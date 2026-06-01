La Coupe du monde 2026 atteindra son apogée à la mi-juillet. La finale est programmée au New Jersey le dimanche 19, tandis que le match pour la troisième place se tiendra le samedi 18 à Miami. Vous pourriez donc être présent pour ce dernier acte.

Incontournable depuis 1954, cette rencontre se distingue par son spectacle offensif : on y voit au moins deux buts à chaque édition depuis plus de trente ans.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour cette rencontre : comment les obtenir, leur tarif et bien plus.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Date Programme (heure de coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 18 juillet Coupe du monde – Match pour la 3e place (17 h, HE) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire de seconde chance – sont officiellement terminées.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les plateformes de revente comme StubHub peuvent aussi constituer une option, à condition de vérifier au préalable les conditions générales de vente.

Combien coûtent les billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Les tarifs officiels des places pour la rencontre, qui se tiendra à Miami, s’échelonnent de 165 $ à 1 125 $ selon la catégorie choisie.

La FIFA a défini plusieurs catégories de prix pour cette rencontre, comme suit :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ – 875 $ (gradins supérieurs et inférieurs hors zones Catégorie 1)

600 $ – 875 $ (gradins supérieurs et inférieurs hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (principalement en haut de tribune, hors zones Catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (principalement en haut de tribune, hors zones Catégories 1 et 2) Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles via les fédérations nationales)

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA, ou les plateformes de revente agréées comme StubHub afin de connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent de Miami Gardens (Floride), est le théâtre de cette rencontre. Inauguré en 1987, il abrite les Miami Dolphins de la NFL et, depuis 2008, les Miami Hurricanes de la NCAA.

Ce stade polyvalent n’en est pas à son premier grand événement : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux Série mondiale de baseball (lorsque les Florida Marlins y évoluaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis Miami Open s’y tient chaque année, de même que le Grand Prix de F1 de Miami, dont le circuit emprunte une partie des installations.

En 2024, il a déjà accueilli la finale de la Copa América, remportée 1-0 par l’Argentine de Lionel Messi aux dépens de la Colombie après prolongation.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades hôtes de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Bien qu’il soit le plus petit des 11 stades américains (65 000 places), il accueillera sept rencontres, dont la petite finale.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?