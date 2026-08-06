Comment acheter des billets pour le Clasico 2026 : billets pour Barcelone contre le Real Madrid, informations sur le match du 25 octobre, Liga et plus encore

Peu d’équipes captent autant l’attention à l’échelle mondiale que Barcelone et le Real Madrid, et il n’y a sans doute pas de plus grand match sur la planète qu’El Clásico.

Le duo dynamique de La Liga figure parmi les équipes les plus titrées de l’histoire du football. Chaque année, des millions de supporters tentent de voir Lamine Yamal avec le Barça, ou Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júnior faire voler en éclats les défenses pour le Real Madrid.

GOAL vous donne ci-dessous toutes les informations pour obtenir des billets pour El Clasico.

Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour El Clásico

Comme El Clásico est le match le plus demandé du football de clubs, la mise en vente des billets suit un système de priorité strict via les canaux officiels des clubs avant d’arriver sur les marchés secondaires :

Ventes réservées aux membres officiels des clubs : Les deux clubs donnent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelone). Les fenêtres de vente réservées aux membres officiels ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un stock extrêmement limité pour la vente au grand public.

Vente au grand public : Les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les portails officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles se vendent généralement en quelques secondes.

Marchés secondaires : Pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué les ventes officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub offrent un moyen sûr d’acheter des billets numériques vérifiés bien à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

Packages VIP et hospitalité : Le moyen le plus fiable de garantir des places directement auprès des clubs sans faire la queue réservée aux membres. Les billets VIP comprennent des sièges en tribune latérale basse, l’accès à des salons privés du stade, une offre de restauration gastronomique et un service de bar offert.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

En raison d’une demande mondiale sans égale, El Clásico affiche des prix nettement supérieurs à ceux des matches standards de La Liga :

Prix facial : Les billets standard au prix facial commencent autour de 120 € à 150 € pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts (Fondos), et montent jusqu’à 350 € à 500 € ou plus pour des emplacements centraux de premier choix en tribune latérale (Tribuna / Lateral).

Marchés secondaires : Sur des plateformes comme StubHub, les tarifs du marché secondaire varient selon une tarification dynamique. Les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent généralement entre 250 € et 350 €, tandis que les places premium de catégorie 1 pour des chocs décisifs pour le titre peuvent atteindre 600 € à 1 200 € ou plus.

VIP et hospitalité : Les packages officiels d’expérience VIP vont de 950 € à 2 500 € ou plus par place, selon l’emplacement dans le stade et les prestations incluses dans les salons.

Où se joue El Clásico ?

Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabeu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, il s’agit du deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il est la maison du Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabeu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli à quatre reprises la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, au cours de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabeu a également accueilli au fil des années de nombreuses légendes internationales et nationales de la musique, parmi lesquelles Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, et plus récemment Taylor Swift lors de son Eras Tour record.

Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base de supporters grandissante du FC Barcelone.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Champions League (1989 et 1999) et deux finales de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a été le théâtre de concerts d’artistes majeurs comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, sa capacité devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera à nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.

La disponibilité des billets pour les affiches d’El Clasico reste extraordinairement limitée en raison de l’énorme demande mondiale entourant les deux puissances emblématiques de l’Espagne. Pour les parieurs qui aiment miser sur leur lecture des grands matches à travers des combinés personnalisés ou des bet builders, choisir un opérateur de premier plan fait toute la différence. Consultez notre liste des meilleurs sites de paris pour trouver les meilleurs taux de paiement.