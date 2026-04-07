Comment acheter des billets pour la finale de la Kings Cup 2026 : dates, tarifs et informations sur Riyad pour le match Al Hilal - Al Kholood

La Coupe du Roi d'Arabie saoudite reste la compétition à élimination directe la plus prestigieuse du royaume, et l'édition 2026 bat son plein alors qu'Al Hilal s'apprête à accueillir Al Kholood.
Al Hilal, le géant actuel de Riyad, cherche à consolider davantage son héritage en tant que club le plus titré de l'histoire du tournoi.
Que vous soyez un membre inconditionnel de la Blue Wave ou un supporter neutre souhaitant découvrir le summum de la culture sportive au Moyen-Orient, il est essentiel de réserver votre place dès maintenant.
GOAL vous propose les dernières informations sur les disponibilités ainsi qu'un guide complet pour obtenir dès maintenant vos billets pour la Kingdom Arena.
Quand a lieu le match Al Hilal vs Al Kholood ?
|Date et heure
|Calendrier
|Lieu
|Billets
|Jeudi 23 avril 2026 (21 h 00 AST)
|Al Hilal vs Al Kholood
|Kingdom Arena, Riyad
|Billets
Où acheter des billets pour Al Hilal vs Al Kholood ?
Si les billets sont généralement mis en vente via l'application Blu Store (partenaire officiel d'Al Hilal) ou le portail de la Coupe du Roi d'Arabie saoudite, les places les plus prisées peuvent être épuisées en quelques minutes seulement après le début de la vente au grand public.
Pour s'assurer une expérience sans encombre, les supporters devraient utiliser les plateformes mobiles officielles et les sites de revente de confiance qui garantissent l'accès au stade. Tous les billets pour les matchs à la Kingdom Arena sont émis sous forme numérique.
Pour les fans à la recherche d'options de dernière minute pour assister à la finale de la Coupe du Roi, vous pouvez vous tourner vers des marchés secondaires comme StubHub.
Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Kholood ?
- Entrée générale (derrière les buts) : 65 SAR – 150 SAR
- Catégorie 1 (tribunes latérales) : 200 SAR – 450 SAR
- Places Premium (niveau intermédiaire) : 500 SAR – 950 SAR
- Loges d'accueil et VIP : 1 800 SAR – 5 000 SAR et plus
Les prix sont susceptibles de varier en fonction de la demande du marché à l'approche du jour du match.
Tout ce que vous devez savoir sur la Kingdom Arena
La Kingdom Arena est un chef-d’œuvre de l’architecture sportive moderne. Construite à l’origine sous le nom de Boulevard Hall et achevée en un temps record, elle est devenue le fief permanent d’Al Hilal.
Pour vivre l'expérience la plus authentique de la King's Cup, essayez d'obtenir des billets dans les tribunes nord ou sud, derrière les buts. C'est là que les Ultras d'Al Hilal mènent les chants, créant l'ambiance rythmée et pleine d'énergie qui a fait du football saoudien un phénomène mondial.