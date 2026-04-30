Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 : équipes, tarifs et autres informations

La saison 2025/2026 de la Ligue des champions bat son plein, et tous les regards sont tournés vers Budapest, où la finale de la Ligue des champions de l'UEFA se déroulera à la Puskás Aréna le samedi 30 mai 2026.

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Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Samedi 30 mai, 17 h À déterminer vs À déterminer : Finale de l'UEFA Champions League 2026 Puskás Aréna, Budapest Billets

Prochains matchs de la Ligue des champions 2026

Date Match Lieu Billets Mardi 5 mai Sporting/Arsenal – Barcelone/Atlético (20h00) Emirates Stadium, Londres Billets Mercredi 6 mai Real Madrid/Bayern – PSG/Liverpool (20h00) Allianz Arena, Munich Billets Samedi 30 mai Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (20 h) Puskás Aréna, Budapest Billets

Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025/26 ?

Phase de groupes : du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026

: du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026 Barrages : 17-18 et 24-25 février 2026

: 17-18 et 24-25 février 2026 Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026

: 10-11 et 17-18 mars 2026 Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026

: 7-8 et 14-15 avril 2026 Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026

: 28-29 avril et 5-6 mai 2026 Finale : samedi 30 mai 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 18 h 00 CEST.

Où acheter vos places pour la finale de l’UEFA Champions League ?

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Les billets pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA sont généralement disponibles via trois canaux :

Les portails officiels de billetterie des deux clubs finalistes. Par l’intermédiaire de l’UEFA elle-même. Des revendeurs secondaires tels que StubHub.

Comment fonctionne le tirage au sort de la finale de la Ligue des champions ?

Comme pour toute affiche très prisée dans les compétitions de clubs ou internationales, l’instance vend les places non pas par les canaux traditionnels, mais par tirageau sort, généralement en avril.

Au total, 38 700 des 64 500 billets sont réservés aux supporters et au grand public.

Les deux finalistes reçoivent chacun 18 000 places, le reste étant proposé aux fans du monde entier.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Les tarifs officiels pour la finale de la Ligue des champions 2025, tels que définis par l’UEFA, sont les suivants :

Catégorie 4 (« Fans First ») : 90 € (102 $), réservée aux supporters des deux finalistes.

90 € (102 $), réservée aux supporters des deux finalistes. Catégorie 3 : 180 € (205 $)

180 € (205 $) Catégorie 2 : 650 € (738 $)

650 € (738 $) Catégorie 1 : 950 € (1 080 $).

Compte tenu de la hausse générale de l’inflation, les supporters doivent s’attendre à une nouvelle augmentation des tarifs pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026. Quel que soit le duo de finalistes, le barème restera le même, même si certains clubs pourraient prendre en charge une partie des frais d’attribution des billets pour leurs fidèles.

Des formules hospitalité, très limitées, seront aussi proposées au grand public, à des tarifs encore plus élevés : de 5 900 € (6 700 $) par personne pour un salon partagé à 12 900 € (14 660 $) pour une loge privée.

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

La finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026 se tiendra le samedi 30 mai 2026 en Hongrie, dans la magnifique Puskás Aréna de Budapest.

Inaugurée en 2019, cette enceinte d’environ 65 000 places accueille les grands rendez-vous internationaux et sert de terrain à domicile à la sélection hongroise. Elle s’est rapidement imposée comme un haut lieu du football central-européen.

Quelles équipes participeront à la Ligue des champions 2025-2026 ?