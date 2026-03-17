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Carabao Cup trophy(C)Getty Images
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Comment acheter des billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 : Arsenal vs Manchester City, tarifs de la EFL Cup et plus encore

Tout ce que vous devez savoir pour obtenir une place à la finale de la Wembley Cup

Quel que soit le nom que vous lui donniez, qu'il s'agisse de la Carabao Cup, de l'EFL Cup ou de la League Cup, nous nous apprêtons à vivre une nouvelle finale palpitante de la plus prestigieuse compétition de coupe nationale anglaise. 

Le premier trophée majeur de la saison 2025/26 sera remis au stade deWembley le dimanche 22 mars 2026, alors qu'Arsenal affrontera Manchester City pour décrocher la gloire. 

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles à connaître avant la finale, notamment où acheter des billets et comment la regarder en direct.

Billets pour la finale de la Carabao Cup Arsenal - Man City à partir de 200 £Réserver des billets

Quand aura lieu la finale de la Carabao Cup 2026 ?

Date :Dimanche 22 mars 2026
Coup d'envoi :À confirmer (heure britannique)
Où :Stade de Wembley, Londres
Équipes :Arsenal vs Manchester City 
Billets :Billets

Quels sont les prochains matchs de la Carabao Cup ?

Date et heureCalendrierBillets
22 mars 2026, à confirmerFinale : Arsenal vs Manchester City au stade de WembleyBillets

Billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 : combien coûtent-ils ?

La demande de billets pour la finale de la Carabao Cup sera toujours très forte, et l'édition 2026 ne fera pas exception. Les tarifs officiels devraient suivre la même structure que lors des récentes finales disputées à Wembley.

Ligue des Champions
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
CatégorieTarifs adultes
Siège Premium niveau 2150 £ – 125 £
Catégorie 1108 £
Catégorie 297 £
Catégorie 376 £
Catégorie 458 £
Catégorie 541 £

Des tarifs réduits sont généralement proposés aux seniors, aux enfants et aux jeunes adultes, sous réserve de confirmation par l'EFL.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Où acheter des billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 ?

Les billets pour la finale de la Carabao Cup sont généralement vendus directement par les deux clubs finalistes une fois les demi-finales terminées. Chaque club reçoit un contingent fixe, et la demande dépasse régulièrement l'offre.

Les supporters peuvent également se renseigner sur les offres d'hospitalité au stade de Wembley ou se tourner vers le marché secondaire pour trouver des billets supplémentaires.

Billets pour la finale de la Carabao Cup entre Arsenal et Man City à partir de 200 £Réserver des billets

Comment regarder ou suivre en streaming la finale de la Carabao Cup 2026

Sky Sports devrait diffuser la finale de la Carabao Cup en direct au Royaume-Uni, avec un service de streaming disponible via NOW et l'application Sky Sports. Les détails de la diffusion seront confirmés à l'approche du coup d'envoi.

Les téléspectateurs internationaux pourront également regarder la finale de la Carabao Cup via les partenaires de diffusion officiels, notamment Paramount+ aux États-Unis et beIN Sports en Australie.

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