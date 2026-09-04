Si vous cherchez à acheter des billets pour El Clásico pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packages.

Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour El Clásico

Parce qu’El Clásico est le match le plus demandé du football de clubs, la mise en vente des billets suit un système de priorité strict via les canaux officiels des clubs avant d’arriver sur les marchés secondaires :

Ventes réservées aux membres officiels des clubs : Les deux clubs donnent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelone). Les fenêtres réservées aux membres officiels ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un stock extrêmement limité pour la vente au grand public.

Vente au grand public : Les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les portails officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles se vendent généralement en quelques secondes.

Marchés secondaires : Pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué les ventes officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub offrent un moyen sûr d’acheter des billets numériques vérifiés longtemps à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

Packages VIP et hospitalité : Le moyen le plus fiable de garantir des places directement auprès des clubs sans faire la queue en tant que membre. Les billets VIP comprennent des places en tribune basse latérale, l’accès à des salons privés du stade, une restauration gastronomique et un service de bar gratuit.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

En raison d’une demande mondiale sans équivalent, El Clásico affiche des prix bien supérieurs à ceux des matches standards de Liga :

Prix facial : les billets standards au prix facial commencent autour de 120 € à 150 € pour des places en tribune haute ou derrière le but (Fondos), et montent à 350 € à 500 € ou plus pour des emplacements centraux premium en tribune latérale (Tribuna / Lateral).

Marchés secondaires : sur des plateformes comme StubHub, les tarifs du marché secondaire fluctuent selon une tarification dynamique. Les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent généralement entre 250 € et 350 €, tandis que les places premium de catégorie 1 pour des affiches décisives dans la course au titre peuvent atteindre 600 € à 1 200 € ou plus.

VIP et hospitalité : les packages officiels d’expérience VIP vont de 950 € à 2 500 € ou plus par place, selon l’emplacement dans le stade et les prestations incluses dans le salon.

Où se joue El Clásico ?

Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabeu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il est le domicile du Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabeu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League à quatre reprises (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, au cours de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabeu a également accueilli au fil des années de nombreuses légendes internationales et nationales de la musique, parmi lesquelles Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, et plus récemment Taylor Swift lors de sa tournée record Eras Tour.

Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, qui était devenu trop petit pour la base grandissante de supporters du FC Barcelone.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de la Coupe d’Europe/Champions League (1989 et 1999) et deux finales de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a organisé des concerts d’artistes majeurs comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, la capacité devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera à nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.