Le rêve est devenu réalité : pour la première fois de son histoire, la Jordanie s’est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA.
Après une campagne de qualification époustouflante au cours de laquelle ils ont devancé plusieurs géants régionaux, les hommes de Jamal Sellami s’envolent vers l’Amérique du Nord pour marquer l’histoire sur la scène mondiale. L’esprit Al-Nashama est plus fort que jamais et des milliers de Jordaniens ont déjà prévu de faire le déplacement pour soutenir leur équipe lors de ce tournoi historique.
Mousa Al-Tamari et Yazan Al-Naimat vont-ils enflammer les stades de Californie et du Texas ? C’est votre chance d’assister au tout premier chapitre de la Jordanie en Coupe du monde. Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.
Quel est le calendrier des matchs de la Jordanie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?
La Jordanie a été tirée au sort dans le groupe J, une poule qui s’annonce spectaculaire et devrait attirer de vastes foules.
Le premier match, contre l'Autriche, marquera une soirée historique dans la baie de San Francisco, avant un choc très attendu face à l'Argentine à Dallas, l'un des temps forts de la phase de groupes.
|Date
|Rencontre
|Lieu
|Billets
|16 juin 2026
|Autriche - Jordanie
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|Billets
|22 juin 2026
|Jordanie - Algérie
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|Billets
|27 juin 2026
|Jordanie vs Argentine
|AT&T Stadium (Dallas)
|Billets
Quels sont les billets les moins chers pour le match de la Jordanie ?
D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places actuellement disponibles pour ce match.
Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande actuelle.
|Classement
|Match (Date)
|Lieu (Ville)
|Fourchette de prix moyenne (entrée de gamme)
|Billets
|N° 1
|Jordanie vs Argentine (27 juin)
|Dallas Stadium (Arlington, États-Unis)
|340 $ – 780 $+
|Billets
|N° 2
|Autriche vs Jordanie (16 juin)
|Stade de la baie de San Francisco (Santa Clara, États-Unis)
|165 $ – 350 $+
|Billets
|N° 3
|Jordanie vs Algérie (22 juin)
|Stade de la baie de San Francisco (Santa Clara, États-Unis)
|145 $ – 290 $+
|Billets
Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie ?
Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de rattrapage) sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici ce que vous devez retenir :
- La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
- Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie ?
Les billets pour les matchs de groupe de la Jordanie sont répartis en quatre catégories. La catégorie 1 propose des places de choix dans les tribunes inférieures, tandis que la catégorie 2 offre une vue équilibrée depuis les tribunes intermédiaires. La catégorie 3 constitue l’option économique dans les tribunes supérieures, et la catégorie 4 est la plus abordable, bien qu’elle soit souvent située dans les sections les plus hautes du stade.
Voici les tarifs estimés pour cette phase de groupes historique de la Jordanie :
- Catégorie 1 : places de choix en tribune inférieure (450 $ - 620 $)
- Catégorie 2 : places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $)
- Catégorie 3 : tribunes supérieures (150 $ - 250 $)
- Catégorie 4 : places les plus abordables, avec une vue partielle (60 $ – 120 $).
Que peut-on attendre de la Jordanie dans cette Coupe du monde ?
Attendez-vous à du cœur, de l’âme et une attitude de battant. Sous la houlette de Jamal Sellami, la Jordanie s’est transformée en une équipe tactiquement disciplinée, dotée d’une contre-attaque redoutable.
Tous les regards seront tournés vers Mousa Al-Tamari, étincelant en Ligue 1 et véritable moteur de la qualification.
À ses côtés, Yazan Al-Naimat et Ali Olwan complètent un trio offensif capable de percer n’importe quelle défense. La Jordanie a déjà prouvé, lors de la Coupe d’Asie de l’AFC, qu’elle pouvait battre les meilleurs lorsqu’elle est au sommet de sa forme ; elle est désormais prête à montrer au monde que les Al-Nashama sont arrivés.
Qui figure dans la sélection jordanienne pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs
Sous la houlette du sélectionneur Jamal Sellami, les Chevaliers ont officialisé leur liste des 26 pour leur première participation à la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA. Dans le groupe J, ils défieront l’Argentine tenante du titre, l’Algérie et l’Autriche.
Le groupe s’appuie sur une organisation tactique rigoureuse, un collectif soudé et des transitions offensives fulgurantes. Le gardien titulaire Yazeed Abulaila, bien protégé par un trio défensif discipliné composé notamment de Yazan Al-Arab et Abdallah Nasib (FC Séoul), forme un socle solide. Le moteur de l’équipe et son étincelle créative reposent sur l’ailier vedette Musa Al-Taamari, tandis que l’attaquant dynamique Ali Olwan — auteur de neuf buts en qualifications — et Yazan Al-Naimat animeront le front de l’attaque.
Que vous planifiez votre suivi de ce parcours historique ou que vous souhaitiez obtenir des billets pour les rencontres à Santa Clara et Arlington, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de la Jordanie :
|Poste
|Joueur
|Club actuel
|Gardiens
|Yazeed Abulaila
|Al-Hussein Irbid
|Abdullah Al-Fakhouri
|Al-Wehdat
|Ahmad Juaydi
|Al-Wehdat
|Défenseurs
|Yazan Al-Arab
|FC Séoul
|Abdallah Nasib
|Al-Hussein Irbid
|Mohammad Abu Al-Nadi
|Selangor
|Yousef Abu Al-Jazar
|Al-Hussein Irbid
|Mohammad Hasheesh
|Al-Wehdat
|Saleem Obaid
|Al-Hussein Irbid
|Bara’ Marei
|Al-Faisaly
|Feras Shelbaieh
|Al-Wehdat
|Ihsan Haddad
|Al-Faisaly
|Milieux de terrain
|Noor Al-Rawabdeh
|Selangor
|Nizar Al-Rashdan
|Qatar SC
|Rajaei Ayed
|Al-Hussein Irbid
|Ibrahim Sadeh
|Al-Karma
|Mohammad Al-Dawoud
|Al-Wehdat
|Amer Jamous
|Al-Zawraa
|Mahmoud Al-Mardi
|Al-Hussein Irbid
|Mohannad Abu Taha
|Al-Wehdat
|Waseem Al-Riyalat
|Al-Faisaly
|Attaquants
|Musa Al-Taamari
|Montpellier HSC
|Yazan Al-Naimat
|Al-Arabi
|Ali Olwan
|Selangor
|Reziq Bani Hani
|Selangor
|Arif Al-Haj
|Al-Hussein Irbid
Où se trouvent les stades de la Coupe du monde ?
|Pays
|Stade (Ville)
|Capacité
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|Mexique
|Estadio Banorte (Mexique)
|48 821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Stade BBVA (Monterrey)
|50 113
|États-Unis
|Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63 815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70 122
|NRG Stadium (Houston)
|68 311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67 513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69 650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64 091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Philadelphie)
|65 827
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123