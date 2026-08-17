La WWE reprend la route, et Raw, SmackDown ainsi que les grands Premium Live Events font étape dans des arènes et des stades à travers l’Amérique du Nord.

La WWE a bâti sa réputation en produisant certaines des rivalités les plus emblématiques de l’histoire du divertissement sportif, de Hulk Hogan et Andre the Giant à Stone Cold Steve Austin et The Rock, jusqu’au roster actuel emmené par des noms comme Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes et CM Punk.

La WWE a confirmé que WrestleMania quittera l’Amérique du Nord pour la toute première fois en 2027, avec une édition prévue à Riyad, en Arabie saoudite, dans le cadre de la Riyadh Season. Mais avant ce tournant historique, il reste encore un calendrier 2026 très chargé, avec notamment Money in the Bank et Survivor Series: WarGames. GOAL vous détaille ci-dessous comment réserver vos places dès aujourd’hui.

Quels sont les prochains événements de la WWE ?

La WWE est en tournée en permanence, avec de nouvelles dates de Raw et SmackDown ajoutées tout au long de l’année. Voici un aperçu des événements à venir déjà confirmés en Amérique du Nord.

Date et heure Événement Lieu Billets jeu. 20 août, 19 h 30 WWE Summer Tour Canada Life Place, London, Ontario (Canada) Billets ven. 21 août, 19 h 30 WWE Friday Night SmackDown Scotiabank Arena, Toronto, Ontario (Canada) Billets sam. 22 août, 19 h 30 WWE Summer Tour Rogers Place, Edmonton, Alberta (Canada) Billets dim. 23 août, 19 h WWE Summer Tour Scotiabank Saddledome, Calgary, Alberta (Canada) Billets lun. 24 août, 19 h 30 WWE Monday Night Raw Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario (Canada) Billets ven. 28 août, 19 h 30 WWE RAW & SmackDown Rocket Arena, Cleveland, Ohio Billets sam. 29 août, 19 h 30 WWE Summer Tour Enmarket Arena, Savannah, Géorgie Billets dim. 30 août, 19 h WWE Summer Tour North Charleston Coliseum, North Charleston, Caroline du Sud Billets dim. 6 sept., 19 h 30 WWE Sunday Night's Main Event State Farm Arena, Atlanta, Géorgie Billets lun. 7 sept., 18 h 30 WWE Monday Night Raw Legacy Arena, Birmingham, Alabama Billets

La WWE annonce régulièrement de nouvelles séries de dates, la promotion ayant récemment confirmé d’autres shows Raw et SmackDown jusqu’en avril 2027, dans le cadre de la tournée Road to WrestleMania. Les fans ont donc intérêt à revenir consulter régulièrement la programmation, puisque de nouvelles villes et de nouvelles salles y sont ajoutées toutes les quelques semaines.

Où acheter des billets pour la WWE ?

Pour le plus large choix de places sur toutes les dates de cette liste, StubHub est l’option de référence. Chaque achat sur la plateforme est couvert par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui vous permet de savoir exactement ce que vous achetez avant de valider votre commande, tout en comparant côte à côte les sections, les places et les prix afin de trouver la meilleure offre disponible selon votre budget.

La WWE vend également des billets directement via WWE.com/Events pour les shows nouvellement annoncés, avec en général une fenêtre de prévente pour les fans qui ouvre un ou deux jours avant la mise en vente générale. Pour les fans à la recherche d’un billet précis pour les événements PLE, comme Wrestlemania et SummerSlam, les plateformes de revente constituent souvent le moyen le plus fiable de garantir une place, une fois l’allocation principale épuisée.

Quelle que soit l’option choisie, réserver tôt reste la meilleure façon d’obtenir le tarif disponible le plus bas, car les billets pour les événements phares comme Wrestlemania ont tendance à augmenter progressivement à mesure que la date approche.

Combien coûtent les billets pour la WWE ?

Le prix des billets varie fortement selon le show, la ville et votre proximité avec le ring, mais il y en a réellement pour tous les budgets.

Événements Raw et SmackDown classiques : les billets commencent aux alentours de 50 $ à 75 $ pour les places en hauteur, ce qui en fait certaines des places de divertissement sportif en direct les plus abordables d’Amérique du Nord.

Shows d’arène de milieu de gamme : il faut compter entre 100 $ et 150 $ pour une bonne place en niveau inférieur avec une vue dégagée sur le ring.

Wrestlemania et autres premium live events : les prix commencent aux alentours de 50 $ à 100 $+ pour les places d’entrée de gamme, puis grimpent à plusieurs centaines de dollars pour les sections basses, et bien au-delà pour les places au bord du ring et au sol.

Packages hospitalité et VIP : la WWE et ses partenaires proposent périodiquement des offres premium comprenant des avantages comme une entrée anticipée, des produits dérivés exclusifs et une meilleure visibilité, à des tarifs nettement supérieurs à ceux des billets standard.

Le moyen le moins cher d’y assister est presque toujours d’acheter un billet standard pour Raw ou SmackDown bien avant la date du show. Si le budget est votre priorité, mieux vaut donc viser un enregistrement télé classique plutôt qu’un premium live event.



