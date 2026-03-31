Comment acheter des billets pour le match Al Hilal - Al Taawoun : dates, prix des billets, informations sur le stade et plus encore

La Saudi Pro League continue de captiver le monde du football, et le prochain affrontement entre Al Hilal et Al Taawoun à la Kingdom Arena s'annonce comme le temps fort de la saison.

Alors qu'Al Hilal cherche à conserver sa domination en tête du classement grâce à son effectif de stars, Al Taawoun arrive à Riyad en tant que véritable « tueur de géants », fort d'un parcours continental impressionnant et d'une réputation de discipline tactique.

Chez GOAL, nous avons toutes les informations, des places en tribune générale les moins chères aux formules d'hospitalité les plus luxueuses pour le match Al Hilal vs Al Taawoun.

Quand a lieu le match Al Hilal vs Al Taawoun ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Samedi 4 avril 2026 (21h00) Al Hilal vs Al Taawoun Kingdom Arena, Riyad Billets

*Les horaires de coup d'envoi de la Saudi Pro League peuvent parfois varier en raison des exigences de diffusion ou des conditions climatiques locales.

Où acheter des billets pour Al Hilal vs Al Taawoun ?

Pour les supporters souhaitant assister au match à la Kingdom Arena, le principal moyen consiste à passer par la plateforme officielle WeBook, qui sert de point central pour les événements de la Saudi Pro League et de la Riyadh Season.

Les billets sont généralement mis en vente ici 7 à 10 jours avant le match, mais les rencontres très attendues peuvent afficher complet en quelques minutes seulement après leur mise en vente.

Compte tenu de la popularité d'Al Hilal, les supporters à la recherche d'un billet de dernière minute peuvent se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Assurez-vous toujours d'utiliser des sources fiables qui offrent une garantie de remboursement et vérifiez les conditions générales du site web sur lequel vous effectuez votre achat.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Taawoun ?

Pour les supporters soucieux de leur budget, les billets en admission générale sont généralement disponibles à partir de 50 SAR à 100 SAR. Ces billets les moins chers se trouvent généralement dans les tribunes supérieures ou derrière les buts.

Pour ceux qui recherchent une expérience de milieu de gamme, les places de catégorie 1 et 2 situées le long du terrain coûtent généralement entre 250 et 600 SAR. Ces places offrent une vue plus centrale et un accès plus facile aux commodités du stade.

Si vous recherchez une expérience plus luxueuse, la Kingdom Arena est réputée pour son accueil de classe mondiale. Les formules Premium et VIP peuvent coûter entre 1 200 SAR et plus de 5 000 SAR.

Sur le marché secondaire, les prix peuvent fluctuer en fonction de la demande. Actuellement, les annonces sur des plateformes telles que StubHub pour ce match spécifique affichent des prix d'entrée de gamme allant de 490 SAR à 650 SAR environ.

Tout ce que vous devez savoir sur la Kingdom Arena

Récemment inaugurée pour accueillir les matchs à domicile d'Al Hilal, la Kingdom Arena est une salle polyvalente entièrement couverte, conçue pour offrir une ambiance intense et intimiste.

Contrairement aux stades traditionnels en plein air, le toit fermé et les gradins en pente raide de la Kingdom Arena retiennent le bruit des supporters à l'intérieur, ce qui en fait l'un des stades les plus intimidants pour les équipes visiteuses en Asie.

Le Kingdom Arena offre une capacité d'environ 26 000 à 30 000 places pour les matchs de football, garantissant que chaque siège donne l'impression d'être proche du terrain.

Les contrôles de sécurité sont rigoureux mais efficaces. Préparez-vous à présenter votre billet numérique sur votre smartphone. Les portefeuilles numériques (Apple Wallet/Google Pay) sont souvent pris en charge pour un accès fluide.