Comment acheter des billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 : Arsenal vs Manchester City, tarifs de la EFL Cup et plus encore

Quel que soit le nom que vous lui donniez, qu'il s'agisse de la Carabao Cup, de l'EFL Cup ou de la League Cup, nous nous apprêtons à vivre une nouvelle finale palpitante de la plus prestigieuse compétition de coupe nationale anglaise.

Le premier trophée majeur de la saison 2025/26 sera remis au stade deWembley le dimanche 22 mars 2026, alors qu'Arsenal affrontera Manchester City pour décrocher la gloire.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles à connaître avant la finale, notamment où acheter des billets et comment la regarder en direct.

Quand aura lieu la finale de la Carabao Cup 2026 ?

Date : Dimanche 22 mars 2026 Coup d'envoi : À confirmer (heure britannique) Où : Stade de Wembley, Londres Équipes : Arsenal vs Manchester City Billets : Billets

Quels sont les prochains matchs de la Carabao Cup ?

Date et heure Calendrier Billets 22 mars 2026, à confirmer Finale : Arsenal vs Manchester City au stade de Wembley Billets

Billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 : combien coûtent-ils ?

La demande de billets pour la finale de la Carabao Cup sera toujours très forte, et l'édition 2026 ne fera pas exception. Les tarifs officiels devraient suivre la même structure que lors des récentes finales disputées à Wembley.

Catégorie Tarifs adultes Siège Premium niveau 2 150 £ – 125 £ Catégorie 1 108 £ Catégorie 2 97 £ Catégorie 3 76 £ Catégorie 4 58 £ Catégorie 5 41 £

Des tarifs réduits sont généralement proposés aux seniors, aux enfants et aux jeunes adultes, sous réserve de confirmation par l'EFL.

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Où acheter des billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 ?

Les billets pour la finale de la Carabao Cup sont généralement vendus directement par les deux clubs finalistes une fois les demi-finales terminées. Chaque club reçoit un contingent fixe, et la demande dépasse régulièrement l'offre.

Les supporters peuvent également se renseigner sur les offres d'hospitalité au stade de Wembley ou se tourner vers le marché secondaire pour trouver des billets supplémentaires.

Comment regarder ou suivre en streaming la finale de la Carabao Cup 2026

Sky Sports devrait diffuser la finale de la Carabao Cup en direct au Royaume-Uni, avec un service de streaming disponible via NOW et l'application Sky Sports. Les détails de la diffusion seront confirmés à l'approche du coup d'envoi.

Les téléspectateurs internationaux pourront également regarder la finale de la Carabao Cup via les partenaires de diffusion officiels, notamment Paramount+ aux États-Unis et beIN Sports en Australie.