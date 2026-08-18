Les billets pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan sont désormais en vente pour le Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan 2026, qui se tiendra sur le circuit urbain de Bakou du 24 au 26 septembre 2026. La 10e édition de la course ouvre la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1 dans une ville qui prospère dans le chaos : Max Verstappen s’y est imposé en 2025 après un record de six drapeaux rouges en qualifications, et un nouvel accord maintient Bakou au calendrier au moins jusqu’en 2030.

La demande pour les billets de F1 à Bakou augmente chaque année, et GOAL a tout ce qu’il vous faut, des billets d’admission générale les moins chers aux offres d’hospitalité du Paddock Club, pour obtenir vos billets pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan avant que les meilleures tribunes n’affichent complet.

Quand a lieu le GP de F1 d’Azerbaïdjan ?

Le GP de F1 d’Azerbaïdjan 2026 se déroule du jeudi 24 septembre au samedi 26 septembre 2026, sur le circuit urbain de Bakou, à Bakou, en Azerbaïdjan. Fait inhabituel, le jour de course tombe le samedi 26 septembre plutôt que le dimanche traditionnel, alors vérifiez bien vos plans de voyage avant de réserver vos vols et vos hôtels.

Date et heure Événement Lieu Billets Jeudi 24 septembre 2026 Essais libres 1 et essais libres 2 Circuit urbain de Bakou, Bakou Billets Vendredi 25 septembre 2026 Essais libres 3 et qualifications Circuit urbain de Bakou, Bakou Billets Samedi 26 septembre 2026 Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan (jour de course) Circuit urbain de Bakou, Bakou Billets

Où acheter des billets pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan ?

Le meilleur endroit pour acheter en ligne des billets pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan est StubHub, où vous pouvez comparer les prix de chaque tribune et de chaque zone d’admission générale en un seul endroit. Chaque achat est couvert par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui signifie que vos billets sont couverts à 100 %, et c’est souvent là que vous trouverez les places disponibles les moins chères, en particulier pour les sections populaires déjà épuisées via les canaux officiels.

Des billets sont également vendus via le promoteur officiel de la course sur azerbaijangp.com ainsi que via le site internet et l’application mobile du circuit urbain de Bakou. Une prévente early bird a été lancée en décembre 2025 avec une réduction de 20 % jusqu’au 15 décembre, puis de 15 % jusqu’au 31 janvier 2026. Cette période est désormais terminée, les tarifs de la vente générale s’appliquent donc partout, et les tribunes les plus demandées, comme Azneft et Icheri Sheher, ont tendance à afficher complet bien avant le week-end de course.

Combien coûtent les billets pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan ?

Les billets les moins chers pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan sont les billets roaming en admission générale, qui démarrent généralement autour de 150 dollars pour l’ensemble du week-end de course, ce qui fait de Bakou l’une des courses les plus abordables du calendrier de la Formule 1. Voici comment se décompose la tarification selon chaque catégorie de billet :

Admission générale (roaming) : à partir d’environ 150 dollars pour le week-end. Accès aux zones debout et aux espaces d’observation autour du circuit, y compris le long de la portion à pleine vitesse au bord du front de mer de la Caspienne

Billets en tribune : environ 250 à 600 dollars pour le week-end selon l’emplacement. Les zones premium comme la tribune Azneft, près de la section du château, et la ligne droite principale affichent les prix les plus élevés

Billets enfants : tarifs réduits pour les 2 à 16 ans lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte, ce qui en fait l’une des étapes les plus adaptées aux familles du calendrier

Packages tribune F1 Experiences : à partir d’environ 899 dollars , avec des extras comme une visite exclusive de la voie des stands et une photo avec le trophée du championnat

Formula 1 Paddock Club : 6 499 dollars pour trois jours, l’accès au Paddock Club le moins cher de toute la saison 2026, avec restauration gastronomique, bars à volonté et visites quotidiennes de la voie des stands inclus

Packages Legend : jusqu’à 9 600 dollars , avec en plus un VIP Paddock Pass en complément de l’expérience complète Paddock Club

Si vous cherchez le prix le plus bas possible, consultez d’abord StubHub, car les prix de revente peuvent passer sous la valeur faciale à mesure que la course approche. Les tribunes valent le surclassement à Bakou, car la visibilité en admission générale est limitée sur un circuit urbain. À noter que tous les prix du promoteur incluent la TVA de 18 % en Azerbaïdjan.

Tout ce qu’il faut savoir sur le GP de F1 d’Azerbaïdjan

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a rejoint le calendrier de la Formule 1 en 2017, un an après que Bakou a accueilli pour la première fois le championnat sous l’appellation Grand Prix d’Europe en 2016. En moins d’une décennie, il s’est forgé une réputation de grand générateur de chaos du sport. Les relances, voitures de sécurité, problèmes de pneus et podiums improbables y sont devenus la norme, et l’édition 2026 marquera la 10e fois que les F1 se frayeront un chemin dans la capitale azerbaïdjanaise.

La course de 2026 apporte une intrigue supplémentaire. Il s’agit du premier rendez-vous de Bakou dans la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1, avec des voitures plus légères et plus agiles, des carburants durables et une grille élargie, si bien que personne ne peut prédire avec certitude qui sera rapide lorsque le paddock arrivera en septembre. Verstappen s’y est imposé en 2025, mais Bakou a l’habitude de couronner des vainqueurs surprise, du rebond de Daniel Ricciardo en 2017 aux exploits répétés de Sergio Perez sur les circuits urbains.

Le week-end de course ne se résume pas seulement à l’action en piste. L’édition 2026 propose un concert phare du groupe d’indie pop Glass Animals dans le cadre du programme de divertissement, et la ville elle-même se transforme en immense festival pour les fans. En septembre, Bakou offre des températures agréables autour de 27 degrés Celsius, idéales pour explorer la vieille ville classée à l’UNESCO, le boulevard du front de mer et les célèbres Flame Towers entre les sessions.

Tout ce qu’il faut savoir sur le circuit urbain de Bakou

Le circuit urbain de Bakou est un tracé urbain de 6,003 kilomètres situé dans le centre de Bakou, en Azerbaïdjan, avec 20 virages et l’une des plus longues sections à pleine vitesse de la Formule 1. Conçu par Hermann Tilke, le circuit longe la rive ouest de la mer Caspienne et se resserre jusqu’à seulement 7,6 mètres entre les virages 7 et 8 dans la section du château, à peine assez large pour trois voitures côte à côte. Cette combinaison de murs serrés et impitoyables et d’énormes possibilités d’aspiration explique précisément pourquoi Bakou produit autant de drame.

Pour les spectateurs, ce tracé est un cadeau. Comme le circuit traverse le centre-ville, la plupart des tribunes sont accessibles à pied depuis les hôtels, restaurants et stations de métro, et les fans peuvent profiter de vues sur les remparts médiévaux d’un côté et sur les tours modernes étincelantes de l’autre. Les tribunes Azneft, Sahil, Mugham et Absheron figurent parmi les plus populaires, offrant des vues sur les écrans géants et sur de grosses zones de freinage où les dépassements se produisent.

S’y rendre est simple. L’aéroport international Heydar Aliyev se trouve à environ 25 minutes du circuit, et le réseau de métro et de bus de Bakou facilite les déplacements les jours de course. Les billets sont fournis sous forme d’e-billets pratiques à imprimer chez soi, il n’y a donc rien à retirer à l’arrivée. Avec une course assurée de rester au calendrier au moins jusqu’en 2030 et une demande qui augmente chaque saison, le bon réflexe est simple : prenez dès aujourd’hui vos billets pour le GP de F1 d’Azerbaïdjan sur StubHub et commencez à planifier un week-end inoubliable à Bakou.