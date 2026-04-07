Comment acheter des billets pour la finale de l'AFC Champions League Elite 2026 : calendrier des matchs à Djeddah, dates à venir, prix des billets et plus encore

Le summum du football de clubs asiatique atteint son paroxysme. La finale de l'AFC Champions League Elite (ACLE) s'apprête officiellement à se dérouler dans la ville animée de Djeddah, en Arabie saoudite.

Ce nouveau format Elite a rassemblé les meilleurs talents du continent dans un tournoi à élimination directe centralisé aux enjeux considérables. À l'issue des huitièmes de finale dans la région Est et des matchs décisifs de la région Ouest prévus début avril, le tableau des huit derniers qualifiés est désormais connu.

Même si vous n'avez pas encore de billets, il existe encore des moyens d'accéder au stade pour assister aux plus grands matchs. GOAL vous propose les dernières informations sur le calendrier suite au récent tirage au sort des phases à élimination directe, les détails logistiques concernant les stades et les meilleures plateformes pour réserver votre place.

Quand se déroule l'AFC Champions League Elite ?

La phase finale centralisée à Djeddah débutera par les quarts de finale le 16 avril 2026 et s'achèvera par la grande finale le 25 avril 2026.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 16 avril 2026 (18h15) Quart de finale 1 : Al Hilal/Al Sadd vs Vissel Kobe King Abdullah Sports City Billets 17 avril 2026 (16 h 45) Quart de finale 2 : Al Ahli/Al Duhail vs Johor Darul Ta’zim King Abdullah Sports City Billets 17 avril 2026 (20 h 00) Quart de finale 3 : Machida Zelvia vs Al Ittihad/Al Wahda Prince Abdullah Al-Faisal Billets 18 avril 2026 (18h15) Quart de finale 4 : Buriram Utd vs Tractor/Shabab Al Ahli Prince Abdullah Al-Faisal Billets 20 avril 2026 (18 h 15) Demi-finale 1 : Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF2 King Abdullah Sports City Billets 21 avril 2026 (18 h 15) Demi-finale 2 : Vainqueur des quarts de finale 3 contre vainqueur des quarts de finale 4 King Abdullah Sports City Billets 25 avril 2026 (19 h 15) Finale : Vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 King Abdullah Sports City Billets

Où acheter des billets pour la Ligue des champions de l'AFC Elite ?

Pour vous garantir la meilleure expérience possible, nous vous recommandons vivement d'utiliser des plateformes officielles et vérifiées, notamment celles de l'AFC et de la Fédération saoudienne de football (SAFF), ainsi que WeBook, la plateforme officielle.

Les supporters recevront leurs billets via des applications mobiles, qui peuvent être scannées directement aux portes du stade, sans qu'il soit nécessaire de les imprimer.

Pour les fans internationaux ou ceux à la recherche de billets de dernière minute, tournez-vous vers les marchés secondaires comme Ticombo, qui est une destination de choix.

Évitez toujours d'acheter des billets auprès de comptes de réseaux sociaux non vérifiés ou de revendeurs de rue. Les finales de l'ACLE utilisent un système de codes QR avancé lié à des comptes d'utilisateurs spécifiques. Assurez-vous d'utiliser une plateforme vérifiée où l'accès au stade est garanti.

Combien coûtent les billets pour l'AFC Champions League Elite ?

Les prix des billets pour la phase finale de l'ACLE sont conçus pour être accessibles à un large éventail de supporters, même si les prix augmenteront naturellement à mesure que le tournoi progressera vers la finale.

Catégorie 3 (places non numérotées) : les prix varient généralement entre 30 et 75 SAR pour les quarts de finale. Pour la grande finale, ils peuvent atteindre 100 à 150 SAR.

Catégorie 2 (milieu de gamme) : ces places situées au centre ou dans la partie inférieure du stade coûtent généralement entre 150 et 400 SAR.

Catégorie 1 (côté premium) : les places offrant une vue imprenable sur le terrain commencent généralement à 500 SAR et peuvent augmenter considérablement pour la finale.

Les prix sur le marché secondaire deTicombo pour la finale commencent actuellement à environ 277 $ (environ 1 040 SAR), reflétant la demande massive pour cet événement historique.

Pour ceux qui ont un budget limité, se concentrer sur les quarts de finale est le meilleur moyen de voir du football de haut niveau à un prix plus abordable.

Comment obtenir des billets Premium pour l'AFC Champions League Elite ?

Pour les fans qui souhaitent vivre la phase finale dans un luxe absolu, des options d’hospitalité et premium sont disponibles dans les deux principaux stades. Ces formules sont idéales pour ceux qui souhaitent éviter la foule et profiter d’équipements de classe mondiale en réservant tôt.

Suites VIP : elles offrent des sièges rembourrés dans la section VIP exclusive, avec un service de restauration haut de gamme, des collations et des boissons tout au long du match. Les prix de ces expériences d'élite varient généralement entre 350 et 500 dollars par siège.

elles offrent des sièges rembourrés dans la section VIP exclusive, avec un service de restauration haut de gamme, des collations et des boissons tout au long du match. Les prix de ces expériences d'élite varient généralement entre et par siège. Loges privées : Disponibles principalement à la King Abdullah Sports City, ces loges offrent un environnement privé pour les groupes, avec un service dédié et les meilleures vues de la salle.

Disponibles principalement à la King Abdullah Sports City, ces loges offrent un environnement privé pour les groupes, avec un service dédié et les meilleures vues de la salle. Accès en prévente : les banques locales partenaires proposent souvent des périodes d'accès anticipé pour les places VIP. Tout ce que vous devez savoir sur la King Abdullah Sports City

À quoi faut-il s'attendre de l'AFC Champions League Elite ?

Depuis son ouverture, la King Abdullah Sports City est devenue le fief du football à Djeddah, accueillant les derbies locaux les plus disputés et les grandes finales internationales.

Situé à environ 30 km au nord du centre-ville, le stade peut accueillir plus de 60 000 spectateurs. Il est conçu pour capter le son, créant une ambiance assourdissante qui fait sa renommée dans toute l'Asie.

Pour la phase finale de l'ACLE, le site proposera des zones réservées aux supporters améliorées, avec des jeux interactifs, des food trucks servant une cuisine locale et internationale, ainsi que des salles de prière accessibles dans tout le hall.

Bien que le stade soit ultramoderne, n'oubliez pas que les coutumes locales s'appliquent. Habillez-vous de manière pudique et sachez que le stade est un environnement sans tabac et sans alcool.