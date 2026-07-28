Comment acheter des billets pour la tournée Jimmy Carr Laughs Funny : dates à Dubaï, prix des billets, salle et plus encore

L’une des plumes les plus acérées de l’humour fait son retour à Dubaï. Jimmy Carr présente son spectacle de stand-up Laughs Funny à l’Opéra de Dubaï, avec deux représentations ajoutées le même soir en raison de la demande, offrant aux amateurs d’humour une rare double occasion de le voir en direct dans la même ville.

Carr a passé plus de deux décennies à se bâtir une réputation comme l’un des humoristes britanniques les plus reconnaissables, connu pour son débit mitraillette, son humour noir et son rire pince-sans-rire inimitable. Ses précédents spectacles à Dubaï ont l’habitude d’afficher complet très vite, notamment une série de dates en 2020 où deux représentations se sont vendues en 24 heures, si bien que ce retour suscite déjà un sérieux engouement.

GOAL a tous les détails dont vous avez besoin sur les dates, les tarifs et la façon d’acheter vos billets, afin que vous puissiez réserver votre place avant que les billets les mieux placés en prix ne disparaissent.

Quand a lieu Jimmy Carr Laughs Funny ?

Date et heure Événements Lieu Billets samedi 29 août 2026, 18 h 30 Jimmy Carr: Laughs Funny (Show 1) Opéra de Dubaï, Downtown Dubai Billets samedi 29 août 2026, 21 h 30 Jimmy Carr: Laughs Funny (Show 2) Opéra de Dubaï, Downtown Dubai Billets

Une deuxième représentation a été ajoutée le même soir après une forte demande initiale, les fans ont donc le choix entre un créneau plus tôt à 18 h 30 ou une représentation plus tardive à 21 h 30. Compte tenu de l’historique de Carr, dont les spectacles à Dubaï affichent complet en quelques jours, il est fortement recommandé de réserver à l’avance, quel que soit le créneau choisi.

Où acheter des billets pour Jimmy Carr Laughs Funny ?

Les billets pour Jimmy Carr Laughs Funny sont disponibles sur le site officiel de l’Opéra de Dubaï et sur Platinumlist, le partenaire de billetterie autorisé du spectacle. Acheter directement via un canal officiel garantit que vos billets sont valables pour l’entrée et vous protège des risques liés aux sites de revente.

Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, et avec deux spectacles programmés le même soir, les fans disposent d’une certaine flexibilité pour choisir l’horaire qui leur convient le mieux.

Combien coûtent les billets pour Jimmy Carr Laughs Funny ?

Les billets pour voir Jimmy Carr à l’Opéra de Dubaï commencent à partir de 250 AED, ce qui rend cette soirée d’humour facilement accessible aux fans qui veulent voir en direct l’un des plus grands noms britanniques du stand-up. En tant que l’une des salles les plus prestigieuses de Dubaï, la tarification de l’Opéra de Dubaï augmente généralement selon plusieurs catégories en fonction de l’emplacement du siège et de la vue sur la scène.

Voici un aperçu général de ce à quoi s’attendre dans la structure tarifaire :

Billets d’entrée de gamme : à partir de 250 AED, idéals pour les fans qui veulent vivre le spectacle au prix le plus accessible

Places de milieu de gamme : proposées à un tarif plus élevé pour de meilleures lignes de vue et une vision plus centrale de la scène

Places premium : les catégories les plus élevées, offrant les meilleures vues de la salle pour profiter pleinement de l’expérience Opéra de Dubaï

Comme pour la plupart des spectacles de stand-up très demandés, les billets les moins chers ont tendance à être les premiers à afficher complet, en particulier compte tenu du parcours de Carr dans la ville. Réserver tôt via le lien officiel Platinumlist vous donne la meilleure chance d’obtenir une place au tarif le plus bas disponible.

Comment obtenir des billets pour Jimmy Carr Laughs Funny ?

Acheter des billets pour Jimmy Carr Laughs Funny est un processus simple. Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page officielle de l’événement Jimmy Carr Laughs Funny sur Platinumlist . Choisissez lequel des deux spectacles vous souhaitez voir, 18 h 30 ou 21 h 30. Sélectionnez votre catégorie de billet préférée en fonction de votre budget et de vos préférences de placement, à partir de 250 AED. Finalisez votre réservation en utilisant votre mode de paiement préféré au moment du règlement. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir la confirmation de votre e-billet avant le spectacle.

Compte tenu de l’historique de Jimmy Carr, dont les spectacles à Dubaï affichent complet quelques jours après la mise en vente des billets, les fans sont vivement encouragés à réserver le plus tôt possible pour éviter toute déception.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Opéra de Dubaï

L’Opéra de Dubaï est l’une des salles de spectacle les plus prestigieuses de la ville, située au cœur de Downtown Dubai. Depuis son ouverture, elle a accueilli un large éventail de performances de classe mondiale, de l’opéra au ballet en passant par de grands spectacles d’humour et de musique, ce qui en fait l’une des principales destinations de la région pour le divertissement en direct.

La salle impose un code vestimentaire chic, et il est conseillé aux visiteurs d’éviter les tenues trop décontractées ou provocantes comme les shorts ou les tongs afin de respecter les standards du lieu. Les retardataires doivent également savoir que l’accès à l’auditorium ne sera pas autorisé une fois la représentation commencée, il est donc essentiel d’arriver suffisamment tôt avant le créneau choisi.

Située à Downtown Dubai, la salle se combine facilement avec une soirée plus large, puisqu’elle se trouve près de certains des meilleurs lieux de restauration et de lifestyle de la ville. Compte tenu de l’ampleur de la demande attendue pour ce spectacle, ainsi que de la politique stricte concernant les retardataires, les fans sont invités à bien planifier leur trajet et leur heure d’arrivée.

Avec un historique de ventes rapides à Dubaï, deux spectacles ajoutés le même soir et des billets à partir d’un accessible 250 AED, Laughs Funny de Jimmy Carr s’annonce comme l’une des grandes soirées d’humour du calendrier 2026 de Dubaï. Réservez votre place via la page officielle Platinumlist avant que les billets au meilleur rapport qualité-prix ne disparaissent.