La Supercoupe d’Espagne change de décor. Après des années en Arabie saoudite, l’édition 2027 de la Supercoupe d’Espagne se tiendra au stade olympique Atatürk d’Istanbul du 2 au 7 février 2027, et amènera pour la toute première fois les plus grands clubs espagnols dans l’un des stades les plus emblématiques du football européen.

Le plateau est relevé. Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atletico Madrid lutteront pour le trophée, avec une demi-finale entre la Real Sociedad et le Real Madrid, tandis que le tenant du titre, Barcelone, affrontera l’Atletico Madrid dans l’autre. Barcelone arrive avec deux sacres consécutifs et vise un troisième titre d’affilée, alors que la Real Sociedad, détentrice de la Coupe du Roi, retrouve la compétition pour la première fois depuis des décennies.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL vous présente toutes les dernières informations sur les billets de la Supercoupe d’Espagne 2027, notamment comment réserver votre place et combien cela pourrait vous coûter.

Quand a lieu la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne 2027 se déroule du mardi 2 février au dimanche 7 février 2027 à Istanbul, en Turquie. C’est la première fois que le tournoi quitte son créneau habituel de janvier, et la première fois qu’il est organisé à Istanbul. Les dates et horaires exacts des coups d’envoi sur cette période n’ont pas encore été confirmés par la RFEF.

Quel est le programme de la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Date Affiche Lieu Billets 2 février 2027 Demi-finale 1 : Real Madrid vs Real Sociedad Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets 2 février 2027 Demi-finale 2 : Barcelone vs Atletico Madrid Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets 7 février 2027 (à confirmer) Finale : Vainqueurs des demi-finales Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets

Où se joue la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les trois matches se joueront au stade olympique Atatürk à Istanbul, en Turquie.

Le stade olympique Atatürk est l’une des enceintes les plus mythiques du football mondial. Il a accueilli la légendaire finale de la Ligue des champions 2005, quand Liverpool est revenu de trois buts de retard contre l’AC Milan, ainsi que le sacre de Manchester City en Ligue des champions face à l’Inter Milan en 2023.

Le stade a ouvert en 2002 et fait partie des plus grandes enceintes jamais utilisées pour cette compétition. Il se situe à l’ouest des principaux quartiers touristiques du centre d’Istanbul et est relié au réseau de transports publics de la ville. Les supporters qui séjournent vers Sultanahmet, Taksim ou le Bosphore doivent donc prévoir leur trajet les jours de match à l’avance.

Istanbul remplace l’Arabie saoudite comme pays hôte car le Royaume organise la Coupe d’Asie de l’AFC du 7 janvier au 5 février 2027, et l’Arabie saoudite devrait retrouver son rôle d’hôte en 2028.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Le moyen le plus simple d’obtenir dès maintenant des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 est de passer par Ticombo, où les supporters peuvent consulter des annonces vérifiées pour le tournoi d’Istanbul, comparer les prix et acheter en toute sécurité avec une protection des acheteurs sur chaque commande.

Les détails de la vente officielle des billets pour l’édition d’Istanbul n’ont pas encore été annoncés par la RFEF et la Fédération turque de football. D’après les éditions précédentes, les ventes officielles ouvrent généralement plus près du tournoi et les billets partent vite, surtout pour la finale. Avec quatre des plus grands clubs espagnols en lice et Istanbul bien plus accessible aux supporters européens que Djeddah, la demande pour cette édition devrait être exceptionnelle, si bien que les acheteurs précoces auront le plus large choix de places.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les tarifs officiels de l’édition d’Istanbul n’ont pas encore été publiés. À titre indicatif, les billets des récentes éditions en Arabie saoudite démarraient à l’équivalent d’environ 25 USD pour les catégories les moins chères des demi-finales et d’environ 47 USD pour la finale via les canaux officiels, tandis que les places premium en tribune basse coûtaient nettement plus cher.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix varient selon la demande et l’emplacement des sièges, et les annonces pour les plus grandes affiches augmentent généralement à mesure que les matches approchent. Une demi-finale avec le Real Madrid et une éventuelle finale de Clasico ou de derby madrilène tireront les prix vers le haut, ce qui fait d’un achat anticipé l’option la plus judicieuse.

Cette page sera mise à jour avec les catégories et les prix officiels dès qu’ils seront confirmés.

Que faut-il savoir sur la Supercoupe d’Espagne ?

Il s’agira de la 43e édition de la Supercoupe d’Espagne, la compétition annuelle réunissant les vainqueurs et les finalistes de la Liga et de la Coupe du Roi de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d’un mini-tournoi à quatre équipes, et 2027 marquera sa toute première édition en Turquie.

Barcelone se rend à Istanbul en tant que champion en titre et favori. Les Catalans ont remporté en janvier 2026 leur 16e titre, un record, en battant le Real Madrid en finale à Djeddah pour un troisième Clasico de Supercoupe remporté en quatre ans. Ils se qualifient en tant que champions de Liga, tandis que le Real Madrid est présent comme dauphin du championnat.

La nouveauté cette année vient de la Coupe du Roi. La Real Sociedad a surpris l’Atletico Madrid en finale 2026, en s’imposant 4-3 aux tirs au but après prolongation pour décrocher sa quatrième Coupe du Roi, et les deux finalistes ont validé leur place à Istanbul. Cela donne une Supercoupe rare, sans l’Athletic Bilbao ni outsider mal classé, avec quatre poids lourds et rien d’autre.

Il y a aussi un nouveau scénario dans le tirage des demi-finales. Le format oppose les vainqueurs de la Coupe du Roi aux dauphins de la Liga, ce qui offre à la Real Sociedad une confrontation face au Real Madrid, tandis que Barcelone affronte l’Atletico Madrid pour une place en finale. Une finale de Clasico est de nouveau possible, mais pour la première fois depuis des années, elle est loin d’être garantie.

Qui joue dans la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent ce qu’il faut pour remporter ce trophée. Découvrez les participants et leur pedigree en Supercoupe :