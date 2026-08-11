Comment acheter des billets pour la FA Cup 2026/27 : dates confirmées des tours, prix moyens des billets et plus encore

La FA Cup 2026/27 promet d’être à la hauteur de sa réputation de compétition à élimination directe la plus imprévisible au monde, alors que des clubs venus de toute la pyramide du football anglais se disputent une place à Wembley Stadium pour l’ultime affrontement.

Après des mois de tours de qualification, d’exploits face aux gros et de drames à haute intensité, tout sera en place pour une nouvelle finale de gala au temple du football anglais en mai 2027.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur la billetterie, notamment comment acheter des places, les coûts estimés, le calendrier de la compétition et les options premium.

Quel est le calendrier de la FA Cup ?

Les tours de qualification de la FA Cup de cette saison ont débuté le samedi 8 août 2026.

L’ensemble de la compétition s’étend sur plus de neuf mois et culminera avec la grande finale à Wembley Stadium le samedi 22 mai 2027.

Les dates clés de la phase principale du tournoi sont les suivantes :

7 novembre 2026 : premier tour principal (entrée des clubs d’EFL League One et de League Two)

5 décembre 2026 : deuxième tour principal

9 janvier 2027 : troisième tour principal (entrée des clubs de Premier League et de Championship)

13 février 2027 : quatrième tour principal

6 mars 2027 : cinquième tour principal

3 avril 2027 : quarts de finale

24-25 avril 2027 : demi-finales

22 mai 2027 : finale

Comment acheter des billets pour les matches de FA Cup ?

Acheter des billets directement sur les portails de billetterie officiels des clubs participants est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places pour la FA Cup.

Allocations prioritaires : les billets de match de FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans un abonnement de saison standard d’un club. Cependant, les abonnés et les membres officiels des clubs bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres de vente dédiées.

les billets de match de FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans un abonnement de saison standard d’un club. Cependant, les abonnés et les membres officiels des clubs bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres de vente dédiées. Allocations Wembley (demi-finales et finale) : les clubs participants aux demi-finales et à la finale reçoivent chacun une allocation de billets (généralement autour de 30 000 billets par club pour les matches à Wembley). Celles-ci sont distribuées directement par les clubs finalistes selon les points de fidélité et le statut d’abonné.

les clubs participants aux demi-finales et à la finale reçoivent chacun une allocation de billets (généralement autour de 30 000 billets par club pour les matches à Wembley). Celles-ci sont distribuées directement par les clubs finalistes selon les points de fidélité et le statut d’abonné. Marchés secondaires : pour les supporters qui n’obtiennent pas de billets via les allocations officielles des clubs, les plateformes secondaires offrent des options de revente alternatives pour les matches à forte demande. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets pour les matches de FA Cup ?

La demande et les prix des billets augmentent à mesure que la compétition se rapproche de l’affiche de Wembley en mai. Voici un aperçu des prix moyens des billets :

Liberté des clubs hôtes (tours 1 à 6) : la FA fixe un prix minimum de 10 £ pour les premiers tours jusqu’aux quarts de finale. Les clubs à domicile fixent les prix faciaux en fonction du niveau de l’adversaire et de l’emplacement des sièges.

la FA fixe un prix minimum de 10 £ pour les premiers tours jusqu’aux quarts de finale. Les clubs à domicile fixent les prix faciaux en fonction du niveau de l’adversaire et de l’emplacement des sièges. Tarification par catégories à Wembley (demi-finales et finale) : les prix officiels à Wembley sont standardisés entre les catégories 1 et 4, avec des billets adultes allant de 30 £ à 120 £ pour les demi-finales et de 50 £ à 255 £ pour la finale.