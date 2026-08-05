La Bundesliga allemande reste la référence absolue en matière de culture des tribunes, et nulle part cette atmosphère électrique et saisissante n’est plus intense qu’au Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’antre emblématique du Borussia Dortmund.

Doté de la plus grande capacité d’accueil d’Allemagne, le stade affiche complet à chaque match à domicile, avec plus de 81 000 supporters passionnés dans les tribunes. Le club a été sacré champion d’Allemagne à huit reprises et a terminé vice-champion de Bundesliga à quatre occasions au cours de la dernière décennie.

Au sein du formidable « mur jaune » (Die Gelbe Wand), obtenir des billets pour un match de Dortmund est l’un des sésames les plus convoités du marché européen de la billetterie. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour décrocher des places dans la Südtribüne.

Billets et matchs à venir du Borussia Dortmund en 2026/27

Date et heure du coup d’envoi Match Compétition Billets sam. 29 août, 17h30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Billets mar. 1 septembre, 19h45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Billets sam. 5 septembre, 14h30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 12 septembre, 14h30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Billets sam. 19 septembre, 17h30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 10 octobre, 14h30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Billets sam. 17 octobre, 14h30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 24 octobre, 14h30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Billets sam. 31 octobre, 17h30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 7 novembre, 14h30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Billets sam. 21 novembre, 14h30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 28 novembre, 14h30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Billets sam. 5 décembre, 14h30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 12 décembre, 14h30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Billets sam. 19 décembre, 14h30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 9 janvier, 14h30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Billets mer. 13 janvier, 19h30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 16 janvier, 14h30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Billets sam. 23 janvier, 14h30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 30 janvier, 14h30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Billets sam. 6 février, 14h30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 13 février, 14h30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Billets sam. 20 février, 14h30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 27 février, 14h30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Billets mer. 3 mars, 19h30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 6 mars, 17h30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 13 mars, 14h30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 20 mars, 14h30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Billets sam. 3 avril, 14h30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 10 avril, 14h30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Billets sam. 17 avril, 14h30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 24 avril, 14h30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Billets sam. 8 mai, 14h30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 15 mai, 14h30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Billets sam. 22 mai, 14h30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets

Comment acheter des billets du Borussia Dortmund en 2026/27

Le BVB plafonne ses abonnements de saison à 55 000, ce qui laisse environ 26 000 places disponibles par match. Avec des adhésions officielles au club se comptant en centaines de milliers, les matches se vendent régulièrement en quelques minutes par les canaux officiels dès leur mise en vente.

Comparés à ceux d’autres grands championnats comme la Premier League ou la Liga, les billets pour les matches de Bundesliga sont souvent plus abordables, ce qui vous permet plus facilement d’assister en direct à du football de haut niveau.

Voici comment obtenir des billets pour le Borussia Dortmund :

Billetterie officielle grand public : via le portail officiel de billetterie du Borussia Dortmund. Vous devrez créer un compte club. Devenir membre officiel du club vous offre une fenêtre de priorité cruciale avant la vente générale.

Hospitalité officielle : des offres haut de gamme mises en vente par le club, qui restent généralement disponibles un peu plus longtemps que les places standard, mais à un prix plus élevé.

des offres haut de gamme mises en vente par le club, qui restent généralement disponibles un peu plus longtemps que les places standard, mais à un prix plus élevé. Plateformes de revente sur le marché secondaire : pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué la mise en vente officielle, c’est souvent le moyen le plus fiable de garantir une place, avec un transfert des billets vers votre portefeuille numérique. Assurez-vous de vérifier les conditions générales de la plateforme de billetterie sur laquelle vous réservez.

Les mises en vente sur le site du club ont généralement lieu 4 à 6 semaines avant le jour du match. Rester attentif à leur calendrier de sortie est essentiel si vous voulez payer le prix facial.

Combien coûtent les billets du Borussia Dortmund en 2025/26 ?

Pour la campagne 2026/27, si vous parvenez à réussir la rare prouesse d’acheter directement auprès du club match par match, les prix adultes à leur valeur faciale vont de 19 € à 80 €.

Dortmund applique une structure tarifaire par paliers selon l’emplacement dans le stade, les billets les moins chers se trouvant dans les angles supérieurs et les secteurs debout.

Sur les agrégateurs de revente du marché secondaire, les billets d’entrée standard commencent actuellement à environ 35 €.

Les prix du marché fluctuent fortement selon l’adversaire (tarification secondaire dynamique). Les grandes affiches, en particulier Der Klassiker contre le Bayern Munich ou un choc de phase à élimination directe de Ligue des champions, entraînent les primes les plus élevées, les prix du marché secondaire augmentant nettement pour refléter le volume considérable de la demande internationale.

Comme la plupart des clubs de Bundesliga, le BVB propose aussi des tarifs réduits pour les juniors et les seniors, même s’ils sont fortement limités sur le marché secondaire.

Histoire du Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park (Westfalenstadion) est un stade de football situé à Dortmund, en Allemagne. C’est le plus grand stade d’Allemagne et l’enceinte du Borussia Dortmund depuis son ouverture en 1974.

Pour les matches du BVB, la capacité est de 81 365 places avec des zones assises et debout, tandis que pour les matches internationaux, uniquement avec places assises, elle est de 65 829. La Sudtribune (tribune sud), d’une capacité de 24 454 places, est la plus grande tribune debout d’Europe dans le football. Célèbre pour l’atmosphère intense qu’elle génère, la tribune sud a été surnommée Die Gelbe Wand, soit « le mur jaune ».

En dehors des matches de Dortmund, le Signal Iduna Park a accueilli des rencontres lors de deux précédentes Coupes du monde de la FIFA (1974 et 2006) et d’un Championnat d’Europe de l’UEFA (Euro 2024), a été le théâtre de la finale de la Coupe UEFA 2001, ainsi que de divers matches amicaux internationaux et matches de qualification pour les tournois mondiaux et européens.