E contre Curaçao, qui s'annonce comme un match d'ouverture historique pour les deux nations lors de la Coupe du monde 2026.

L’équipe allemande, emmenée par une génération de superstars et quadruple championne du monde, arrive au Texas avec l’intention de réaffirmer sa domination sur la scène internationale. Curaçao fait ses débuts à Houston, incarnant l’ambition grandissante et le talent technique des Caraïbes.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Allemagne - Curaçao : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Allemagne - Curaçao lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao NRG Stadium, Houston Billets 20 juin 2026 Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto Billets 25 juin 2026 Équateur - Allemagne Stade MetLife, East Rutherford Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 à Curaçao

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao NRG Stadium, Houston Billets 21 juin 2025 Équateur – Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 25 juin 2026 Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour le match Allemagne – Curaçao ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les matchs de la première phase est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est conseillé de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Allemagne - Curaçao ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Allemagne-Curaçao à Houston, les places les moins chères représentent actuellement un bon plan pour les supporters au budget limité. Les quadruples champions faisant leur entrée en lice dimanche soir au NRG Stadium, la demande devrait être forte, même si les billets pour les matchs de groupe « neutres » restent plus abordables que ceux des nations hôtes.

En ce moment, les places officielles les moins chères se situent autour de 120 à 200 dollars pour les tribunes supérieures. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée ont récemment baissé, avec des billets d’entrée de gamme démarrant entre 450 et 650 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 950 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 000 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 300 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Houston étant une destination mondiale de premier plan et la rencontre marquant les débuts historiques de Curaçao face à un géant du football, la demande locale et touristique est très forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre au NRG Stadium, se procurer rapidement les billets de catégorie 3 encore disponibles constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu’il faut savoir sur le NRG Stadium

Le stade de Houston, officiellement dénommé Houston Stadium (et connu commercialement sous le nom de NRG Stadium) pour la compétition, incarne l’avant-garde de l’architecture sportive moderne et constitue un pilier de l’histoire sportive locale.

Situé au sein du complexe NRG Park, il a été le premier stade de football professionnel à être équipé d’un toit rétractable, une conception sophistiquée qui permet au site de passer d’une expérience en plein air à un environnement climatisé.

Ses panneaux de toit coulissants, capables de s’ouvrir ou de se fermer en seulement sept minutes, ainsi que ses deux écrans vidéo haute définition offrent à chaque spectateur une expérience visuelle de premier ordre.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade offrira environ 72 000 places. Malgré son envergure impressionnante, sa conception architecturale met l’accent sur la polyvalence et une visibilité optimale afin de garantir une ambiance conviviale pour les rencontres prévues.

Pour répondre aux normes internationales, la pelouse hybride de classe mondiale garantit une surface de jeu optimale pour cinq rencontres de phase de groupes et deux matches à élimination directe de haut niveau.



