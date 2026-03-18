Comment acheter des billets pour la finale de la Copa del Rey 2026 : tarifs du match Atlético de Madrid - Real Sociedad, informations sur l'Estadio La Cartuja et plus encore

125 clubs espagnols ont débuté la saison en rêvant de remporter la Copa del Rey, mais seuls deux d’entre eux auront encore les yeux rivés sur le trophée le 4 avril à l’Estadio La Cartuja

Ce sera un événement à ne pas manquer, avec une pléiade de talents qui s'affronteront sur le terrain. Depuis que la finale de la Copa del Rey s'est installée définitivement à Séville, elle attire régulièrement plus de 50 000 spectateurs.

Laissez GOAL vous expliquer en détail comment acheter des billets pour la finale de la Copa del Rey, notamment leur prix, où vous pouvez les acheter, et bien plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Copa del Rey 2026 ?

Quand Samedi 4 avril 2026 Coup d'envoi 21 h CET (20 h GMT) Équipes Atlético de Madrid vs Real Sociedad Lieu Estadio La Cartuja, Séville, Espagne Billets Billets

Comment acheter des billets pour la finale de la Copa del Rey

Les deux clubs participant à la finale de la Copa del Rey mettront leurs billets en vente sur leurs sites officiels respectifs.

Sachez que la capacité d'accueil est limitée et que la demande dépasse souvent le nombre de places disponibles. La fréquentation moyenne des récentes finales de la Copa del Rey à La Cartuja s'est régulièrement maintenue autour de 55 000 spectateurs.

Pour la finale de 2026, les billets officiels proposés par les clubs participants devraient être mis en vente environ deux semaines avant le jour du match.

De plus, les supporters peuvent acheter des billets pour la finale de la Copa del Rey sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui souhaitent acheter des billets via des canaux alternatifs.

Billets pour la finale de la Copa del Rey : combien coûtent-ils ?

La demande de billets pour la finale de la Copa del Rey est toujours très forte, surtout lorsque les plus grands clubs espagnols sont en lice.

Pour la finale de 2025, les prix des billets variaient entre 70 € et 280 €, les places les moins chères se trouvant derrière les buts et les plus chères le long des lignes de touche (Preferencia ou Fondo).

N'oubliez pas de consulter les sites officiels des clubs à l'approche de l'événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre pour la finale de la Copa del Rey 2026

Barcelone règne en maître sur la Copa del Rey, avec un record de 32 victoires à son actif. Après sa victoire spectaculaire en 2025, le club reste l'équipe à battre, même si l'Athletic Bilbao et le Real Madrid sont toujours des prétendants de longue date.

De nombreuses stars se sont illustrées sur la scène de la Copa del Rey au fil des ans, mais aucune autant que l'imprévisible Lionel Messi. La légende argentine détient toujours une série de records de la Copa del Rey, notamment celui du plus grand nombre de buts marqués en finale (neuf) et celui du plus grand nombre de finales disputées (sept).

Les supporters chanceux qui ont réussi à obtenir des places pour la récente finale de la Copa del Rey à Séville en ont vraiment eu pour leur argent. Au cours des quatre dernières années, trois finales ont nécessité des prolongations ou des tirs au but pour désigner le vainqueur.

La finale de l'année dernière est déjà entrée dans la légende : Barcelone a battu le Real Madrid 3-2 après prolongation, grâce à un but décisif de Jules Koundé en fin de match qui a fait exploser de joie les supporters blaugrana.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Copa del Rey ?

Voici un récapitulatif des dix dernières finales de la Copa del Rey :

Année Vainqueur Finaliste Score 2025 Barcelone Real Madrid 3-2 (après prolongation) 2024 Athletic Bilbao Majorque 1-1 (4-2 aux tirs au but) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valence 1-1 (5-4 aux tirs au but) 2021 Barcelone Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valence Barcelone 2-1 2018 Barcelone Séville 5-0 2017 Barcelone Alavés 3-1 2016 Barcelone Séville 2-0 (après prolongation)

Histoire de l'Estadio La Cartuja

L'Estadio La Cartuja est un stade polyvalent situé sur l'Isla de la Cartuja, à Séville. Inauguré en 1999 pour accueillir les Championnats du monde d'athlétisme, il est depuis devenu le fief de la Coupe d'Espagne de football.

Avec une capacité d'environ 57 000 places, La Cartuja est l'un des stades les plus grands et les plus modernes d'Espagne. Il a accueilli des matches de l'Euro 2020, la finale de la Coupe UEFA 2003 et de nombreux matches de l'équipe nationale espagnole.

La saison 2025/26 marque la huitième année consécutive où la finale de la Copa del Rey se déroule à La Cartuja, suite à un accord à long terme avec la RFEF visant à maintenir la finale dans la capitale andalouse.

En dehors du football, le stade a accueilli des artistes légendaires tels que Madonna, U2, Bruce Springsteen et AC/DC, consolidant ainsi son statut de l'un des principaux centres de divertissement d'Europe.