Comment acheter des billets pour la finale de la FA Cup 2026 : Manchester City vs Chelsea, tarifs, informations et plus encore

Manchester City accueille Chelsea au stade de Wembley, à Londres, le samedi 16 mai, pour une finale de FA Cup prometteuse qui verra s’affronter deux des cadors actuels du football anglais, tous deux déterminés à soulever le dernier trophée national de la saison.

Actuellement deuxième de Premier League, Manchester City vise un quatrième sacre consécutif dans l’épreuve, tandis que Chelsea, sixième, cherche à décrocher son premier trophée majeur dans le cadre de son projet sportif actuel.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu la finale de la FA Cup 2026 ?

Comment acheter des billets pour la finale de la FA Cup 2026

Étant donné qu’il s’agit du rendez-vous phare du calendrier national anglais, la majeure partie des places est attribuée par les deux clubs finalistes à leurs abonnés et à leurs membres.

Ces contingents sont désormais épuisés.

Voici un aperçu des possibilités pour réserver des billets :

Canaux officiels : billetteries de Manchester City et du Chelsea FC (complet).

: billetteries de Manchester City et du Chelsea FC (complet). Marchés secondaires : les plateformes de revente vérifiées telles que StubHub et LiveFootballTickets constituent désormais les uniques canaux d’accès pour le grand public.

: les plateformes de revente vérifiées telles que StubHub et LiveFootballTickets constituent désormais les uniques canaux d’accès pour le grand public. Les places centrales de catégorie 1 se négocient entre 800 et 1 500 £, tandis que les formules hospitalité exclusives du Club Wembley dépassent 4 000 £.

Combien coûtent les billets pour la finale de la FA Cup 2026 ?

Sans surprise, la demande de billets pour la FA Cup augmente à mesure que la compétition avance, et elle atteint son apogée à l’approche de la finale en mai.

Voici les tarifs appliqués à Wembley l’année dernière :

Section Finale Sièges Premium niveau 2 255 £ Catégorie 1 175 £ Catégorie 2 125 £ Catégorie 3 75 £ Catégorie 4 50 £

Des tarifs préférentiels sont appliqués aux supporters de 65 ans et plus, aux enfants de 16 ans et moins ainsi qu’aux jeunes de 17 à 21 ans.

Quels forfaits hospitalité sont proposés pour la finale de la FA Cup 2026 ?

Pour la finale de la FA Cup, Experiences by Wembley Stadium propose aux supporters une expérience ultime le jour du match.

Les adhérents bénéficient par ailleurs d’avantages exclusifs, dont un accès prioritaire aux billets pour de grands événements comme des concerts, la NFL ou la boxe. Six formules d’adhésion sont proposées, de 2 730 £ à 13 458 £ :

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Loges privées

Que nous réservera la finale de la FA Cup 2026 ?

Manchester City aborde la finale en grand favori et en maître de la régularité, après avoir atteint une quatrième finale consécutive, un record. Le groupe de Pep Guardiola s’est qualifié au terme d’une demi-finale disputée, remportée 2-1 contre Southampton le 25 avril, démontrant son mental de champion en inversant le score en fin de match.

De leur côté, les Blues ont retrouvé leur instinct de vainqueur en Coupe. Ils ont surmonté une demi-finale tendue contre Leeds United le 26 avril, où un but unique d’Enzo Fernández a suffi pour s’imposer 1-0 et décrocher leur place au rendez-vous final.

Si les Citizens ont dominé la dernière confrontation en championnat (3-0 le 12 avril), les Blues se souviendront du match nul 1-1 arraché à l’Etihad le 4 janvier.

Qui sont les derniers vainqueurs de la FA Cup ?