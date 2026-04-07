Comment acheter des billets pour le concert d'Anuv Jain à Dubaï dans le cadre de la tournée mondiale « Dastakhat » : dates 2026, prix des billets et plus encore

Anuv Jain, la sensation de l'indie-pop, fait découvrir ses mélodies émouvantes au Moyen-Orient dans le cadre de sa très attendue tournée mondiale « Dastakhat ».

Connu pour sa voix grave de baryton et ses récits évocateurs, l'auteur-compositeur-interprète indien est passé du statut de phénomène YouTube à celui d'icône mondiale. Sa première tournée mondiale marque une étape décisive dans sa carrière, après l'énorme succès de ses précédentes tournées nationales telles que Guldasta et Dastakein.

Chez GOAL, nous avons toutes les informations essentielles sur les billets pour que vous ne ratiez pas cet événement.

Quand Anuv Jain sera-t-il à Dubaï ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 12 avril 2026, 20 h Anuv Jain : Tournée mondiale Dastakhat Terra, Expo City Dubaï Billets

Où acheter des billets pour le concert d'Anuv Jain à Dubaï ?

Les billets pour le concert d'Anuv Jain à Dubaï sont disponibles via plusieurs canaux, notamment auprès de partenaires officiels tels que Ticketmaster UAE ou Live Nation Middle East pour toute mise en vente de dernière minute ou deuxième vague de billets, ainsi que sur les plateformes de revente.

Alors que les billets en prévente se vendent souvent en quelques minutes à cause de l'énorme popularité de l'artiste, les plateformes de revente comme StubHub offrent aux fans un moyen de trouver des billets légitimes de dernière minute, même après la fin de la vente générale initiale.

Assurez-vous de vérifier les conditions générales de tous les sites web sur lesquels vous effectuez vos achats afin de vous assurer

Combien coûtent les billets pour Anuv Jain à Dubaï ?

Le prix des billets pour Anuv Jain à Dubaï a été conçu pour s'adapter à un large éventail de budgets.

Pour ceux qui recherchent l'option la plus abordable, les billets en admission générale sont disponibles à partir de 149 AED . Ces billets offrent un excellent rapport qualité-prix et la possibilité de profiter pleinement de l'énergie de la foule.

. Ces billets offrent un excellent rapport qualité-prix et la possibilité de profiter pleinement de l'énergie de la foule. Si vous préférez être plus près de l'action, les billets Golden Circle varient généralement entre 249 AED et 350 AED , selon la vague de mise en vente. Ces places vous placent tout devant, ce qui est parfait pour les fans qui veulent voir chaque détail du spectacle.

varient généralement entre , selon la vague de mise en vente. Ces places vous placent tout devant, ce qui est parfait pour les fans qui veulent voir chaque détail du spectacle. Pour ceux qui recherchent le luxe ultime, des formules d'accueil et des forfaits VIP sont également disponibles. Ces options haut de gamme comprennent souvent un accès prioritaire, des bars réservés et des plateformes d'observation surélevées, avec des prix commençant généralement à partir de 500 AED.

Veuillez noter que les prix sur les marchés secondaires peuvent fluctuer en fonction de la demande ; il est donc souvent préférable de réserver tôt pour bénéficier des tarifs les plus bas avant qu'ils n'augmentent à l'approche de la date de l'événement.

Tout ce que vous devez savoir sur Terra à Expo City Dubai

Le concert se tiendra au Terra, situé au sein de l'emblématique Expo City Dubai.

Terra, également connu sous le nom de Pavillon de la durabilité, est l’un des lieux les plus spectaculaires au monde sur le plan visuel. Il offre un cadre unique et évocateur qui s’accorde parfaitement avec le style acoustique et indie d’Anuv Jain. Conçu dans un esprit de durabilité, ce lieu est doté d’une immense verrière qui produit sa propre électricité.