Le rêve est devenu réalité : pour la première fois de son histoire, la Jordanie s’est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA.

Après une campagne de qualification époustouflante au cours de laquelle ils ont devancé plusieurs géants régionaux, les hommes de Jamal Sellami s’envolent vers l’Amérique du Nord pour marquer l’histoire sur la scène mondiale. L’esprit Al-Nashama est plus fort que jamais et des milliers de Jordaniens ont déjà prévu de faire le déplacement pour soutenir leur équipe lors de ce tournoi historique.

Mousa Al-Tamari et Yazan Al-Naimat vont-ils enflammer les stades de Californie et du Texas ? C’est votre chance d’assister au tout premier chapitre de la Jordanie en Coupe du monde. Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de la Jordanie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?

La Jordanie a été tirée au sort dans le groupe J, une poule qui s’annonce spectaculaire et devrait attirer de vastes foules.

Le premier match, contre l'Autriche, marquera une soirée historique dans la baie de San Francisco, avant un choc très attendu face à l'Argentine à Dallas, l'un des temps forts de la phase de groupes.

Date Rencontre Lieu Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium (San Francisco) Billets 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium (San Francisco) Billets 27 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium (Dallas) Billets

Quels sont les billets les moins chers pour le match de la Jordanie ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places actuellement disponibles pour ce match.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande actuelle.

Classement Match (Date) Lieu (Ville) Fourchette de prix moyenne (entrée de gamme) Billets N° 1 Jordanie vs Argentine (27 juin) Dallas Stadium (Arlington, États-Unis) 340 $ – 780 $+ Billets N° 2 Autriche vs Jordanie (16 juin) Stade de la baie de San Francisco (Santa Clara, États-Unis) 165 $ – 350 $+ Billets N° 3 Jordanie vs Algérie (22 juin) Stade de la baie de San Francisco (Santa Clara, États-Unis) 145 $ – 290 $+ Billets

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie ?

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ces estimations correspondent aux prix publics les plus élevés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à mesure que le tournoi approche.

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de rattrapage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Jordanie sont répartis en quatre catégories. La catégorie 1 propose des places de choix dans les tribunes inférieures, tandis que la catégorie 2 offre une vue équilibrée depuis les tribunes intermédiaires. La catégorie 3 constitue l’option économique dans les tribunes supérieures, et la catégorie 4 est la plus abordable, bien qu’elle soit souvent située dans les sections les plus hautes du stade.

Voici les tarifs estimés pour cette phase de groupes historique de la Jordanie :

Catégorie 1 : places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $)

places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $) Catégorie 2 : places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $)

places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $) Catégorie 3 : tribunes supérieures (150 $ - 250 $)

tribunes supérieures (150 $ - 250 $) Catégorie 4 : places les plus abordables, avec une vue partielle (60 $ – 120 $).

Que peut-on attendre de la Jordanie dans cette Coupe du monde ?

Attendez-vous à du cœur, de l’âme et une attitude de battant. Sous la houlette de Jamal Sellami, la Jordanie s’est transformée en une équipe tactiquement disciplinée, dotée d’une contre-attaque redoutable.

Tous les regards seront tournés vers Mousa Al-Tamari, étincelant en Ligue 1 et véritable moteur de la qualification.

À ses côtés, Yazan Al-Naimat et Ali Olwan complètent un trio offensif capable de percer n’importe quelle défense. La Jordanie a déjà prouvé, lors de la Coupe d’Asie de l’AFC, qu’elle pouvait battre les meilleurs lorsqu’elle est au sommet de sa forme ; elle est désormais prête à montrer au monde que les Al-Nashama sont arrivés.

Qui figure dans la sélection jordanienne pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette du sélectionneur Jamal Sellami, les Chevaliers ont officialisé leur liste des 26 pour leur première participation à la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA. Dans le groupe J, ils défieront l’Argentine tenante du titre, l’Algérie et l’Autriche.

Le groupe s’appuie sur une organisation tactique rigoureuse, un collectif soudé et des transitions offensives fulgurantes. Le gardien titulaire Yazeed Abulaila, bien protégé par un trio défensif discipliné composé notamment de Yazan Al-Arab et Abdallah Nasib (FC Séoul), forme un socle solide. Le moteur de l’équipe et son étincelle créative reposent sur l’ailier vedette Musa Al-Taamari, tandis que l’attaquant dynamique Ali Olwan — auteur de neuf buts en qualifications — et Yazan Al-Naimat animeront le front de l’attaque.

Que vous planifiez votre suivi de ce parcours historique ou que vous souhaitiez obtenir des billets pour les rencontres à Santa Clara et Arlington, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de la Jordanie :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Yazeed Abulaila Al-Hussein Irbid Abdullah Al-Fakhouri Al-Wehdat Ahmad Juaydi Al-Wehdat Défenseurs Yazan Al-Arab FC Séoul Abdallah Nasib Al-Hussein Irbid Mohammad Abu Al-Nadi Selangor Yousef Abu Al-Jazar Al-Hussein Irbid Mohammad Hasheesh Al-Wehdat Saleem Obaid Al-Hussein Irbid Bara’ Marei Al-Faisaly Feras Shelbaieh Al-Wehdat Ihsan Haddad Al-Faisaly Milieux de terrain Noor Al-Rawabdeh Selangor Nizar Al-Rashdan Qatar SC Rajaei Ayed Al-Hussein Irbid Ibrahim Sadeh Al-Karma Mohammad Al-Dawoud Al-Wehdat Amer Jamous Al-Zawraa Mahmoud Al-Mardi Al-Hussein Irbid Mohannad Abu Taha Al-Wehdat Waseem Al-Riyalat Al-Faisaly Attaquants Musa Al-Taamari Montpellier HSC Yazan Al-Naimat Al-Arabi Ali Olwan Selangor Reziq Bani Hani Selangor Arif Al-Haj Al-Hussein Irbid

Où se trouvent les stades de la Coupe du monde ?