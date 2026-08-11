Comment acheter des billets pour le Bayer Leverkusen en 2026-2027 : prix en Bundesliga, matches à venir et plus encore

Malgré des guichets régulièrement pris d’assaut à la BayArena, les billets continuent de partir rapidement entre les mains de supporters avisés, désireux de voir le Bayer Leverkusen en direct pendant la saison 2026/27.

Vous cherchez des billets ? Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles à connaître sur les billets du Bayer Leverkusen, notamment leur prix, où les acheter, et bien plus encore.

Prochains matches du Bayer Leverkusen en 2026/27

Comment acheter des billets du Bayer Leverkusen ?

Il existe plusieurs façons de réserver des places à la BayArena, selon votre budget et votre délai de préparation :

Portail officiel de billetterie du club : Acheter directement via bayer04.de est la méthode principale pour obtenir des billets au prix facial. Les billets sont généralement mis en vente en ligne 4 à 6 semaines avant chaque match.

: Acheter directement via bayer04.de est la méthode principale pour obtenir des billets au prix facial. Les billets sont généralement mis en vente en ligne 4 à 6 semaines avant chaque match. Adhésion au club Bayer 04 : Les membres officiels du club bénéficient d’une fenêtre d’accès prioritaire avant que les places restantes ne soient mises en vente générale. Pour les affiches à forte demande, comme contre le Bayern Munich ou lors des matches à élimination directe en Europe, l’adhésion est quasiment indispensable pour les ventes primaires.

: Les membres officiels du club bénéficient d’une fenêtre d’accès prioritaire avant que les places restantes ne soient mises en vente générale. Pour les affiches à forte demande, comme contre le Bayern Munich ou lors des matches à élimination directe en Europe, l’adhésion est quasiment indispensable pour les ventes primaires. Plateformes de revente secondaire : Si les canaux officiels affichent complet, les marketplaces de billetterie secondaire proposent des solutions alternatives de revente de billets numériques. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez afin de garantir la sécurité des billets.

Combien coûtent les billets du Bayer Leverkusen ?

Acheter directement via Bayer 04 pour un match à l’unité permet d’accéder à certains des tarifs les plus abordables du football européen :

Tarifs directs au prix facial : Les billets adultes pour un match à l’unité se situent généralement entre 15 € et 55 €, selon la zone du stade et la catégorie de l’adversaire.

Les billets adultes pour un match à l’unité se situent généralement entre 15 € et 55 €, selon la zone du stade et la catégorie de l’adversaire. Emplacements dans le stade : Les places les moins chères, ainsi que les tribunes debout, se trouvent dans les tribunes nord (Nordkurve) et sud derrière les buts. Les tribunes latérales centrales, la Westtribüne et l’Osttribüne, affichent les prix faciaux les plus élevés.

Les places les moins chères, ainsi que les tribunes debout, se trouvent dans les tribunes nord (Nordkurve) et sud derrière les buts. Les tribunes latérales centrales, la Westtribüne et l’Osttribüne, affichent les prix faciaux les plus élevés. Tarifs sur le marché secondaire : Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix d’entrée pour les matches de Bundesliga standards commencent autour de 25 € à 35 €, tandis que les grandes affiches contre le Bayern Munich ou le rival du Rheinderby, le 1. FC Köln, atteignent des tarifs plus élevés dictés par le marché.

Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix d’entrée pour les matches de Bundesliga standards commencent autour de 25 € à 35 €, tandis que les grandes affiches contre le Bayern Munich ou le rival du Rheinderby, le 1. FC Köln, atteignent des tarifs plus élevés dictés par le marché. Catégories à tarif réduit : Comme la plupart des clubs de Bundesliga, le Bayer Leverkusen propose des grilles tarifaires par catégorie pour les juniors, les étudiants et les seniors lors de certaines mises en vente primaires.

Histoire de la BayArena

La BayArena, qui a une capacité de plus de 30 000 places, est le domicile du Bayer Leverkusen depuis son inauguration en 1958.

Elle a d’abord été construite pour offrir une installation sportive aux employés de l’entreprise Bayer. Le stade a connu plusieurs rénovations majeures au fil du temps et s’est transformé en une enceinte de classe mondiale, devenue l’un des symboles du football allemand moderne.

La Bay Arena a été choisie comme l’un des neuf sites retenus pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2011, et trois matches de groupe ainsi qu’un quart de finale y ont été disputés.