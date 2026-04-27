Comment acheter des billets pour la finale de la FA Cup 2026 : Manchester City vs Chelsea, pronostics, prix des billets et plus encore

L'édition 2025-2026 de la FA Cup a confirmé sa réputation de compétition à élimination directe la plus imprévisible au monde, et tous les regards sont désormais tournés vers le stade de Wembley pour l'affrontement décisif.

Après une saison ponctuée de surprises et d’affrontements haletants, la scène est prête pour une finale de haut vol entre Chelsea et Manchester City.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles concernant les billets, notamment comment les acheter, leur prix, le calendrier à venir, et bien plus encore.

Prochains matchs de la FA Cup 2026

Date Match Lieu Billets Samedi 16 mai 2026 Finale : Manchester City - Chelsea Stade de Wembley Billets

Quel est le calendrier de la FA Cup ?

Les tours préliminaires de l’édition en cours ont commencé début août, et la compétition s’étale ainsi sur plus de neuf mois, jusqu’à la finale programmée mi-mai au stade de Wembley. Voici les dates des prochains tours :

Du 6 au 9 mars : 5ᵉ tour

4-5 avril : quarts de finale

25-26 avril : Demi-finales

16 mai : Finale

Comment acheter des billets pour les matchs de la FA Cup

La méthode la plus sûre consiste à acheter vos places directement via les sites officiels des clubs.

Il est essentiel de réserver tôt : les abonnés et les membres inscrits disposent généralement de la priorité. Les billets pour la FA Cup ne sont pas inclus dans les abonnements annuels, mais les détenteurs de ces derniers, ainsi que les membres du club, bénéficient de périodes d’achat exclusives.

La FA Cup représente aussi l’une des rares occasions pour les supporters de voir leur équipe en action ; les places pour les matchs de Premier League étant de plus en plus difficiles à obtenir, ces rencontres à élimination directe constituent donc une alternative précieuse.

Les demi-finales et la finale sont également commercialisées par les clubs qualifiés, dès que ceux-ci sont connus. Chaque équipe dispose alors d’environ 30 000 places pour ces rencontres à Wembley, et la demande, traditionnellement très forte, ne devrait pas faiblir cette année.

Enfin, si les canaux officiels sont privilégiés, le marché secondaire, dont StubHub est l’un des principaux acteurs, offre une option de dernier recours pour qui souhaite tout de même assister à la rencontre.

Combien coûtent les billets pour la FA Cup ?

Sans surprise, la demande de billets pour la FA Cup augmente à mesure que la compétition avance, alors que nous atteignons les phases finales et que la finale de mai approche.

Bien que les détails officiels des demi-finales et de la finale 2026 ne soient pas encore connus, les tarifs appliqués l’an dernier à Wembley offrent un bon ordre de grandeur :

Catégorie Demi-finales Finale Sièges Premium niveau 2 120 £ 255 £ Catégorie 1 90 £ 175 £ Catégorie 2 70 £ 125 £ Catégorie 3 45 £ 75 £ Catégorie 4 30 £ 50 £

Des tarifs réduits sont proposés aux supporters de 65 ans et plus, aux enfants de 16 ans et moins ainsi qu’aux jeunes de 17 à 21 ans.

Pour rester informé de la disponibilité des places, consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs. Des billets pour les matchs de la FA Cup sont également proposés sur des plateformes de revente telles que Live Football Tickets, à partir de 24 £.

Quels forfaits hospitalité sont proposés pour la FA Cup 2026 ?

Pour les demi-finales et la finale de la FA Cup, « Experiences by Wembley Stadium » propose aux supporters une expérience matchday d’exception. Non content de vous offrir un statut VIP pour ces rencontres, ce programme vous donne aussi accès à des places pour la finale de la Carabao Cup.

De nombreux avantages exclusifs sont également réservés aux membres, dont un accès prioritaire aux billets pour d’autres grands événements comme des concerts, la NFL et la boxe. Six formules d’adhésion sont proposées, de 2 730 £ à 13 458 £ :