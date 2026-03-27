Comment acheter des billets pour le concert d'Atif Aslam à Dubaï en 2026 : dates, prix des billets, lieu et plus encore

La star mondiale de la musique Atif Aslam s'apprête à revenir aux Émirats arabes unis pour un concert mémorable, devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel de Dubaï.

Connu pour sa voix soul et son incroyable capacité à faire le pont entre les tubes de Bollywood et les hymnes pop-rock, l'icône pakistanaise sera de retour à la Coca-Cola Arena le 19 avril.

Après cinq années consécutives de concerts à guichets fermés, l'édition 2026 s'annonce comme l'expérience la plus immersive à ce jour, avec une scénographie repensée et une ambiance que seul Atif sait créer.

GOAL vous donne tous les détails sur les dates, les prix et les meilleures plateformes pour acheter vos billets pour Atif Aslam dès aujourd'hui.

Quand Atif Aslam sera-t-il à Dubaï ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Dimanche 19 avril 2026 (19 h) Atif Aslam en concert à Dubaï Coca-Cola Arena, City Walk, Dubaï Billets

Les portes de la salle devraient ouvrir à 17 h 30, ce qui laissera aux fans tout le temps nécessaire pour trouver leurs places ou s'assurer une place de choix dans les zones debout avant le début officiel du spectacle à 19 h.

Il est fortement recommandé d'arriver tôt, car le quartier de City Walk est extrêmement fréquenté les soirs de concert.

Où acheter des billets pour Atif Aslam ?

Les billets pour le concert d'Atif Aslam à Dubaï en 2026 sont disponibles auprès de plusieurs grands revendeurs en ligne.

Si les billets en prévente sont généralement mis en vente sur des plateformes telles que Platinumlist et Virgin Megastore Tickets, la forte demande entraîne souvent une rupture de stock rapide sur ces sites.

Pour les fans souhaitant s'assurer des places après la mise en vente initiale ou ceux à la recherche de catégories de places spécifiques qui pourraient être épuisées ailleurs, StubHub est une plateforme de revente très fiable.

Pour ceux qui s'intéressent aux options d'hospitalité, des suites et des loges privées sont disponibles à la Coca-Cola Arena. Celles-ci comprennent généralement un service de restauration haut de gamme, une entrée privée et les meilleures vues de la salle.

Si vous venez en groupe ou recherchez une expérience de luxe, il est préférable de vous renseigner à l'avance auprès des canaux de vente officiels de la salle ou de revendeurs spécialisés dans l'hospitalité.

Combien coûtent les billets pour Atif Aslam ?

Historiquement, les prix des billets pour cet événement commencent à environ 150 AED pour les places Bronze ou les places des rangs supérieurs, ce qui en fait l'un des moyens les plus abordables de voir une superstar mondiale à Dubaï.

Bronze/Argent (niveaux supérieurs) : 150 AED – 250 AED

150 AED – 250 AED Or/Diamant (niveaux inférieurs) : 350 AED – 600 AED

350 AED – 600 AED Golden Circle (places debout) : 700 AED et plus

700 AED et plus Forfaits VIP/Hospitalité : 1 500 AED et plus

Il convient de noter que les prix sur les marchés secondaires tels que StubHub peuvent fluctuer en fonction de la demande.

Tout ce que vous devez savoir sur la Coca-Cola Arena

La Coca-Cola Arena est la plus grande salle polyvalente couverte du Moyen-Orient et le haut lieu incontesté de la musique live à Dubaï.

Située au cœur de City Walk, cette salle d'une capacité de 17 000 places est entièrement climatisée, ce qui en fait le lieu idéal pour accueillir de grands événements tout au long de l'année.

Comment s'y rendre

La salle est très accessible, mais la circulation dans le quartier de City Walk peut être dense les soirs d'événement.

Le moyen le plus efficace pour s'y rendre est le métro deDubaï ; la station Burj Khalifa/Dubai Mall se trouve à quelques minutes à pied.

Si vous venez en voiture, les places de stationnement sont limitées à City Walk, mais il est souvent plus pratique d'utiliser des services de covoiturage comme Careem ou Uber, qui disposent de points de dépose dédiés juste à l'entrée.

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