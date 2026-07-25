La Ligue 1 a toujours suscité un engouement considérable auprès des amateurs de football européens et du monde entier, et le double triomphe sensationnel du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l'UEFA a encore renforcé sa popularité.

Si le Paris Saint-Germain, quintuple champion en titre, demeure le club phare du football français, l’envie d’assister à des rencontres dans les stades de tout le pays ne cesse de croître.

Laissez GOAL vous accompagner pour concrétiser vos rêves de football français en réservant dès maintenant votre place pour un match de Ligue 1 cette saison.

Prochains matchs de la 1^(re) journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET) Rencontre Stade Billets Vendredi 21 août, 20 h 45 Marseille - Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Billets Samedi 22 août, 17 h 15 Lens - Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Billets Samedi 22 août, 20 h 45 Le Mans - Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Billets Samedi 22 août, 20 h 45 Nice - Lorient Allianz Riviera (Nice) Billets Samedi 22 août, 20 h 45 Toulouse - Olympique Lyonnais Stade de Toulouse (Toulouse) Billets Samedi 22 août, 20h45 Troyes - Paris FC Stade de l’Aube (Troyes) Billets Dimanche 23 août à 15 h 00 Angers - Lille Stade Raymond Kopa (Angers) Billets Dimanche 23 août, 17 h 15 Le Havre - Monaco Stade Océane (Le Havre) Billets Dimanche 23 août, 20 h 45 Paris Saint-Germain - Rennes Parc des Princes (Paris) Billets

Prochains matchs de la 2^e journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET) Rencontre Stade Billets Vendredi 28 août, 20 h 45 Lille - Paris Saint-Germain Décathlon Arena – Stade Pierre Mauroy (Lille) Billets Samedi 29 août, 17 h 15 Strasbourg - Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Billets Samedi 29 août, 20 h 45 Auxerre - Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Billets Samedi 29 août, 20 h 45 Brest - Toulouse Stade Francis-Le Blé (Brest) Billets Samedi 29 août, 20 h 45 Lorient - Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Billets Samedi 29 août, 20 h 45 Olympique Lyonnais - Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Billets Dimanche 30 août à 15 h 00 Paris FC - Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Billets Dimanche 30 août, 17 h 15 Rennes - Le Mans Roazhon Park (Rennes) Billets Dimanche 30 août, 20 h 45 Monaco - Marseille Stade Louis II (Monaco) Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue 1

Pour acheter des billets pour les matchs de Ligue 1, le moyen le plus fiable est de se rendre sur les sites officiels des clubs.

Il vous faudra probablement créer un compte et fournir quelques informations personnelles. Les places sont généralement mises en vente entre 4 et 6 semaines avant la rencontre.

Les places pour les affiches impliquant les cadors comme le PSG s’épuisent généralement très vite, tandis que les rencontres des autres clubs restent plus accessibles.

Si les places sont épuisées ou si vous cherchez des billets de dernière minute, vous pouvez vous tourner vers des revendeurs secondaires tels que StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue 1 ?

Le prix des places varie considérablement. La plupart des clubs appliquent un tarif différencié selon l’âge (adultes, juniors, seniors), mais les tranches et les montants changent d’un club à l’autre.

À cela s’ajoute l’emplacement des sièges : les zones offrant la meilleure vue sont systématiquement les plus onéreuses.

Certains clubs classent aussi les matchs par catégorie : les affiches de prestige, comme « Le Classique » (PSG-Marseille) ou « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais-Marseille), entrent dans la tranche supérieure et voient leurs tarifs s’envoler.

Clubs de Ligue 1 2026-27 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Angers Stade Raymond Kopa 15 € – 70 € Auxerre Stade Abbé Deschamps 15 € – 65 € Brest Stade Francis-Le Blé 15 € – 75 € Le Havre Stade Océane 15 € – 70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15 € – 60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20 € – 95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25 € – 110 € Lorient Stade du Moustoir 15 € – 65 € Lyon Groupama Stadium 25 € – 120 € Marseille Stade Vélodrome 30 € – 220 € Monaco Stade Louis II 20 € – 100 € Nice Allianz Riviera 20 € – 90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15 € – 70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45 € – 350 € Rennes Roazhon Park 20 € – 85 € Strasbourg Stade de la Meinau 20 € – 90 € Toulouse Stade de Toulouse 15 € – 75 € Troyes Stade de l’Aube 15 € – 60 €

Comment acheter des billets d’hospitalité pour la Ligue 1

Pour acquérir des places d’hospitalité en Ligue 1, consultez en priorité les sites officiels des clubs.

Les formules d’hospitalité varient selon l’équipe que vous souhaitez voir jouer et le forfait choisi.

Les formules comprennent généralement repas et boissons, les options premium offrant même une expérience gastronomique.

Que réserve la saison de Ligue 1 ?

Quel que soit le match de Ligue 1 pour lequel vous optez, vous aurez probablement l’occasion de découvrir de jeunes talents prometteurs. De nombreux joueurs français de renom ont fait leurs débuts en France, tels que Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappé (Monaco), Éric Cantona (Auxerre) ou encore Michel Platini (Nancy).

Outre son vivier de jeunes talents, le championnat accueille des stars internationales comme Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun et Endrick.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé ces dernières années comme la référence de la Ligue 1 et la demande de billets pour le voir à l’œuvre au Parc des Princes est toujours très forte. La saison dernière s’est avérée être une nouvelle campagne couronnée de succès pour les Rouge-et-Bleu, qui ont décroché leur cinquième titre de champion de France consécutif.

Outre leur hégémonie nationale, les hommes de Luis Enrique sont devenus la première équipe à conserver son titre continental depuis le Real Madrid en 2018. Ils tentent désormais de rejoindre un club très fermé, composé du Real Madrid, du Bayern Munich et de l’Ajax, seuls formations à avoir dominé l’Europe pendant trois saisons consécutives.

Peu de formations peuvent se vanter d’un palmarès aussi fourni. Le PSG, né il y a tout juste un demi-siècle, totalise déjà plus de 50 titres majeurs et demeure le club le plus titré de France.

D’autres formations disposent néanmoins d’un passé glorieux et d’un solide soutien populaire. Marseille, deuxième de Ligue 1 pour la 15e fois en 2025, affiche la plus forte affluence moyenne de France, avec plus de 60 000 spectateurs au Stade Vélodrome (désormais Orange Vélodrome).

Le club phocéen est aussi entré dans l’histoire en devenant le premier club français à remporter la Ligue des champions. Portée par la légende Didier Deschamps, et forte de joueurs comme Basile Boli et Marcel Desailly, l’équipe avait battu l’AC Milan 1-0 en finale à Munich en 1993, s’octroyant ainsi la couronne européenne. L’Olympique lyonnais, Lille et Lens figurent également parmi les clubs français qui remplissent régulièrement leurs tribunes.

Comment regarder ou suivre en streaming les matchs de Ligue 1 ?

Malgré le sacre continental du PSG la saison passée, les diffuseurs britanniques ont renoncé aux droits de la Ligue 1 pour 2026/27.

Aux États-Unis, les matchs de Ligue 1 seront diffusés sur beIN Sports, beIN Sports Connect et Fubo. Sur Fubo, les rencontres sont diffusées dans les offres Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Fubo Latino (14,99 $/mois), car elles intègrent beIN Sports.

Fubo propose un essai gratuit de cinq jours pour tous ses forfaits. Pour éviter d’être facturé automatiquement au prix plein, vous devez résilier avant l’expiration de cette période d’essai.