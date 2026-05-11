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Comment acheter des billets pour la Premier League 2025/26 : calendrier de la dernière journée, prix moyens et plus encore

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Voici comment obtenir des billets pour les matchs de Premier League jusqu'à la fin de la saison

La Premier League demeure la référence mondiale en matière de suspense et d’action. Ses clubs légendaires et leurs joueurs illustres y écrivent encore l’histoire du football.

Fort de plus d’un siècle d’histoire, ce championnat est véritablement unique. On y retrouve le champion en titre Manchester City, son rival de toujours Manchester United, des poids lourds comme Liverpool, ainsi que le trio de choc Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur. Les prouesses athlétiques et la passion débordante sont au rendez-vous.

Réservez vos billets pourla Premier League.

Prochains matchs de la 36e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)RencontreBillets
Lundi 11 mai, 20h00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedBillets

Prochains matchs de la 37^e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT)CalendrierBillets
Dimanche 17 mai, 15h00Arsenal - BurnleyBillets
Dimanche 17 mai à 15h00 :Aston Villa - LiverpoolBillets
Dimanche 17 mai à 15h00AFC Bournemouth - Manchester CityBillets
Dimanche 17 mai à 15h00Brentford – Crystal PalaceBillets
Dimanche 17 mai à 15h00Chelsea vs Tottenham HotspurBillets
Dimanche 17 mai à 15 hEverton – SunderlandBillets
Dimanche 17 mai à 15 hLeeds United - BrightonBillets
Dimanche 17 mai à 15 hManchester United - Nottingham ForestBillets
Dimanche 17 mai, 15h00Newcastle United – West Ham UnitedBillets
Dimanche 17 mai à 15h00Wolves - FulhamBillets

Calendrier et billets pour la 38^e journée de Premier League

Date et heure (GMT)CalendrierBillets
Dimanche 24 mai, 16h00Brighton vs Manchester UnitedBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Burnley - WolverhamptonBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Crystal Palace - ArsenalBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Fulham – Newcastle UnitedBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Liverpool vs BrentfordBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Manchester City - Aston VillaBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Nottingham Forest – AFC BournemouthBillets
Dimanche 24 mai à 16 hSunderland contre ChelseaBillets
Dimanche 24 mai à 16h00Tottenham Hotspur - EvertonBillets
Dimanche 24 mai à 16h00West Ham United – Leeds UnitedBillets

Combien coûtent les billets pour la Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs appliquent des tarifs distincts selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces catégories diffèrent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement du siège, lui aussi, fait varier la facture : une vue dégagée sur la pelouse se paie souvent au prix fort. Certains clubs classent enfin les rencontres par catégorie : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en ligue supérieure, avec des tarifs à la hauteur de l’événement.

Récemment, la Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l’extérieur à 30 £. Si vous cherchez une option plus économique, surveillez donc les rencontres à l’extérieur de votre équipe et procurez-vous ces places.

Ci-dessous, GOAL propose une analyse des clubs de Premier League pour la saison 2025-2026, de leurs stades, des prix moyens des billets pour les jours de match ainsi que des fourchettes de prix prévues pour les abonnements.

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (entrée générale adulte)Fourchette de prix des abonnementsBillets
ArsenalEmirates Stadium31,50 £ – 141,00 £1 073 £ – 2 050 £Informations billetterie
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Informations billetterie
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Informations sur les billets
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £ – 65,00 £495 £ – 598 £Informations billetterie
Brighton & Hove AlbionStade American Express Community34,00 £ – 78,00 £595 £ – 860 £Informations billetterie
BurnleyTurf Moor50,00 £ – 75,00 £455 £ – 500 £Informations sur les billets
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ – 940 £Informations billetterie
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ – 895 £Informations billetterie
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ – 690 £Informations sur les billets
FulhamCraven Cottage35,00 £ – 105,00 £455 £ – 3 000 £Informations sur les billets
Leeds UnitedElland Road33,00 £ – 56,00 £420 £ – à confirmerInformations billetterie
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ – 886 £Informations sur les billets
Manchester CityEtihad Stadium58,00 £ – 75,00 £385 £ – 1 030 £Informations sur les billets
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ – 58,00 £559 £ – 950 £Informations sur les billets
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ – 58,00 £417 £ – 811 £Informations billetterie
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Informations billetterie
SunderlandStade of Light33,00 £ – 56,00 £390 £ – 720 £Informations billetterie
Tottenham HotspurStade de Tottenham Hotspur48,00 £ – 109,00 £807 £ – 2 015 £Informations sur les billets
West Ham UnitedStade de Londres30,00 £ – 120,00 £310 £ – 1 620 £Informations sur les billets
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Informations billetterie

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs options d’achat sont proposées, du billet à l’unité à l’abonnement annuel en passant par des formules hospitalité, toutes disponibles sur le portail officiel de billetterie du club.

Les clubs britanniques distribuent généralement les places en trois temps :

  1. D’abord aux abonnés.
  2. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon un classement basé sur leurs points de fidélité.
  3. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

En achetant plusieurs rencontres au Vitality Stadium, vos points s’accumulent et facilitent l’accès aux futures rencontres. Cas exceptionnel : certains matchs de Bournemouth sont proposés en vente générale, ouverte à tous.

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Des abonnements pour la Premier League sont-ils encore disponibles ?

La plupart des clubs de Premier League ont déjà vendu la totalité de leurs abonnements en tribune générale pour la saison 2025/2026.

Des clubs populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham et West Ham gèrent depuis longtemps des listes d’attente qui peuvent s’étendre sur plus de dix à vingt ans. À titre d’exemple, Tottenham affiche plus de 80 000 noms sur sa liste, tandis que Liverpool et Manchester United réclament, d’après certaines sources, plusieurs décennies de fidélité pour espérer obtenir un abonnement. Même les formations évoluant dans des stades plus modestes, à l’image de Fulham, Leeds et Wolverhampton, voient leurs stocks s’épuiser rapidement, la forte demande heurtant de front une capacité d’accueil limitée.

Brighton & Hove Albion et Manchester City se distinguent en proposant encore des abonnements à leurs membres, sans liste d’attente officielle et selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Brentford, Crystal Palace et Nottingham Forest limitent l’accès via un système de points de fidélité ou une courte période d’attente. Aston Villa, complet, propose toutefois une formule GA+ avec des avantages supplémentaires.

Ai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets pour la Premier League ?

Dans la plupart des cas, l’adhésion est recommandée, voire obligatoire, pour acheter des billets de Premier League, surtout pour les affiches très demandées ou les clubs très soutenus. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à plusieurs niveaux qui donne la priorité :

  1. les abonnés
  2. Les membres du club (abonnements annuels payants)
  3. Vente générale (si des places sont encore disponibles)

L’adhésion ouvre l’accès en avant-première, permet de cumuler des points de fidélité et offre parfois des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les cadors comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, c’est souvent le seul moyen d’obtenir des places pour les matchs réguliers, les billets en vente libre étant rares, voire inexistants.

Cela dit, certains clubs, notamment ceux qui disposent d’une grande capacité d’accueil ou dont les stades ne font pas systématiquement salle comble, peuvent autoriser les non-membres à acheter des billets à l’approche du jour de match, s’il reste des places disponibles. Souscrire à un abonnement augmente considérablement vos chances et constitue souvent le moyen le plus sûr de garantir vos places.

Où trouver des billets à prix réduits pour la Premier League ?

Le meilleur endroit pour acheter des billets à prix réduit pour les matchs de Premier League reste le portail officiel de vente de billets du club.

Malgré la forte demande, aucun autre revendeur officiel ne propose de places à un tarif inférieur à celui des clubs.

Pensez toutefois à lire attentivement les conditions de vente et à vérifier la fiabilité du point de vente.