Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 : TBD contre Arsenal, tarifs et informations sur la Puskás Aréna

La saison 2025/2026 de la Ligue des champions bat son plein, et tous les regards sont rivés sur Budapest, où la finale de la Ligue des champions de l'UEFA se déroulera à la Puskás Aréna le samedi 30 mai 2026.

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Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Samedi 30 mai, 17 h À déterminer vs Arsenal : Finale de l'UEFA Champions League 2026 Puskás Aréna, Budapest Billets

Prochains matchs de la Ligue des champions 2026

Date Match Lieu Billets Mardi 5 mai Sporting/Arsenal – Barcelone/Atlético (20h00) Emirates Stadium, Londres Mercredi 6 mai Real Madrid/Bayern – PSG/Liverpool (20h00) Allianz Arena, Munich Billets Samedi 30 mai Finale de l'UEFA Champions League (20 h) Puskás Aréna, Budapest Billets

Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025/2026 ?

Phase de groupes : du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026

: du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026 Barrages : 17-18 et 24-25 février 2026

: 17-18 et 24-25 février 2026 Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026

: 10-11 et 17-18 mars 2026 Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026

: 7-8 et 14-15 avril 2026 Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026

: 28-29 avril et 5-6 mai 2026 Finale : samedi 30 mai 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 18 h 00 CEST.

Où acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?

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Les billets pour la finale de l'UEFA Champions League sont traditionnellement disponibles via trois canaux :

Les portails officiels de billetterie des deux clubs pour cette rencontre. Ou directement auprès de l'UEFA. Des plateformes de revente secondaire telles que StubHub.

Comment fonctionne le tirage au sort de la finale de la Ligue des champions ?

Comme pour toute rencontre très prisée au niveau national ou international, l’instance européenne ne commercialise pas les places par les canaux traditionnels : elle les attribue par tirage au sort, généralement en avril.

Au total, 38 700 des 64 500 places disponibles sont réservées aux supporters et au grand public.

Les deux finalistes reçoivent chacun 18 000 places, le reste étant proposé aux fans du monde entier.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Les tarifs officiels pour la finale de la Ligue des champions 2025, tels que définis par l’UEFA, sont les suivants :

Catégorie 4 (« Fans First ») : 90 € (102 $), réservée aux supporters des deux finalistes.

90 € (102 $), réservée aux supporters des deux finalistes. Catégorie 3 : 180 € (205 $)

180 € (205 $) Catégorie 2 : 650 € (738 $)

650 € (738 $) Catégorie 1 : 950 € (1 080 $).

Compte tenu de la hausse générale de l’inflation, les supporters doivent s’attendre à une nouvelle augmentation des tarifs pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026. Les prix resteront identiques, quel que soit le duo de finalistes, même si certains clubs pourraient prendre en charge une partie des frais d’attribution des billets pour leurs fans, en signe de fidélité.

Des formules hospitalité, très limitées, seront aussi proposées au grand public, à des tarifs nettement plus élevés : de 5 900 € (6 700 $) par personne pour un salon partagé à 12 900 € (14 660 $) pour une loge privée.

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

La finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026 se tiendra en Hongrie, dans la magnifique Puskás Aréna de Budapest, le samedi 30 mai 2026.

Inaugurée en 2019, cette enceinte peut accueillir environ 65 000 spectateurs lors des grandes rencontres internationales. Elle sert de terrain à domicile à l’équipe nationale de Hongrie et s’est rapidement imposée comme un haut lieu du football central-européen.

Quelles équipes participeront à la Ligue des champions 2025-2026 ?