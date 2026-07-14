La Coupe du monde 2026 atteindra son apogée à la mi-juillet. Avant la finale programmée au New Jersey le dimanche 19 juillet, le match pour la troisième place se tiendra le samedi 18 juillet à Miami.

La France, championne du monde 1998 et 2018, y défiera soit l’Angleterre, autre nation européenne, soit l’Argentine, l’équipe qui l’a privée du titre en 2022.

Un match souvent libéré des contraintes tactiques où les supporters devraient assister à un spectacle ouvert et divertissant, deux des meilleures équipes du monde s’affrontant pour entrer dans l’histoire de la Coupe du monde.

Quand aura lieu le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes derevente comme StubHub, en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la petite finale de la Coupe du monde ?

Les prix nominaux des billets pour la petite finale de la Coupe du monde 2026 à Miami s’échelonnent de 165 à 1 125 dollars, selon la catégorie de siège.

La FIFA a défini plusieurs catégories de prix pour cette rencontre, comme suit :

Catégorie 1 : 800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes)

800 $ - 1 125 $ (places situées dans la partie inférieure des tribunes) Catégorie 2 : 600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1)

600 $ - 875 $ (étages supérieur et inférieur, hors zones Catégorie 1) Catégorie 3 : 165 $ - 455 $ (principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2)

165 $ - 455 $ (principalement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2) Catégorie « Supporter » : 60 $ (réservée aux fidèles des équipes via leurs fédérations nationales)

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la FIFA et, pour vérifier les disponibilités, les plateformes de revente telles que StubHub.

Où se déroulera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 ?

Le Hard Rock Stadium, complexe polyvalent de Miami Gardens (Floride), abrite les Miami Dolphins de la NFL depuis 1987 et les Miami Hurricanes universitaires depuis 2008.

Ce stade n’en est pas à son coup d’essai en matière d’événements majeurs : il a déjà accueilli six Super Bowls, deux World Series de la MLB (lorsque les Marlins de Floride y jouaient) et WrestleMania XXVIII. Le tournoi de tennis du Miami Open y est également organisé chaque année, tout comme le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui se déroule dans l’enceinte même du stade.

Ayant déjà accueilli la finale de la Copa América 2024, le stade est rodé pour les grands rendez-vous footballistiques. Il y a deux ans, une foule en délire a vu l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, soulever le trophée après une victoire 1-0 contre la Colombie à l’issue des prolongations.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades nord-américains retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Bien qu’il dispose de l’une des plus petites capacités d’accueil (65 000 places) parmi les 11 sites américains, l’enceinte miamienne accueillera au total sept rencontres, dont le match pour la troisième place.

Quels sont les résultats récents du match pour la troisième place de la Coupe du monde ?