Le rideau tombera sur la saison de l'UEFA Conference League dans la ville historique de Leipzig, le 27 mai 2026, alors que deux équipes s'affronteront pour la gloire européenne.

Le vainqueur du soir obtiendra par ailleurs son billet pour la phase de groupes de l’UEFA Europa League 2026-2027.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale de l’UEFA Conference League en mai prochain, notamment leur prix et comment vous assurer une place pour l’un des événements footballistiques phares de l’année.

Quand aura lieu la finale de l'UEFA Conference League 2026 ?

Date Match (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 27 mai Finale de la Ligue Europa Conférence : Crystal Palace - Rayo Vallecano (coup d’envoi à 21 h, CET) Red Bull Arena (Leipzig) Billets

Comment obtenir vos places pour la finale de la Ligue Europa Conférence 2026

Une part significative des 39 700 places de la Red Bull Arena est réservée aux supporters et au grand public.

Les deux clubs finalistes reçoivent habituellement un contingent identique de billets (environ 9 000 à 10 000 chacun), tandis que les places restantes sont proposées aux supporters du monde entier via UEFA.com/tickets.

La vente et l’attribution des places réservées aux supporteurs des finalistes sont gérées directement avec les clubs dès leur qualification.

Enfin, les supporters peuvent se tourner vers le marché secondaire, comme la plateforme StubHub, pour se procurer des places de dernière minute.

Billets pour la finale de la Ligue Europa Conférence 2025 : quels prix ?

Les tarifs officiels pour la finale de la Ligue Europa Conférence 2026 s’échelonnent de 25 € à 190 €, selon la catégorie de place :

Fans First : 40 € (réservés aux supporters des finalistes)

40 € (réservés aux supporters des finalistes) Catégorie 3 : 65 €

65 € Catégorie 2 : 140 €

140 € Catégorie 1 : 190 €

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des différents clubs et de l’UEFA pour obtenir plus d’informations, ainsi que des plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que réservera la finale de la Ligue Europa Conférence 2026 ?

Bien que la compétition en soit encore à sa cinquième édition, les finales précédentes ont offert leur lot de suspense et démontré la valeur de cette épreuve continentale.

De la victoire inaugurale de la Roma au triomphe de West Ham à Prague en 2023, en passant par la victoire historique de l’Olympiacos en 2024, la Ligue Europa Conférence offre aux clubs une tribune pour inscrire leur nom dans la légende du football européen.

Pour nombre d’entre elles, la Ligue Europa Conférence représente la meilleure chance de remporter un trophée majeur et de se garantir une place en Ligue Europa pour la saison suivante.

Leipzig n’en est pas à son coup d’essai en matière d’événements européens majeurs, la ville ayant déjà accueilli la Coupe du monde 2006 et l’UEFA EURO 2024.

Mais c’est la première fois que son stade accueillera la finale de la Ligue des conférences, offrant un écrin moderne, intimidant et bruyant aux deux finalistes.

Où séjourner pour la finale de la Ligue des conférences 2026

Le stade de Leipzig en Allemagne (aussi appelé RB Arena) est l’antre du RB Leipzig.

Inauguré en 2004 sur le site de l’ancien Zentralstadion, l’équipement peut accueillir environ 42 000 spectateurs lors des rencontres internationales (39 700 pour la finale de la Ligue Europa Conférence).