Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des conférences 2026 : prix des billets, pronostics et autres informations

Le rideau tombera sur la saison de l’UEFA Conference League le 27 mai 2026, dans la ville historique de Leipzig, lorsque deux équipes s’affronteront pour conquérir l’Europe.

Le vainqueur du soir obtiendra son billet pour la phase de groupes de l’UEFA Europa League 2026-2027.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale de l'UEFA Conference League en mai prochain, notamment leur prix et comment vous assurer une place pour l'un des événements footballistiques phares de l'année.

Quand aura lieu la finale de la Ligue Europa Conférence 2026 ?

Date Programme (horaire du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 27 mai Finale de la Ligue Europa Conférence (21 h CET) Red Bull Arena (Leipzig) Billets

À quelle date se dérouleront les demi-finales de la Ligue Conférence de l’UEFA en 2026 ?

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 30 avril Match aller des quarts de finale : Shakhtar Donetsk - Crystal Palace (21h00, CET) Stade municipal Henryk Reyman (Cracovie) Billets Jeudi 30 avril Demi-finale aller : Rayo Vallecano - Strasbourg (21h00, CET) Stade Vallecas (Madrid) Billets Jeudi 7 mai Demi-finale, match retour : Crystal Palace - Shakhtar Donetsk (20h BST) Selhurst Park (Londres) Billet Jeudi 7 mai Demi-finale, match retour : Strasbourg vs Rayo Vallecano (21 h CET) Stade de la Meinau (Strasbourg) Billets

Comment se procurer des places pour la finale de la Ligue des conférences 2026

Les deux clubs finalistes se voient généralement attribuer un nombre de places identique (environ 9 000 à 10 000 billets chacun), tandis que le reste est mis en vente pour les supporters du monde entier sur UEFA.com/tickets.

Les deux finalistes reçoivent chacun environ 9 000 à 10 000 billets, et le reste est proposé aux supporters du monde entier via UEFA.com/tickets.

Le processus de vente et d’attribution des billets réservés aux supporters des finalistes est organisé directement avec les clubs concernés dès leur qualification.

Les supporters peuvent également se tourner vers le marché secondaire, comme StubHub, pour se procurer des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des conférences 2025 ?

Les tarifs officiels s’échelonnent de 25 € à 190 €, selon la catégorie de place.

Fans First : 40 € (réservés aux supporters des finalistes)

40 € (réservés aux supporters des finalistes) Catégorie 3 : 65 €

65 € Catégorie 2 : 140 €

140 € Catégorie 1 : 190 €.

Restez connecté aux portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA pour plus d’informations, et consultez les plateformes de revente comme StubHub pour vérifier les disponibilités en temps réel.

Que réservera la finale de la Ligue des conférences 2026 ?

Bien que la compétition ne soit qu’à sa cinquième édition, les finales précédentes ont offert des rencontres haletantes et démontré la valeur de cette épreuve continentale.

De la victoire inaugurale de la Roma au triomphe de West Ham à Prague en 2023, en passant par la victoire historique de l’Olympiacos en 2024, la Ligue Europa Conférence offre aux clubs une tribune pour graver leur nom dans l’histoire du football européen.

Pour nombre d’entre elles, la Ligue Europa Conférence représente la meilleure chance de remporter un trophée majeur et de se garantir une place en Ligue Europa pour la saison suivante.

Leipzig, déjà rodée aux grands rendez-vous continentaux, a accueilli la Coupe du monde 2006 et l’UEFA EURO 2024.

Le stade de Leipzig accueillera pour la première fois la finale de la Ligue Europa Conférence, offrant aux deux finalistes un écrin moderne, impressionnant et retentissant.

Où séjourner pour la finale de la Ligue Europa Conférence 2026

Le stade de Leipzig en Allemagne, également connu sous le nom de RB Arena, est l’antre du RB Leipzig.

Inauguré en 2004 sur le site de l’ancien Zentralstadion, l’équipement peut accueillir environ 42 000 spectateurs pour les rencontres internationales (39 700 pour la finale de la Ligue Europa Conférence).