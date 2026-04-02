Comment acheter des billets pour le match Al Hilal - Al Kholood : calendrier des prochains matchs de la Ligue professionnelle saoudienne, prix des billets et plus encore

Peu de rencontres suscitent autant d'enthousiasme que celle opposant Al Hilal à Al Kholood dans le championnat professionnel saoudien.

En tant que géant incontesté du football asiatique, Al Hilal aborde cette rencontre avec un effectif composé de superstars de classe mondiale, dont Aleksandar Mitrović et Rúben Neves, dans le but de consolider sa domination en tête du classement.

Pour les visiteurs, Al Kholood, ce match représente une occasion en or de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec l'élite du championnat au cœur de Riyad.

GOAL vous propose un guide complet pour réserver vos places, avec les tarifs, les disponibilités et les meilleures plateformes pour acheter dès maintenant vos billets pour Al Hilal vs Al Kholood.

Quand a lieu le match Al Hilal vs Al Kholood ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Mardi 7 avril 2026, 21h00 Al Hilal vs Al Kholood Kingdom Arena, Riyad Billets

Où acheter des billets pour le match Al Hilal vs Al Kholood ?

Le principal moyen d'acheter des billets est la plateforme WeBook, qui est le partenaire officiel de billetterie pour de nombreux événements de la Saison de Riyad et les matchs à domicile d'Al Hilal.

De plus, les supporters peuvent consulter le site officiel d'Al Hilal et la billetterie en ligne de la Saudi Pro League (SPL) pour connaître les mises en vente directes.

Cependant, pour un match très prisé comme celui-ci, les billets officiels sont souvent épuisés en quelques minutes après leur mise en vente ; les supporters peuvent donc également consulter des sites de revente tels que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Kholood ?

Les prix des billets pour Al Hilal vs Al Kholood sont conçus pour être abordables, bien qu'ils varient en fonction de la demande et de la catégorie de places. Pour ceux qui recherchent le moyen lemoins cher d'assister à un match d'Al Hilal, les billets en admission générale dans les sections « Shortside » ou derrière les buts sont souvent proposés à partir de 40 SAR à 75 SAR via les canaux officiels.

Sur le marché secondaire, les prix peuvent varier. Actuellement, les places d'entrée de gamme sont proposées entre environ 250 et 400 SAR, selon la date à laquelle nous nous rapprochons du jour du match. Pour ceux qui recherchent une expérience plus haut de gamme, la Kingdom Arena offre une vue exceptionnelle depuis les tribunes « Longside ». Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix auxquels vous pouvez vous attendre sur le marché secondaire :

Entrée générale (côté court) : 250 SAR – 450 SAR

250 SAR – 450 SAR Tribune inférieure côté long : 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Places Premium/Club : 1 000 SAR – 1 800 SAR

1 000 SAR – 1 800 SAR Hospitalité VIP : 2 500 SAR et plus

Tout ce qu'il faut savoir sur la Kingdom Arena

La Kingdom Arena a ouvert ses portes en 2023 et détient le record du monde Guinness du plus grand stade de football couvert.

Avec une capacité d'environ 26 000 places, il offre une ambiance incroyablement intime et bruyante, car son toit fermé retient les chants des supporters d'Al Hilal.