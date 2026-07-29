Comment acheter des billets pour la WWE : dates de la tournée Raw, SmackDown et Road to WrestleMania 43, prix des billets et salles en Amérique du Nord

La WWE reprend la route, et Raw, SmackDown ainsi que le plus grand premium live event de l'été passent par des arènes et des stades à travers l'Amérique du Nord.

La WWE a bâti sa réputation en produisant certaines des rivalités les plus emblématiques de l'histoire du sports entertainment, de Hulk Hogan et Andre the Giant à Stone Cold Steve Austin et The Rock, jusqu'au roster actuel mené par des noms comme Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes et CM Punk.

La WWE a confirmé que WrestleMania quittera l'Amérique du Nord pour la toute première fois en 2027, avec une édition prévue à Riyad, en Arabie saoudite, dans le cadre de la Riyadh Season. Mais avant ce tournant historique, un calendrier 2026 très chargé attend encore les fans, avec notamment la tournée Road to WrestleMania et SummerSlam. GOAL vous livre ci-dessous tous les détails pour réserver vos places dès aujourd'hui.

Quand a lieu la WWE ?

La WWE est en tournée en permanence, avec de nouvelles dates de Raw et SmackDown ajoutées tout au long de l'année. Voici un aperçu des rendez-vous à venir déjà confirmés à travers l'Amérique du Nord.

Date et heure Événement Lieu Billets jeu. 30 juil., 19 h 30 WWE Summer Tour Bank of Springfield Center, Springfield, IL Billets ven. 31 juil., 18 h 30 WWE Friday Night SmackDown Resch Center, Green Bay, WI Billets sam. 1 août, 16 h 30 SummerSlam Night One U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Billets dim. 2 août, 16 h 30 SummerSlam Night Two U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Billets lun. 3 août, 18 h 30 WWE Monday Night Raw Casey's Center, Des Moines, IA Billets jeu. 6 août, 19 h 30 WWE Summer Tour EagleBank Arena, Fairfax, VA Billets ven. 7 août, 19 h 30 WWE Friday Night SmackDown Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA Billets ven. 7 août, 19 h 30 WWE NXT Melbourne Auditorium, Melbourne, Florida Billets SAM. 8 août, 19 h 30 WWE NXT Maxwell Snyder Armory, Jacksonville, Florida Billets lun. 10 août, 19 h 30 WWE Monday Night Raw Scope Arena, Norfolk, VA Billets

La WWE annonce régulièrement de nouvelles séries de dates, la promotion ayant récemment confirmé d'autres shows de Raw et SmackDown jusqu'en avril 2027 dans le cadre de la tournée Road to WrestleMania. Les fans doivent donc revenir consulter régulièrement les mises à jour, puisque de nouvelles villes et arènes sont ajoutées au programme toutes les quelques semaines.

Où acheter des billets WWE ?

Pour le plus large choix de places sur l'ensemble des dates de cette liste, StubHub est l'option de référence. Chaque achat sur la plateforme est couvert par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui vous permet de savoir exactement ce que vous achetez avant de valider votre commande, et de comparer côte à côte les sections, les emplacements et les prix afin de trouver la meilleure offre disponible selon votre budget.

La WWE vend également des billets directement via WWE.com/Events pour les shows nouvellement annoncés, généralement avec une fenêtre de prévente pour les fans qui ouvre un ou deux jours avant la mise en vente générale. Pour les fans à la recherche d'un billet précis pour WrestleMania ou SummerSlam, les plateformes de revente sont souvent le moyen le plus fiable de garantir une place une fois le contingent principal épuisé, surtout pour les grands shows en stade.

Quelle que soit l'option choisie, réserver tôt reste la meilleure manière d'obtenir le tarif le plus bas disponible, car les billets pour les événements majeurs comme SummerSlam ont tendance à augmenter progressivement à mesure que la date approche.

Combien coûtent les billets WWE ?

Les prix des billets varient fortement selon le show, la ville et la proximité avec le ringside, mais il y en a réellement pour tous les budgets.

Enregistrements classiques de Raw et SmackDown : les billets démarrent autour de 47 $ à 75 $ pour des places en hauteur, ce qui en fait l'une des options les plus abordables en matière de billets de sports entertainment en direct en Amérique du Nord.

Shows d'arène de milieu de gamme : il faut compter entre 100 $ et 150 $ pour une bonne place en niveau inférieur avec une vue dégagée sur le ring.

SummerSlam et autres premium live events : les prix commencent autour de 47 $ à 106 $ pour les places d'entrée de gamme, grimpent à plusieurs centaines de dollars pour les sections inférieures, et bien au-delà pour les sièges au ringside et au sol.

Packages hospitalité et VIP : la WWE et ses partenaires proposent périodiquement des offres premium comprenant des avantages comme une entrée anticipée, des produits dérivés exclusifs et une meilleure visibilité, à un tarif nettement supérieur à celui des billets standards.

L'option la moins chère reste presque toujours un billet standard pour Raw ou SmackDown réservé bien avant la date du show. Si le budget est votre priorité, mieux vaut viser un enregistrement télé classique plutôt qu'un premium live event.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'U.S. Bank Stadium

L'U.S. Bank Stadium de Minneapolis, dans le Minnesota, accueillera SummerSlam 2026, le grand premium live event estival de la WWE, sur deux soirées les 1er et 2 août. Le site est l'un des plus vastes de la NFL, avec une capacité largement supérieure à 66 000 places pour le football américain et une configuration qui dépasse régulièrement les 70 000 pour les grands événements de divertissement, ce qui en fait l'une des plus grandes scènes sur lesquelles la WWE se produira cette année.

Le stade se situe dans le centre-ville de Minneapolis, à proximité de grands hôtels, de restaurants et de transports en commun, ce qui en fait une enceinte facile d'accès, que vous arriviez en avion pour le week-end ou en voiture depuis une autre partie du Midwest. Les fans voyageant depuis le Royaume-Uni doivent tenir compte des sept heures de décalage sur le temps de vol et prévoir le fuseau horaire local (heure centrale) lors de la réservation de leur voyage autour de ce show sur deux soirées.

Les places vont des sections basses proches du ring, au niveau club, jusqu'aux sièges en tribune supérieure offrant une vue plus large sur l'ensemble de la production du stade. Comme pour tout show en stade, les emplacements proches des rampes d'entrée et du côté de la hard camera ont tendance à être plus chers, il vaut donc la peine d'examiner attentivement les plans des sièges avant d'acheter.

Avec WrestleMania 43 confirmé à Riyad en 2027, SummerSlam 2026 apparaît comme l'une des dernières occasions d'assister pendant un moment à un véritable spectacle géant de la WWE dans un stade en Amérique du Nord. La demande pour les meilleures places devrait donc rester forte jusqu'au show.