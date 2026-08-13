Comment acheter des billets pour le LA Galaxy : prix, offres groupées, adhésion et informations sur les abonnements pour 2026

Les champions en titre de la Major League Soccer ont subi l'une des chutes les plus spectaculaires de l'histoire du championnat l'an dernier. Le LA Galaxy, sextuple vainqueur de la MLS Cup, a enchaîné dix premiers matches sans victoire au début de la saison 2025 alors qu'il défendait le titre remporté seulement quelques mois plus tôt. Il s'agit du pire départ d'un champion en titre dans l'histoire de la MLS, et le club a totalement manqué les playoffs.

Malgré cette dégringolade historique, le club a choisi la continuité en prolongeant le contrat de l'entraîneur principal Greg Vanney en mai 2025 plutôt que d'opérer un changement. Le Galaxy de Vanney a montré des signes de mieux en 2026, pointant à la 10e place de la Conférence Ouest alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, et le club est toujours en lice en Coupe des champions de la CONCACAF, où il a atteint les quarts de finale. GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour assister aux matches du LA Galaxy au Dignity Health Sports Park jusqu'à la fin de la saison, notamment où trouver des billets et combien ils vous coûteront.

Billets du LA Galaxy en vente et prix des billets à venir

La saison régulière 2026 de MLS se poursuit jusqu'au 7 novembre, sans aucun match en juin en raison de la Coupe du monde de la FIFA. Le LA Galaxy dispute 17 matches à domicile au cours de la saison, listés en intégralité ci-dessous. Les matches déjà joués affichent le résultat final ; les rencontres à venir sont disponibles à l'achat.

Date Affiche Résultat / Billets dim. 22 février 2026 LA Galaxy vs New York City FC match nul 1-1 (final) sam. 28 février 2026 LA Galaxy vs Charlotte FC victoire 3-0 (final) sam. 14 mars 2026 LA Galaxy vs Sporting Kansas City défaite 1-2 (final) sam. 4 avril 2026 LA Galaxy vs Minnesota United FC défaite 1-2 (final) dim. 26 avril 2026 LA Galaxy vs Real Salt Lake victoire 2-1 (final) sam. 2 mai 2026 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FC match nul 1-1 (final) sam. 23 mai 2026 LA Galaxy vs Houston Dynamo FC match nul 1-1 (final) ven. 17 juillet 2026 LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico) défaite 0-3 (final) mer. 22 juillet 2026 LA Galaxy vs St Louis CITY SC défaite 1-3 (final) sam. 1 août 2026 LA Galaxy vs FC Dallas match nul 0-0 (final) mer. 19 août 2026 LA Galaxy vs San Jose Earthquakes Billets sam. 5 septembre 2026 LA Galaxy vs New England Revolution Billets sam. 12 septembre 2026 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Billets sam. 26 septembre 2026 LA Galaxy vs Colorado Rapids Billets mer. 14 octobre 2026 LA Galaxy vs Portland Timbers Billets sam. 17 octobre 2026 LA Galaxy vs San Diego FC Billets sam. 31 octobre 2026 LA Galaxy vs Austin FC Billets

Le Galaxy terminera la saison régulière à l'extérieur, sur la pelouse du Real Salt Lake, le 7 novembre. En cas de qualification, les Audi MLS Cup Playoffs se dérouleront de la mi-novembre à décembre.

Où acheter des billets pour le LA Galaxy ?

La croissance continue de la MLS, aidée par l'afflux de superstars issues des clubs européens ces dernières saisons et par la montée en puissance de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, a permis de maintenir une forte affluence dans tout le championnat. En conséquence, les prix restent élevés dans l'ensemble pour la plupart des équipes.

Des billets simples de base peuvent être achetés sur le site officiel du club, ainsi que via AXS et Ticketmaster. Si les contingents officiels sont épuisés, ou si vous recherchez une place précise à l'approche du match, les plateformes de revente comme StubHub constituent un moyen fiable d'obtenir un billet, avec des annonces couvrant toutes les zones du Dignity Health Sports Park.

Comme il s'agit du seul moyen de garantir une place à chaque match à domicile, les abonnements de saison restent l'option la plus fiable pour les supporters souhaitant suivre l'intégralité de la campagne, la demande restant forte en MLS dans le contexte de la préparation à la Coupe du monde de cet été. Les disponibilités peuvent être consultées sur le site officiel du club.

Combien coûtent les billets du LA Galaxy ?

Comme pour la plupart des rencontres de MLS, vous pouvez choisir parmi une gamme d'options pour les matches à l'unité, avec des prix généralement proposés pour le LA Galaxy à partir d'environ 20 $ et pouvant aller jusqu'à 200 $ via les canaux officiels, tandis qu'une poignée de billets exclusifs au bord du terrain se vendent encore plus cher.

Ces prix peuvent fluctuer en fonction du match et de l'adversaire, les rencontres face à des rivaux proches, tant sur le plan géographique que compétitif, pouvant être soumises à une hausse liée à la catégorie de l'affiche.

Certains matches, comme El Trafico contre le Los Angeles FC, sont traditionnellement les plus demandés du calendrier à domicile du Galaxy, avec un bilan historique de 10-9-7 en faveur du Galaxy. Le match de 2026 disputé jusqu'ici, une défaite 0-3 en juillet, a tourné à l'avantage de l'autre camp, tandis que le match retour au BMO Stadium est encore à venir en octobre.

Le stade est principalement composé de places assises, même si des sections derrière un but proposent des places debout sécurisées en admission générale, offrant aux supporters les billets les moins chers d'un match à l'autre. Les meilleures places au bord du terrain, alignées le long de la pelouse près des lignes de touche, se rapprochent plutôt de 450 $.

Pour bénéficier du plus large choix de places et avoir les meilleures chances de trouver des billets pour des rencontres à guichets fermés ou très demandées, StubHub reste l'une des options secondaires les plus fiables pour les matches du LA Galaxy tout au long de la saison.

Puis-je acheter des billets du LA Galaxy sans adhésion ?

Vous n'avez pas besoin d'être membre pour acheter un billet du LA Galaxy, les billets étant disponibles via AXS comme vous achèteriez un billet pour un concert ou un spectacle.

Le LA Galaxy ne propose actuellement pas de programme d'adhésion en dehors de ses formules d'abonnement, qui donnent accès à un certain nombre d'événements et de réductions.

Les matches du LA Galaxy au Dignity Health Sports Park

Les supporters qui souhaitent assister aux matches du LA Galaxy cette saison pourront voir l'équipe évoluer dans son enceinte habituelle du Dignity Health Sports Park, située dans la ville de Carson, à environ 20,9 km au sud du centre-ville de Los Angeles. Construit sur le campus de la California State University à Dominguez Hills, le stade est le domicile de l'équipe depuis 2003.

Le stade de 27 000 places a été construit spécifiquement pour le football et a accueilli l'équipe après son départ du mythique Rose Bowl. S'il n'est peut-être pas le plus grand parmi les stades de MLS, il est néanmoins le deuxième plus grand site spécifiquement dédié au football aux États-Unis derrière le Geodis Park de Nashville SC.

Le site a également été utilisé pour des rencontres internationales, en accueillant des matches de la Coupe du monde féminine 2003 de la FIFA et de la SheBelieves Cup 2022, ainsi que trois matches de l'équipe masculine des États-Unis de rugby à XV. Les Los Angeles Chargers y ont aussi disputé plusieurs rencontres entre 2017 et 2019, tandis qu'il fera partie des plans de la ville pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.