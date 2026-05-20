Tous les regards sont tournés vers Budapest, où le PSG défiera Arsenal en finale de la Ligue des champions de l’UEFA, le samedi 30 mai, à la Puskás Aréna.

Laissez GOAL vous accompagner pour concrétiser vos rêves de football en vous procurant un billet pour la finale de la Ligue des champions 2026 à Budapest.

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Ligue des Champions - Phases Finales Puskas Arena

Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Avec la confirmation du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, les procédures de distribution des billets sont désormais lancées.

Plusieurs canaux officiels vous permettent d'obtenir vos places pour la finale de la Ligue des champions :

Loteries officielles des clubs : Arsenal et le PSG disposent chacun d’environ 16 800 billets. Les périodes de priorité d’Arsenal débutent aujourd’hui, le 7 mai, tandis que le PSG utilise un système par vagues pour ses abonnés fidèles.

Portail de revente de l’UEFA : si vous avez manqué la loterie de mars, la plateforme officielle de revente de l’UEFA est le seul canal sécurisé pour acheter des billets au tarif facial, restitués par d’autres supporters.

Pour les budgets plus confortables (3 500 € et plus), le portail hospitalité de l’UEFA propose encore des places garanties, avec accès au salon premium.

Capacité neutre : hors des 34 000 billets réservés aux finalistes, les places restantes à la Puskás Aréna ont été attribuées au tirage au sort public de l’UEFA et à la famille du football international.

Marché secondaire : pour des places de dernière minute, consultez les plateformes de revente officielles comme StubHub .

Comment fonctionne le tirage au sort de la finale de la Ligue des champions ?

Comme la demande est très forte, l’instance ne fonctionne pas selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Afin de garantir l’équité, l’instance européenne organise un tirage au sort (loterie) pour le grand public.

Voici ce que vous devez savoir :

Période d'inscription

Les supporters doivent soumettre leur demande via le portail officiel de billetterie de l’UEFA plusieurs mois à l’avance (la date limite pour cette année était le 19 mars 2026).

Le tirage au sort

Une fois la période d’inscription clôturée, toutes les candidatures valides sont placées dans un tirage au sort.

Les candidats sélectionnés reçoivent alors un e-mail et disposent d’un délai strictement limité pour acheter leurs billets (deux maximum par personne).

Billets mobiles

Tous les billets sont délivrés exclusivement via l’application UEFA Mobile Tickets.

Cette procédure sécurisée empêche la revente non autorisée et garantit l’accès au stade aux seuls véritables supporters.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?

Les tarifs des billets pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA dépendent de plusieurs critères : le lieu de la rencontre, le stade de la compétition et les équipes qualifiées.

Si vous avez la chance d'obtenir une place via le tirage au sort officiel, les tarifs pour la finale PSG - Arsenal 2026 sont les suivants :

Catégorie Prix Fans First 70 € Catégorie 3 180 € Catégorie 2 650 € Catégorie 1 950

Pour rester informé de la disponibilité et des tarifs, consultez régulièrement les sites officiels des clubs ; vous pouvez aussi vérifier les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les places actuellement disponibles.

Tout ce que vous devez savoir sur PSG vs Arsenal.

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 se déroulera en Hongrie, à la Puskás Aréna de Budapest, le samedi 30 mai 2026.

Inaugurée en 2019, cette enceinte peut accueillir environ 65 000 spectateurs lors des grandes affiches internationales.

Elle accueille les matchs de l’équipe nationale de Hongrie et s’est imposée comme une étape incontournable des grands événements footballistiques en Europe centrale.

Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025/2026 ?

Phase de groupes : 16 septembre 2025 – 28 janvier 2026

Barrages : 17-18 et 24-25 février 2026

Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026

Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026

Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026

Finale : samedi 30 mai 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 18 h 00 CEST.