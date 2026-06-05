L'Afrique du Sud clôturera sa campagne dans le groupe A de la Coupe du monde 2026 face à la Corée du Sud le 24 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand se tiendra la rencontre Afrique du Sud - Corée du Sud dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 18 juin 2026 République tchèque - Afrique du Sud Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 24 juin 2026 Afrique du Sud – Corée du Sud Estadio BBVA, Monterrey Billets

Calendrier de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade Akron, Zapopan Billets 18 juin 2026 Mexique - Corée du Sud Stade Akron, Zapopan Billets 24 juin 2026 Afrique du Sud - Corée du Sud Stade BBVA, Monterrey Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Afrique du Sud – Corée du Sud ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les phases initiales est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Afrique du Sud – Corée du Sud ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Afrique du Sud – Corée du Sud à Monterrey, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte dispute son dernier match de groupe, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Monterrey, destination mondiale de premier plan et principale plateforme logistique de l’équipe hôte, devrait enregistrer une demande locale très forte. Pour les supporters soucieux de leur budget, se procurer rapidement des places en catégorie 3 constitue donc la stratégie la plus avisée afin d’assister à cette rencontre à enjeux élevés.

Le face-à-face entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud s’annonce palpitant.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade BBVA

L’Estadio BBVA, situé à Guadalupe dans l’agglomération de Monterrey au Mexique, est souvent surnommé « El Gigante de Acero » (le Géant d’Acier). Il est reconnu comme l’un des stades les plus beaux et les plus modernes d’Amérique latine.

Sa façade métallique évoque l’histoire industrielle de la ville, tandis que ses tribunes offrent aux supporters une proximité remarquable avec l’action.

Pour la Coupe du monde, il pourra accueillir environ 53 500 supporters et accueillera au total quatre matchs.