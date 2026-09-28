Alors que la NFL International Series 2026, édition record, bat son plein dans sept pays, les fans se ruent pour obtenir des places après les ventes grand public de l’été.

Dans le cadre d’une expansion historique, la ligue disputera un nombre record de neuf matches de saison régulière en dehors des États-Unis, avec des étapes dans sept pays répartis sur quatre continents.

Du tout premier match de saison régulière organisé en Australie à des débuts très attendus à Paris, 2026 marque un tournant dans la portée mondiale de la ligue.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les équipes hôtes, les stades et la manière de réserver vos places pour ces affiches très demandées.

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Quel est le calendrier international 2026 de la NFL et quelles sont les équipes hôtes ?

Les neuf affiches internationales, les stades et les heures de coup d’envoi ont tous été finalisés.

Les matches de Melbourne et de Rio de Janeiro sont terminés, et l’attention se porte désormais sur les rencontres très demandées en Europe et en Amérique latine en octobre et novembre :

Date et heure du coup d’envoi Affiche (extérieur contre domicile) Stade et lieu Billets jeu. 10 sept. (10:35 AEST) San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australie dim. 27 sept. (17:25 BRT) Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys stade Maracanã Rio de Janeiro, Brésil dim. 4 oct. (14:30 BST) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets dim. 11 oct. (14:30 BST) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets dim. 18 oct. (14:30 BST) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets dim. 25 oct. (14:30 CEST) Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France Paris, France Réserver des billets dim. 8 nov. (15:30 CET) Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons stade Santiago Bernabéu Madrid, Espagne Réserver des billets dim. 15 nov. (15:30 CET) New England Patriots vs Detroit Lions FC Bayern Munich Arena Munich, Allemagne Réserver des billets dim. 22 nov. (19:20 CST) Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte Mexico, Mexique Réserver des billets

Quel est le prix des billets NFL International ?

Tous les billets primaires et les ventes secondaires officielles au Royaume-Uni et en Europe fonctionnent selon un prix tout compris, ce qui signifie que les prix affichés incluent d’emblée tous les frais de réservation et de service.

Les prix varient entre les ventes primaires officielles à valeur faciale et les annonces dynamiques sur les plateformes de revente :

Tribune supérieure / zones d’en-but : 70 $ à 130 $ (60 £ à 105 £ / 65 € à 115 €)

70 $ à 130 $ (60 £ à 105 £ / 65 € à 115 €) Tribune intermédiaire / sections d’angle : 140 $ à 220 $ (115 £ à 180 £ / 125 € à 200 €)

140 $ à 220 $ (115 £ à 180 £ / 125 € à 200 €) Tribune basse / bords de terrain : 230 $ à 410 $ (190 £ à 340 £ / 210 € à 375 €)

: 230 $ à 410 $ (190 £ à 340 £ / 210 € à 375 €) Packages VIP et hospitalité : 500 $ à 2.200 $+ (420 £ à 1.800 £+ / 450 € à 2.000 €+)

Comment acheter des billets NFL International ?

Pour obtenir des places vérifiées à la dernière minute sans risque de fraude, utilisez ces quatre canaux :

Vendeurs primaires officiels : les billetteries des stades remettent régulièrement en vente des contingents de production retournés, des allocations de sponsors et des lots réservés aux équipes visiteuses à leur valeur faciale (79 £ à 190 £ / 80 € à 195 €) sur les portails primaires (Ticketmaster UK/DE/ES/FR et le portail UK des Jaguars) 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, généralement le mercredi et le jeudi matin.

: les billetteries des stades remettent régulièrement en vente des contingents de production retournés, des allocations de sponsors et des lots réservés aux équipes visiteuses à leur valeur faciale (79 £ à 190 £ / 80 € à 195 €) sur les portails primaires (Ticketmaster UK/DE/ES/FR et le portail UK des Jaguars) 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, généralement le mercredi et le jeudi matin. Ticketmaster Verified Resale : achetez des places mises en vente directement par les fans via Ticketmaster Verified Resale (pour Tottenham, Paris, Madrid et Munich) ou le Jaguars Ticket Exchange (pour Wembley), qui invalide le code-barres du vendeur et émet un tout nouveau billet mobile numérique directement dans votre application du stade.

: achetez des places mises en vente directement par les fans via Ticketmaster Verified Resale (pour Tottenham, Paris, Madrid et Munich) ou le Jaguars Ticket Exchange (pour Wembley), qui invalide le code-barres du vendeur et émet un tout nouveau billet mobile numérique directement dans votre application du stade. Places de marché secondaires : utilisez les plateformes d’échange secondaires pour bénéficier du plus grand volume de places de dernière minute, en ciblant les billets à l’unité ou en attendant les 24 à 48 heures précédant le coup d’envoi, quand les vendeurs baissent fortement les prix pour écouler leur stock, en choisissant des annonces avec garantie de transfert mobile instantané. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

utilisez les plateformes d’échange secondaires pour bénéficier du plus grand volume de places de dernière minute, en ciblant les billets à l’unité ou en attendant les 24 à 48 heures précédant le coup d’envoi, quand les vendeurs baissent fortement les prix pour écouler leur stock, en choisissant des annonces avec garantie de transfert mobile instantané. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez. VIP et hospitalité officiels : évitez totalement les files d’attente de la billetterie grand public en réservant les places restantes en tribune basse, l’accès aux salons et les forfaits de restauration d’avant-match jusqu’au jour du match via On Location (le partenaire mondial officiel de la NFL) ou les portails des stades comme Spurs VIP et Wembley Club, à partir de 450 £ / 450 €+.

À quoi s’attendre pour la NFL International 2026 ?

Les Jacksonville Jaguars s’apprêtent à entrer dans l’histoire en devenant la première franchise NFL à disputer deux matches à domicile en dehors des États-Unis au cours d’une même saison. Cette décision intervient alors que leur enceinte locale, l’EverBank Stadium, fait l’objet d’une rénovation massive de 1,4 milliard de dollars qui limitera temporairement la capacité en Floride à environ 42 000 places.

Pour compenser, les Jaguars établiront une « résidence londonienne » en octobre, avec deux semaines de suite au Royaume-Uni. Une affiche est programmée dans le mythique Wembley Stadium, tandis que la seconde aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium, à la pointe de la modernité. Ils seront rejoints à Londres par les Washington Commanders, de retour dans la capitale pour la première fois depuis 2016 afin d’y accueillir leur propre match désigné à domicile à Tottenham.

La saison 2026 comportera deux des jalons géographiques les plus importants de l’histoire de la ligue. Les Los Angeles Rams accueilleront les San Francisco 49ers au Melbourne Cricket Ground (MCG), enceinte de 100 000 places en Australie. Cette rivalité de NFC West est attendue comme une affiche phare de la semaine 1, marquant la première fois qu’un match de saison régulière NFL se dispute dans l’hémisphère sud.

Pendant ce temps, les New Orleans Saints mèneront l’offensive en France. Le peuple « Who Dat » investira le Stade de France à Paris pour le tout premier match de saison régulière organisé dans le pays. Les dirigeants de la ligue ont souligné que les 14 millions de fans en France et la croissance rapide du Flag Football avaient fait de Paris une priorité dans ce cycle d’expansion.

Quand a lieu la prévente pour les billets NFL International ?

Les premières fenêtres de vente primaire, y compris les dépôts Priority Access, les préventes Team Member, les préventes Registered Fan et les ventes grand public de juillet, sont terminées.

Pour les fans qui achètent à l’approche du coup d’envoi, l’« équivalent de la prévente » se compose des mises en vente tardives de production et des sorties de revente entre fans :