Jimmy Carr connaît sans doute la plus grande année de tournée de sa carrière. Son spectacle Laughs Funny s’est transformé en une véritable tournée mondiale, avec des dates en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et au Moyen-Orient tout au long de l’année 2026, avec bien plus de 100 dates confirmées et d’autres encore à venir. Il s’agit de sa plus grande tournée internationale à ce jour, dans la continuité de la tournée Terribly Funny, qui a vendu plus de 1,2 million de billets dans le monde.

GOAL a rassemblé tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent dans chaque région, afin que, où que vous soyez dans le monde, vous puissiez trouver la date la plus proche et réserver votre place avant qu’elle n’affiche complet.

Quand Jimmy Carr est-il en tournée ?

Date et heure Lieu Salle Billets sam. 29 août 2026, 18 h 30 Dubaï, Émirats arabes unis Dubai Opera (plus que 3 % de billets disponibles) Billets sam. 29 août 2026, 21 h 30 Dubaï, Émirats arabes unis Dubai Opera (plus que 2 % de billets disponibles) Billets jeu. 3 sept. 2026, 19 h 00 Carlisle, Royaume-Uni Sands Centre Billets jeu. 3 sept. 2026, 21 h 30 Carlisle, Royaume-Uni Sands Centre Billets ven. 4 sept. 2026, 18 h 00 Derby, Royaume-Uni Vaillant Live Billets ven. 4 sept. 2026, 21 h 00 Derby, Royaume-Uni Vaillant Live Billets sam. 5 sept. 2026 (2 spectacles) Bradford, Royaume-Uni Bradford Live Billets mar. 8 sept. 2026 (2 spectacles) Guildford, Royaume-Uni G Live Billets mer. 9 sept. 2026 (2 spectacles) Southend-on-Sea, Royaume-Uni Cliffs Pavilion Billets jeu. 10 sept. 2026 (2 spectacles) St. Albans, Royaume-Uni The Alban Arena Billets sam. 12 sept. 2026 (2 spectacles) Londres, Royaume-Uni London Palladium Billets dim. 13 sept. 2026 (2 spectacles) Londres, Royaume-Uni London Palladium Billets sam. 21 sept. 2026 Prince George, Canada CN Centre Billets dim. 27 sept. 2026 Calgary, Canada Scotiabank Saddledome Billets mer. 4 nov. 2026, 21 h 15 Padoue, Italie Gran Teatro Geox Billets sam. 7 nov. 2026 Paris, France Salle Pleyel Billets jeu. 10 déc. 2026 Utrecht, Pays-Bas TivoliVredenburg Billets

Où acheter des billets pour Jimmy Carr ?

Les billets sont vendus via un mélange de billetteries officielles des salles, Ticketmaster, Live Nation et StubHub, selon la région. StubHub est particulièrement utile pour une tournée mondiale comme celle-ci, car la plateforme propose des billets de revente vérifiés dans des dizaines de villes au même endroit, ce qui est particulièrement pratique une fois les quotas officiels épuisés pour les étapes les plus demandées.

Pour la date de Dubaï en particulier, les billets sont disponibles sur le site officiel de Dubai Opera et sur Platinumlist, le partenaire local autorisé. En Amérique du Nord, Ticketmaster et Live Nation gèrent la plupart des ventes officielles, tandis que StubHub est la meilleure option pour la revente une fois qu’une ville affiche complet, ou pour les fans qui souhaitent comparer côte à côte la vue depuis les sièges et les prix.

Combien coûtent les billets pour Jimmy Carr ?

Les tarifs varient considérablement selon la région, la taille de la salle et la ville, mais voici un guide général basé sur les marchés confirmés :

Spectacles en théâtre (Royaume-Uni, Europe, salles plus petites) : Généralement le cadre le plus intimiste, avec environ 90 minutes de stand-up, et des prix d’entrée habituellement situés dans la tranche la plus accessible.

Amérique du Nord : Les billets vont généralement d’environ 40 $ à 301 $ selon la ville, la taille de la salle et la catégorie de siège, les places en hauteur et l’admission générale offrant le meilleur rapport qualité-prix, tandis que les places au sol, les offres VIP et les packages meet-and-greet se situent dans le haut de la fourchette.

Dubai Opera : Les billets d’entrée commencent à partir de 250 AED , puis montent vers des catégories intermédiaires et premium pour les meilleures vues de la salle.

Spectacles en arena : Quand Carr se produit dans des salles plus grandes, attendez-vous à plus de deux heures de contenu et à une fourchette de prix plus large que pour les dates en théâtre.

Comme pour la plupart des tournées de stand-up très demandées, les billets les moins chers dans chaque ville ont tendance à disparaître en premier. Réserver tôt vous donne donc les meilleures chances d’obtenir la place la moins chère encore disponible.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Laughs Funny World Tour

Jimmy Carr est né à Isleworth, Londres, en 1972, et a commencé sa carrière dans le stand-up en 1997. En plus de 25 ans, il s’est produit devant plus de 3 millions de fans dans le monde et s’est forgé la réputation d’être l’un des humoristes les plus regardés en streaming de la dernière décennie.

La tournée Laughs Funny a débuté comme une série de dates au Royaume-Uni et en Irlande avant de s’étendre au calendrier véritablement mondial qu’elle est aujourd’hui, avec l’ajout de segments entiers dans l’hémisphère sud, en Europe continentale, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient au cours d’une seule année civile. Les places au premier rang s’accompagnent d’un avertissement : le travail de Carr avec le public est légendaire, alors attendez-vous à des interactions avec la salle si vous vous asseyez près de la scène.

Avec des dates confirmées sur six continents et d’autres encore en cours d’ajout, la tournée Laughs Funny s’annonce comme l’une des plus grandes tournées mondiales d’humour de 2026. Réservez votre place via les canaux officiels ou StubHub avant que les billets les mieux placés en prix dans votre ville ne disparaissent.