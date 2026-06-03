Comment acheter des billets pour le match Allemagne - Côte d’Ivoire : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le BMO Field et plus encore

Après les premières rencontres du groupe E disputées aux États-Unis, en Allemagne et en Côte d’Ivoire, les regards se tournent vers le Canada pour un affrontement décisif de la Coupe du monde 2026.

Finaliste malheureux en 2018 puis éliminé dès la phase de groupes en 2022, le champion du monde 2014 n’a pas le droit à l’erreur.

Bien qu’elle ait été éliminée dès le premier tour lors de ses trois dernières participations à la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), la Côte d’Ivoire ne sera pas une proie facile, surtout avec des joueurs comme Amad Diallo, Franck Kessié et Sébastien Haller dans ses rangs.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour cette rencontre, entre points de vente officiels et fourchettes de prix.

Quand aura lieu le match Allemagne - Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Lors de la précédente Coupe du monde nord-américaine, en 1994, la Mannschaft avait conclu la phase de groupes avec deux victoires et un nul. Quel scénario l’attend cette fois-ci ?

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne vs Curaçao NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 20 juin Allemagne vs Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

La Côte d’Ivoire fait son retour sur la plus grande scène du football pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014. Voici le calendrier du groupe E qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire vs Équateur Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets Samedi 20 juin Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 25 juin Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour Allemagne – Côte d’Ivoire ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés, sont terminées. La demande record ayant fortement réduit la disponibilité des billets lors des premières phases de vente, les places encore disponibles sont désormais très limitées.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Allemagne - Côte d’Ivoire ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le BMO Field

Le BMO Field est un stade en plein air situé à Exhibition Place, à Toronto (Ontario). Inauguré en 2007, il accueille les matchs du Toronto FC, club emblématique de la MLS, ainsi que ceux de l’équipe nationale canadienne de football.

De 2014 à 2016, une série de rénovations majeures a permis d’allonger la pelouse pour répondre aux standards du football canadien, ouvrant la voie à l’arrivée des Argonauts de Toronto dès la saison 2016 de la LCF.

Le BMO Field fait partie des deux stades canadiens, l’autre étant le BC Place de Vancouver, sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Pour répondre aux exigences de l’instance mondiale, 17 756 sièges temporaires seront ajoutés, portant la capacité à 45 736 places pour cet événement estival majeur.

Le record d’affluence a été établi en mai dernier, lorsque 44 828 spectateurs ont assisté à la rencontre entre le Toronto FC et l’Inter Miami de Lionel Messi.

Que attendre du match Allemagne - Côte d’Ivoire ?