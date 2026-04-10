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Comment acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2026 : équipes, tarifs et autres informations

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Découvrez comment vous pourriez assister à l’un des plus grands événements sportifs au monde.

La saison 2025/2026 de la Ligue des champions bat son plein, et tous les regards sont tournés vers Budapest, où la finale de la Ligue des champions de l'UEFA se déroulera à la Puskás Aréna le samedi 30 mai 2026. 

Laissez GOAL vous accompagner pour concrétiser vos rêves de football en vous procurant dès maintenant votre billet pour la finale de la Ligue des champions 2025 à Budapest.

Réservez dès maintenant vos placespour la finale de la Ligue des champions.

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Date et horaireCalendrierLieuBillets
Samedi 30 mai, 17 hÀ déterminer vs À déterminer : Finale de la Ligue des champions 2026Puskás Aréna, BudapestBillets

Prochains matchs de la Ligue des champions 2026

DateMatchLieuBillets
Mardi 14 avrilAtlético Madrid - Barcelone (20h00)Riyadh Air Metropolitano (Madrid)Billets
 Liverpool - Paris Saint-Germain (20h)Anfield (Liverpool)Billets
Mercredi 15 avrilArsenal - Sporting CP (20h)Emirates Stadium (Londres)Billets
 Bayern Munich – Real Madrid (20h00)Allianz Arena (Munich)Billets
Mardi 28 avrilPSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern (20h00)À confirmerBillets
Mercredi 29 avrilBarcelone/Atlético – Sporting/Arsenal (20h00)À confirmerBillets
Mardi 5 maiSporting/Arsenal – Barcelone/Atlético (20h)À confirmerBillets
Mercredi 6 maiReal Madrid/Bayern – PSG/Liverpool (20h00)À confirmerBillets
Samedi 30 maiFinale de la Ligue des champions de l'UEFA (20 h)Puskás Aréna (Budapest)Billets

Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025/2026 ?

  • Phase de groupes : 16 septembre 2025 – 28 janvier 2026
  • Barrages : 17-18 et 24-25 février 2026
  • Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
  • Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
  • Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
  • Finale : samedi 30 mai 2026 – Puskás Aréna, Budapest

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 18 h 00 CEST.

Où acheter des billets pour la finale de l'UEFA Champions League ?

Vini Junior Real Madrid Champions League 2024Getty Images

Les billets pour la finale de l'UEFA Champions League sont traditionnellement disponibles via trois canaux : 

  1. Les portails officiels de billetterie des deux équipes finalistes.
  2. Par l’intermédiaire de l’UEFA elle-même.
  3. Des plateformes de revente secondaire telles que StubHub.

Billetspour la finale de la Ligue des championsRéserver des billets

Comment obtenir vos places pour la finale de la Ligue des champions 2026 ?

À l’aube des phases à élimination directe, où chaque rencontre compte, vous songerez sans doute à vous procurer des billets pour les prochains matchs de la Ligue des champions. 

Comment fonctionne le tirage au sort de la finale de la Ligue des champions ? 

Comme pour les affiches très prisées dans d’autres compétitions de clubs ou internationales, l’instance dirigeante ne commercialise pas les places par les canaux de vente traditionnels : elle les attribue via un tirage au sort, généralement organisé en avril.

Au total, 38 700 des 64 500 places disponibles sont réservées aux supporters et au grand public. 

Les deux finalistes reçoivent chacun 18 000 places, et le reste est proposé aux fans du monde entier. 

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Les tarifs officiels pour la finale de la Ligue des champions 2025, tels que définis par l’UEFA, sont les suivants :

  • Catégorie 4 (Fans First) : 90 € (102 $), réservée aux supporters des deux finalistes.
  • Catégorie 3 : 180 € (205 $)
  • Catégorie 2 : 650 € (738 $)
  • Catégorie 1 : 950 € (1 080 $).

Compte tenu de la hausse générale de l’inflation, les supporters peuvent s’attendre à une nouvelle augmentation des tarifs pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026. Les prix resteront identiques quel que soit le club qualifié, même si certaines formations pourraient subventionner une partie du coût des billets pour leurs propres fans en signe de fidélité.

Des formules hospitalité, très limitées, sont aussi proposées au grand public : compter 5 900 € (6 700 $) par personne pour un salon partagé, ou 12 900 € (14 660 $) pour une loge privée.

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

La finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026 se tiendra en Hongrie, dans la magnifique Puskás Aréna de Budapest, le samedi 30 mai 2026.

Inaugurée en 2019, la Puskás Aréna offre 65 000 places pour les grandes affiches internationales. Elle accueille les matchs à domicile de l’équipe nationale hongroise et s’est imposée comme un haut lieu du football central-européen.

Quelles équipes participeront à la Ligue des champions 2025/26 ?

  • Angleterre : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
  • Italie : Naples, Inter, Atalanta, Juventus
  • Espagne : Barcelone, Real Madrid, Atlético, Athletic Club, Villarreal
  • Allemagne : Bayern Munich, Leverkusen, Francfort, Dortmund
  • France : Paris, Marseille, Monaco
  • Pays-Bas : PSV, Ajax
  • Portugal : Benfica*, Sporting CP
  • Belgique : Club Bruges, Union SG
  • Turquie : Galatasaray
  • République tchèque : Slavia Prague
  • Norvège : Bodø/Glimt
  • Grèce : Olympiacos
  • Danemark : Copenhague
  • Chypre : Paphos
  • Azerbaïdjan : Qarabağ
  • Kazakhstan : Kairat Almaty