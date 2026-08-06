Comment acheter des billets pour le Clasico 2026 : billets pour Barcelone-Real Madrid, informations sur le match du 25 octobre, Liga et plus encore

Peu d’équipes captent l’attention du monde entier comme Barcelone et le Real Madrid : il n’existe sans doute pas de plus grande affiche sur la planète que le Clasico.

Le duo phare de la Liga compte parmi les équipes les plus titrées de l’histoire du football. Chaque année, des millions de supporters tentent de voir Lamine Yamal avec le Barça, ou Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júnior déchirer les défenses pour le Real Madrid.

GOAL vous donne ci-dessous toutes les informations pour obtenir des billets pour le Clasico.

Quand aura lieu le prochain Clasico ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour le Clasico

Parce que le Clasico est le match suscitant la plus forte demande dans le football de clubs, la mise en vente des billets suit un système de priorité strict via les canaux officiels des clubs avant d’arriver sur les marchés secondaires :

Ventes réservées aux membres officiels des clubs : les deux clubs donnent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelone). Les créneaux réservés aux membres officiels ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un stock extrêmement limité pour la vente au grand public.

Vente au grand public : les éventuelles places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les portails officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles s’écoulent généralement en quelques secondes.

Marchés secondaires : pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué les ventes officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub offrent un moyen sécurisé d’acheter des billets numériques vérifiés bien à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

Packages VIP et hospitalité : c’est le moyen le plus fiable de garantir des places directement auprès des clubs sans passer par les files d’attente réservées aux membres. Les billets VIP comprennent des places en tribune latérale au niveau inférieur, l’accès à des salons privés du stade, une offre de restauration haut de gamme et un service de bar gratuit.

Combien coûtent les billets pour le Clasico ?

En raison d’une demande mondiale sans équivalent, le Clasico affiche des tarifs bien supérieurs à ceux des matches standards de Liga :

Prix facial : les billets standard au prix facial commencent autour de 120 € à 150 € pour des places au niveau supérieur ou derrière les buts (Fondos), et peuvent grimper à 350 € à 500 €+ pour les meilleurs emplacements centraux le long de la touche (Tribuna / Lateral).

Marchés secondaires : sur des plateformes comme StubHub, les prix du marché secondaire fluctuent selon une tarification dynamique. Les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent généralement entre 250 € et 350 €, tandis que les meilleures places de catégorie 1 pour des chocs décisifs dans la course au titre peuvent atteindre 600 € à 1 200 €+.

VIP et hospitalité : les packages officiels d’expérience VIP varient de 950 € à 2 500 €+ par place, selon l’emplacement dans le stade et les prestations incluses dans les salons.

Où se joue le Clasico ?

Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabeu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il est le domicile du Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabeu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League à quatre reprises (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, au cours de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

Loin des terrains, le Bernabeu a également accueilli au fil des années de nombreuses légendes de la musique internationale et espagnole, parmi lesquelles Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, et plus récemment Taylor Swift lors de son Eras Tour record.

Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, qui était devenu trop petit pour la base de supporters grandissante du FC Barcelone.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Champions League (1989 et 1999) et deux finales de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a servi de scène à des concerts d’artistes majeurs tels que U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, sa capacité devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera à nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.