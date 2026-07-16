La Coupe du monde 2026 atteindra son dénouement palpitant ce week-end. Avant la finale de la Coupe du monde dans le New Jersey, dimanche 19 juillet, place au match pour la troisième place ce samedi 18 juillet, et vous pourriez être à Miami pour assister à ce lever de rideau.

Double championne du monde, la France affronte sa rivale européenne, l’Angleterre, dans le match pour la médaille de bronze. Les Bleus ont été battus 2-0 par l’Espagne mardi, tandis que l’Angleterre s’est inclinée de manière cruelle dans le temps additionnel face à l’Argentine, sur le score de 2-1, mercredi.

Les contraintes tactiques étant généralement levées lors du match pour la troisième place, les supporters peuvent s’attendre à un spectacle ouvert et divertissant, alors que deux des meilleures équipes du monde tenteront de terminer le tournoi sur une bonne note.

Le match pour la troisième place offre souvent un football ouvert et prolifique, les deux équipes jouant sans peur pour décrocher les honneurs de la médaille de bronze. Si vous prévoyez de placer un pari stratégique sur ce duel pour la médaille de bronze, commencer avec des fonds bonus représente un avantage majeur. Consultez notre guide simple pour activer vos récompenses grâce à notre code promo Melbet vérifié.

Quand a lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Comment obtenir des billets pour le match pour la troisième place de la Coupe du monde ?

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière possibilité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière possibilité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des places de marché secondaires comme StubHub pour des billets. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Combien coûtent les billets pour le match pour la troisième place de la Coupe du monde ?

Les prix faciaux des billets pour le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 à Miami allaient de 165 $ à 1 125 $ selon la catégorie de siège.

La FIFA a publié plusieurs paliers tarifaires pour le match, comme suit :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (située dans le niveau inférieur des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (située dans le niveau inférieur des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1)

600 $ - 875 $ (couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (principalement dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (principalement dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2) Catégorie supporters : 60 $ (réservée exclusivement aux supporters fidèles via les fédérations nationales)

Gardez un œil sur les portails billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour davantage d’informations, ainsi que sur les sites de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se joue le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium est une enceinte polyvalente située à Miami Gardens, en Floride. Il accueille l’équipe NFL des Miami Dolphins depuis son ouverture en 1987, ainsi que l’équipe universitaire NCAA de football américain des Miami Hurricanes depuis 2008.

L’enceinte de Miami est habituée à accueillir des événements majeurs, avec six Super Bowls, deux World Series de MLB, lorsque les Florida Marlins y jouaient, ainsi que WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis Miami Open y figure également chaque année, tout comme le Grand Prix de Miami de F1, disputé dans l’enceinte du stade.

Après avoir accueilli la finale de la Copa America 2024, le Hard Rock Stadium est aussi bien habitué à recevoir de grandes affiches de football. Une foule exubérante a vu l’Argentine, qui comptait Lionel Messi de l’Inter Miami, soulever le trophée il y a deux ans, après une victoire 1-0 contre la Colombie après prolongation.

Le Hard Rock Stadium est l’un des 16 stades qui accueilleront des matches de la Coupe du monde 2026 de la FIFA à travers l’Amérique du Nord. Malgré l’une des plus petites capacités partagées, 65 000 places, parmi les 11 stades situés aux États-Unis, l’enceinte de Miami accueillera sept matches au total, dont le match pour la troisième place.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?

Année 3e place 4e place Score Lieu 2022 Croatie Maroc 2-1 Khalifa International Stadium (Qatar) 2018 Belgique Angleterre 2-0 Krestovsky Stadium (Russie) 2014 Pays-Bas Brésil 3-0 Estadio Nacional Mane Garrincha (Brésil) 2010 Allemagne Uruguay 3-2 Nelson Mandela Bay Stadium (Afrique du Sud) 2006 Allemagne Portugal 3-1 Gottlieb-Daimler-Stadion (Allemagne) 2002 Türkiye Corée du Sud 3-2 Daegu World Cup Stadium (Corée du Sud) 1998 Croatie Pays-Bas 2-1 Parc des Princes (France) 1994 Suède Bulgarie 4-0 Rose Bowl (États-Unis) 1990 Italie Angleterre 2-1 Stadio San Nicola (Italie) 1986 France Belgique 4-2 (a.p.) Estadio Cuauhtemoc (Mexique)

Le fort intérêt pour les billets du match pour la médaille de bronze souligne le football enthousiasmant et ouvert généralement proposé lorsque des équipes se battent pour la troisième place sur la scène mondiale. Pour les amateurs de sport qui souhaitent associer leur flair à une plateforme numérique de jeu de classe mondiale, les offres de bienvenue constituent le départ idéal. Découvrez comment obtenir facilement des crédits de pari haut de gamme en saisissant notre code bonus spécial bet365.