Comment acheter des billets pour le match Algérie - Autriche : tarifs des billets pour la Coupe du monde, informations sur le GEHA Field at Arrowhead et plus encore

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour le football aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Algérie affrontera l’Autriche lors d’un match très attendu de la phase de groupes au GEHA Field de l’Arrowhead Stadium, à Kansas City.

L’Algérie, déterminée à marquer les esprits lors de son retour sur la scène mondiale, et l’Autriche, désireuse de confirmer son statut d’équipe européenne bien structurée, devraient générer une demande de billets extrêmement élevée.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, des tarifs aux formules hospitalité en passant par les détails sur le stade et les plateformes les plus fiables pour réserver avant la rupture de stock.

Quand le match Algérie - Autriche aura-t-il lieu ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 27 juin 2026 – 19h00 Algérie vs Autriche GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu et ville Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City (Missouri, États-Unis) Billets 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara (région de la baie de San Francisco), États-Unis Billets 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, États-Unis Billets

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu et ville Billets 16 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara (San Francisco), États-Unis Billets 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium, Arlington (Dallas), États-Unis Billets 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, États-Unis Billets

Comment obtenir vos billets pour Algérie - Autriche ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leurs places.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant les différentes phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant les différentes phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Sur la plateforme de revente officielle de la FIFA, les supporters peuvent acquérir des billets vérifiés directement auprès de personnes qui ne peuvent plus assister à la rencontre.

officielle les supporters peuvent acquérir des billets vérifiés directement auprès de personnes qui ne peuvent plus assister à la rencontre. Plateformes de revente de billets : des intermédiaires comme StubHub permettent d’obtenir rapidement des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde.

des intermédiaires comme StubHub permettent d’obtenir rapidement des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde. Offres d’hospitalité : ces expériences premium incluent des places VIP, des salons privés, un service de restauration exclusif et un accès prioritaire au stade.

Tous les billets de la Coupe du monde seront délivrés sous forme numérique via le système de billetterie mobile de la FIFA. Les supporters doivent veiller à ce que les informations de leur compte soient cohérentes sur toutes les plateformes afin de faciliter les transferts et l’accès au stade.

Combien coûtent les billets pour le match Algérie - Autriche ?

Les tarifs varient selon le stade, la catégorie de siège et la popularité de la rencontre.

Les places les moins chères pour la phase de groupes sont annoncées à partir d’environ 60 $ dans les catégories FIFA les plus basses, tandis que les sièges premium en tribune inférieure et les formules hospitalité peuvent dépasser 1 000 $ pour les affiches les plus prisées.

Pour le match Algérie - Autriche, les offres de revente actuelles démarrent autour de 180 $ à 350 $ pour les places en tribune supérieure, avec une hausse significative à mesure que la date du match approche.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le GEHA Field at Arrowhead Stadium

Le match Algérie – Autriche se tiendra au GEHA Field at Arrowhead Stadium, à Kansas City (Missouri), l’un des stades les plus bruyants et les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Antre des Kansas City Chiefs de la NFL, il s’est forgé une réputation mondiale grâce à son ambiance électrique et à ses tribunes bondées. Le site est promis à devenir l’un des hauts lieux de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Avec ses plus de 70 000 sièges, l’enceinte accueillera plusieurs rencontres clés de la compétition.

Les supporters présents pour le match Algérie-Autriche peuvent s’attendre à :