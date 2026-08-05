Comment acheter des billets pour le Borussia Dortmund en 2026-2027 : matchs à venir, prix en Bundesliga, tirages au sort et plus encore

La Bundesliga allemande reste la référence absolue en matière de culture des supporters, et nulle part cette atmosphère électrique et hérissante n’est plus intense qu’au Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’antre iconique du Borussia Dortmund.

Doté de la plus grande capacité d’Allemagne, le stade affiche complet à chaque match à domicile, avec plus de 81 000 supporters passionnés présents en tribunes. Le club a été sacré champion d’Allemagne à huit reprises et a terminé vice-champion de Bundesliga à quatre reprises au cours de la dernière décennie.

Au pied de l’impressionnant « Yellow Wall » (Die Gelbe Wand), obtenir des billets pour un match de Dortmund est l’un des sésames les plus convoités du marché européen de la billetterie. GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour décrocher des billets dans les marches de la Südtribüne.

Billets et matches du Borussia Dortmund 2026/27 à venir

Date et heure du coup d’envoi Match Compétition Billets sam. 29 août, 17 h 30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Billets mar. 1er sept., 19 h 45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Billets sam. 5 sept., 14 h 30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 12 sept., 14 h 30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Billets sam. 19 sept., 17 h 30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 10 oct., 14 h 30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Billets sam. 17 oct., 14 h 30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 24 oct., 14 h 30 Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort Bundesliga Billets sam. 31 oct., 17 h 30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 7 nov., 14 h 30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Billets sam. 21 nov., 14 h 30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 28 nov., 14 h 30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Billets sam. 5 déc., 14 h 30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 12 déc., 14 h 30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Billets sam. 19 déc., 14 h 30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 9 janv., 14 h 30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Billets mer. 13 janv., 19 h 30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 16 janv., 14 h 30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Billets sam. 23 janv., 14 h 30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 30 janv., 14 h 30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Billets sam. 6 févr., 14 h 30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 13 févr., 14 h 30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Billets sam. 20 févr., 14 h 30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 27 févr., 14 h 30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Billets mer. 3 mars, 19 h 30 Eintracht Francfort vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 6 mars, 17 h 30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Billets sam. 13 mars, 14 h 30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 20 mars, 14 h 30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Billets sam. 3 avr., 14 h 30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 10 avr., 14 h 30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Billets sam. 17 avr., 14 h 30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 24 avr., 14 h 30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Billets sam. 8 mai, 14 h 30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets sam. 15 mai, 14 h 30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Billets sam. 22 mai, 14 h 30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Billets

Comment acheter des billets du Borussia Dortmund pour 2026/27

Le BVB plafonne ses abonnements de saison à 55 000, ce qui laisse environ 26 000 places disponibles par match. Avec des adhésions officielles au club qui se comptent en centaines de milliers, les matches affichent régulièrement complet via les canaux officiels en quelques minutes après la mise en vente.

Comparés à d’autres grands championnats comme la Premier League ou la Liga, les billets pour les matches de Bundesliga sont souvent plus abordables, ce qui vous permet plus facilement d’assister en direct à du football de très haut niveau.

Voici comment obtenir des billets pour le Borussia Dortmund :

Billetterie officielle grand public : via le portail officiel de billetterie du Borussia Dortmund. Vous devrez créer un compte club. Devenir membre officiel du club vous offre une fenêtre de priorité cruciale avant la mise en vente générale.

Hospitalité officielle : des packages haut de gamme proposés par le club, qui restent généralement disponibles un peu plus longtemps que les places standard, mais à un prix plus élevé.

des packages haut de gamme proposés par le club, qui restent généralement disponibles un peu plus longtemps que les places standard, mais à un prix plus élevé. Plateformes de revente sur le marché secondaire : pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué la mise en vente officielle, c’est souvent le moyen le plus fiable de garantir une place, avec transfert des billets vers votre portefeuille numérique. Assurez-vous de vérifier les conditions générales de la plateforme de billetterie sur laquelle vous réservez.

Les mises en vente sur le site du club ont généralement lieu 4 à 6 semaines avant le jour du match. Rester attentif à leur calendrier de sortie est essentiel si vous voulez payer le prix facial.

Combien coûtent les billets du Borussia Dortmund en 2025/26 ?

Pour la campagne 2026/27, si vous réussissez l’exploit rare d’acheter directement auprès du club match par match, les prix adultes au tarif facial vont de 19 € à 80 €.

Dortmund applique une structure tarifaire par paliers selon l’emplacement dans le stade, avec les billets les moins chers situés dans les coins supérieurs et les sections debout.

Sur les plateformes de revente secondaire, les billets d’entrée standard commencent actuellement à environ 35 €.

Les prix du marché fluctuent fortement selon l’adversaire (tarification secondaire dynamique). Les affiches de prestige, en particulier Der Klassiker contre le Bayern Munich ou un grand choc de phase à élimination directe de Ligue des champions, entraînent des primes maximales, avec des prix sur le marché secondaire qui augmentent sensiblement pour refléter le simple volume de la demande internationale.

Comme la plupart des clubs de Bundesliga, le BVB propose aussi des tarifs réduits pour les juniors et les seniors, même si ceux-ci sont très limités sur le marché secondaire.

Histoire du Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park (Westfalenstadion) est un stade de football situé à Dortmund, en Allemagne. C’est le plus grand stade d’Allemagne et il est le stade du Borussia Dortmund depuis son ouverture en 1974.

Pour les matches du BVB, la capacité est de 81 365 places avec sections assises et debout, alors que pour les matches internationaux, disputés uniquement avec des places assises, elle est de 65 829. La Sudtribune (tribune sud), d’une capacité de 24 454 places, est la plus grande tribune debout d’Europe dans le football. Célèbre pour l’intensité de l’atmosphère qu’elle génère, la tribune sud a été surnommée Die Gelbe Wand, ce qui signifie « The Yellow Wall ».

En dehors des matches de Dortmund, le Signal Iduna Park a accueilli des rencontres lors de deux précédentes Coupes du monde de la FIFA (1974 et 2006) et d’un Championnat d’Europe de l’UEFA (Euro 2024), a été le théâtre de la finale de la Coupe UEFA 2001, ainsi que de divers matches amicaux nationaux et rencontres de qualification pour des tournois mondiaux et européens.

Décrocher une place dans le stade iconique du Borussia Dortmund est une expérience à faire au moins une fois pour les puristes du football amateurs de culture ultra-passionnée des tribunes. Si vous prévoyez de créer un profil de paris avant les prochaines affiches européennes, assurez-vous que votre solde est optimisé. Consultez notre guide actualisé pour utiliser le dernier code bonus bet365 actif et améliorer votre routine de jeu.