Le rêve est devenu réalité : pour la première fois de son histoire, la Jordanie s’est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA.

Après une campagne de qualification époustouflante au cours de laquelle ils ont devancé plusieurs géants régionaux, les hommes de Jamal Sellami s’envolent vers l’Amérique du Nord pour marquer l’histoire sur la scène mondiale. L’esprit Al-Nashama est plus fort que jamais et des milliers de Jordaniens ont déjà prévu de faire le voyage pour soutenir leur équipe lors de ce tournoi historique.

Mousa Al-Tamari et Yazan Al-Naimat vont-ils enflammer les stades de Californie et du Texas ? C’est votre chance d’assister au tout premier chapitre de la Jordanie en Coupe du monde. Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de la Jordanie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?

La Jordanie a été tirée au sort dans le groupe J, une poule qui s’annonce spectaculaire et devrait attirer de vastes foules.

Le premier match, contre l'Autriche, s'annonce historique dans la baie de San Francisco, avant un choc prometteur face à l'Argentine à Dallas, l'une des affiches les plus attendues de la phase de groupes.

Date Rencontre Lieu Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium (San Francisco) Billets 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium (San Francisco) Billets 27 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium (Dallas) Billets

Comment se procurer des places pour le Match Jordanie – Argentine de la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà enregistrées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des tarifs encadrés.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des tarifs encadrés. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie ?

Les rencontres de groupe de la Jordanie sont proposées en quatre catégories. La catégorie 1 offre des places de choix en tribune inférieure, tandis que la catégorie 2 assure une vue équilibrée depuis les zones intermédiaires. La catégorie 3 constitue l’option économique en tribune supérieure, et la catégorie 4, la plus abordable, est généralement située dans les sections les plus élevées du stade.

Voici les tarifs estimés pour la phase de groupes historique de la Jordanie :

Catégorie 1 : places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $)

places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $) Catégorie 2 : places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $)

places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $) Catégorie 3 : places en tribunes supérieures (150 $ - 250 $)

places en tribunes supérieures (150 $ - 250 $) Catégorie 4 : places les plus abordables, avec une vue partielle (60 $ – 120 $).

Que peut-on attendre de la Jordanie dans cette Coupe du monde ?

Attendez-vous à du cœur, de l’âme et une attitude de battant. Sous la houlette de Jamal Sellami, la Jordanie s’est transformée en une équipe tactiquement disciplinée, dotée d’une contre-attaque redoutable.

Tous les regards seront tournés vers Mousa Al-Tamari, étincelant en Ligue 1 et véritable moteur de la qualification.

Secondés par Yazan Al-Naimat et Ali Olwan, ils forment un trio offensif capable de percer n’importe quelle défense. Vice-champions d’Asie en 2023, les Jordaniens ont prouvé qu’ils pouvaient bousculer l’élite quand ils évoluent à leur meilleur niveau. Ils sont désormais prêts à annoncer au monde que les Al-Nashama sont arrivés.

Où se trouvent les stades de la Coupe du monde ?