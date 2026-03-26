Comment acheter des billets pour le match Al Hilal - Al Taawoun : dates, prix des billets, lieu et plus encore

La Saudi Pro League continue de captiver le monde du football, et le prochain affrontement entre Al Hilal et Al Taawoun à la Kingdom Arena s'annonce comme l'un des moments forts de la saison 2025-2026. Alors qu'Al Hilal cherche à conserver sa domination en tête du classement grâce à son effectif de stars, Al Taawoun arrive à Riyad en tant que véritable « tueur de géants », fort d'un parcours continental impressionnant et d'une réputation de discipline tactique. Ce match a toujours donné lieu à des rencontres riches en buts, et avec les deux équipes en quête de points cruciaux dans les dernières journées du championnat, l'ambiance dans la capitale sera électrique.

Chez GOAL, nous savons qu’il peut être difficile de se procurer une place pour un match très prisé à Riyad. Que vous soyez un supporter local ou que vous veniez de l’étranger pour assister au spectacle de la SPL, nous avons rassemblé toutes les informations essentielles pour que vous ne manquiez pas une minute de l’action. Des places en tribune générale les moins chères aux loges d’hospitalité les plus luxueuses, voici votre guide complet pour obtenir dès maintenant des billets pour Al Hilal vs Al Taawoun.

Quand a lieu le match Al Hilal vs Al Taawoun ?

Le match est prévu pour le premier week-end d'avril 2026. Alors que le championnat entame sa 27e journée décisive, cette rencontre constitue un obstacle crucial pour Al Hilal dans sa quête d'un nouveau titre national. Les supporters doivent noter que les horaires de coup d'envoi de la Saudi Pro League peuvent parfois être modifiés en raison des contraintes de diffusion ou des conditions climatiques locales ; il est donc fortement recommandé de se tenir informé via les canaux officiels.

Date et heure Rencontre Lieu Billets Samedi 4 avril 2026 (21h00) Al Hilal vs Al Taawoun Kingdom Arena, Riyad Billets

Où acheter des billets pour Al Hilal vs Al Taawoun ?

Pour les supporters souhaitant assister au match à la Kingdom Arena, plusieurs options s’offrent à eux. La méthode principale et la plus directe consiste à passer par la plateforme officielle WeBook, qui sert de point central pour les événements de la Saudi Pro League et de la Riyadh Season. Les billets y sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match, même si les rencontres très attendues peuvent afficher complet en quelques minutes seulement après leur mise en vente.

Compte tenu de la popularité d'Al Hilal, de nombreux supporters se tournent vers le marché secondaire pour s'assurer d'avoir une place. StubHub est une option fortement recommandée pour ceux qui ont manqué la mise en vente générale initiale ou qui viennent de l'étranger et ont besoin de la sécurité d'un achat vérifié. Les plateformes de revente proposent souvent un choix plus large de places, y compris des emplacements premium qui ne sont pas toujours disponibles lors de la mise en vente standard du club.

Assurez-vous toujours d'utiliser des sources fiables qui offrent une garantie de remboursement. Acheter auprès de partenaires officiels ou de plateformes de revente établies vous garantit que votre billet est authentique et que vous bénéficierez d'un accès « sans encombre » en utilisant votre appareil mobile aux portes du stade.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Taawoun ?

Les tarifs des billets pour les matchs de la Saudi Pro League à la Kingdom Arena sont conçus pour s'adapter à tous les budgets. Pour les supporters soucieux de leur budget, les billets en admission générale sont généralement proposés à partir de 50 à 100 SAR. Ces « billets les moins chers » se trouvent généralement dans les tribunes supérieures ou derrière les buts, offrant une vue imprenable sur les sections des supporters passionnés.

Pour ceux qui recherchent une expérience de milieu de gamme, les places de catégorie 1 et 2 situées le long du terrain coûtent généralement entre 250 et 600 SAR. Ces places offrent une vue plus centrale sur le jeu et un accès plus facile aux commodités du stade.

Si vous recherchez une expérience plus luxueuse, la Kingdom Arena est réputée pour son accueil de classe mondiale. Les options Premium et VIP peuvent aller de 1 200 SAR à plus de 5 000 SAR. Ces forfaits comprennent souvent :

Une entrée VIP exclusive pour éviter la foule.

Une restauration gastronomique et des rafraîchissements dans des salons climatisés.

Des sièges rembourrés offrant les meilleures vues du stade. Des places de parking réservées à proximité de l'arène.

Sur le marché secondaire, les prix peuvent fluctuer en fonction de la demande. Actuellement, les annonces sur des plateformes telles que StubHub pour ce match spécifique affichent des prix d'entrée de gamme allant de 490 SAR à 650 SAR, ce qui reflète la forte demande pour les matchs à domicile d'Al Hilal.

Comment puis-je obtenir des billets pour le match Al Hilal vs Al Taawoun ?

Pour être sûr de ne pas manquer ce choc des titans, suivez ces étapes stratégiques :

Inscrivez-vous à l'avance : Créez un compte sur WeBook.com bien avant la date de mise en vente. Cela vous fera gagner un temps précieux lorsque les billets seront enfin disponibles.

Créez un compte sur WeBook.com bien avant la date de mise en vente. Cela vous fera gagner un temps précieux lorsque les billets seront enfin disponibles. Suivez les réseaux sociaux officiels : suivez Al Hilal SFC et la Saudi Pro League sur X (anciennement Twitter) et Instagram. Ils annoncent souvent l'heure exacte de la mise en vente des billets.

suivez Al Hilal SFC et la Saudi Pro League sur X (anciennement Twitter) et Instagram. Ils annoncent souvent l'heure exacte de la mise en vente des billets. Envisagez une adhésion : Al Hilal propose différents niveaux d'adhésion (allant de 115 SAR pour le niveau Basic à des montants bien plus élevés pour le niveau Platinum). Les niveaux supérieurs offrent souvent un accès prioritaire aux guichets, ce qui change la donne pour les matchs à guichets fermés.

Al Hilal propose différents niveaux d'adhésion (allant de 115 SAR pour le niveau Basic à des montants bien plus élevés pour le niveau Platinum). Les niveaux supérieurs offrent souvent un accès prioritaire aux guichets, ce qui change la donne pour les matchs à guichets fermés. Utilisez l'entrée mobile : la plupart des billets sont désormais uniquement numériques. Assurez-vous d'avoir installé l'application de billetterie sur votre téléphone. La plupart des sites à Riyad utilisent désormais la lecture de codes QR pour un processus d'entrée « fluide » et rapide.

la plupart des billets sont désormais uniquement numériques. Assurez-vous d'avoir installé l'application de billetterie sur votre téléphone. La plupart des sites à Riyad utilisent désormais la lecture de codes QR pour un processus d'entrée « fluide » et rapide. Configurez des alertes de prix : sur les sites de revente comme StubHub, vous pouvez configurer des alertes pour être averti lorsque des billets correspondant à votre budget deviennent disponibles.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Kingdom Arena

La Kingdom Arena de Riyad est une merveille de l'architecture sportive moderne. Récemment inaugurée pour accueillir les matchs à domicile d'Al Hilal, c'est une salle polyvalente entièrement couverte, conçue pour offrir une ambiance intense et intimiste. Contrairement aux stades traditionnels en plein air, le toit fermé et les gradins en pente raide de la Kingdom Arena retiennent les cris des supporters à l'intérieur, ce qui en fait l'un des stades les plus intimidants pour les équipes visiteuses en Asie.

Le Kingdom Arena offre une capacité d'environ 26 000 à 30 000 places pour les matchs de football, garantissant que chaque siège donne l'impression d'être proche du terrain.

Emplacement : Située au cœur de Riyad, l'arène est facilement accessible par les principales autoroutes de la ville.

Située au cœur de Riyad, l'arène est facilement accessible par les principales autoroutes de la ville. Transport : Il est fortement recommandé d'utiliser des applications de covoiturage comme Uber ou Careem , car les places de stationnement peuvent être limitées les jours de match. Il suffit d'indiquer « Kingdom Arena » comme destination et les chauffeurs vous déposeront aux zones réservées aux spectateurs.

Il est fortement recommandé d'utiliser des applications de covoiturage comme , car les places de stationnement peuvent être limitées les jours de match. Il suffit d'indiquer « Kingdom Arena » comme destination et les chauffeurs vous déposeront aux zones réservées aux spectateurs. Entrée : Les contrôles de sécurité sont rigoureux mais efficaces. Préparez-vous à présenter votre billet numérique sur votre smartphone. Les portefeuilles numériques (Apple Wallet/Google Pay) sont souvent pris en charge pour un accès fluide.

Les contrôles de sécurité sont rigoureux mais efficaces. Préparez-vous à présenter votre billet numérique sur votre smartphone. Les portefeuilles numériques (Apple Wallet/Google Pay) sont souvent pris en charge pour un accès fluide. Installations : Le stade dispose d'une connexion Wi-Fi haut débit, d'une variété de stands de restauration proposant des plats internationaux et locaux, ainsi que d'excellentes installations d'accessibilité pour les supporters en situation de handicap.

Que vous soyez là pour la maîtrise tactique d'Al Taawoun ou pour le charisme des stars d'Al Hilal, la Kingdom Arena offre une expérience footballistique qui rivalise avec les meilleures d'Europe.