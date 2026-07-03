Comment acheter des billets pour la Coupe du monde après le tirage au sort ? Guide sur la revente officielle, où acheter vos billets et plus encore

Suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision cet été a été passionnant, mais rien ne vaut l’expérience d’assister aux matchs depuis l’une de ces arènes ultramodernes et de voir l’action se dérouler sous vos yeux.

Si vous n’avez pas obtenu de billets lors des différentes phases de tirage au sort qui se sont succédé depuis septembre 2025, ne baissez pas les bras : le coup de sifflet final n’a pas encore retenti.

Si certains supporters ont redoublé d’efforts pour décrocher ces sésames très convoités, d’autres explorent des solutions alternatives afin de vivre pleinement le tournoi depuis leur salon.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les acheter, leur prix, le fonctionnement du processus officiel de revente et bien plus encore.

EN SAVOIR PLUS : Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu'est-ce que la tarification dynamique ?

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA après le tirage au sort ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute.

Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’acheter sur le marché secondaire.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Au total, 104 matchs seront disputés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, la région de la baie de San Francisco et Seattle.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour l’édition 2026. Les places pour la phase de groupes sont proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici les villes et les stades qui accueilleront les rencontres :