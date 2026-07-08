Bien qu’elle n’ait pas encore ajouté de nouveau titre majeur à son palmarès depuis 1966, l’Angleterre confirme régulièrement son appartenance au cercle des meilleures nations européennes (et mondiales) grâce à ses performances sur la scène internationale.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’à un match nul face au Ghana, les Three Lions ont éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, puis le Mexique, coorganisateur du tournoi, dans l’emblématique Estadio Azteca.

Cette victoire les propulse en quart de finale, où ils affronteront la Norvège d’Erling Haaland, samedi 11 juillet à Miami.

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat final / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) MetLife Stadium, East Rutherford L'Angleterre s'est imposée 2-0 Mercredi 1^(er) juillet Angleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L’Angleterre s’est imposée 2-1 Dimanche 5 juillet Mexique - Angleterre (18 h CST) Estadio Azteca, Mexico Victoire de l’Angleterre 3-2 Samedi 10 juillet Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 de l’Angleterre

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît désormais son calendrier : voici les dates, horaires et lieux de ses matchs, sous réserve qu’elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

Après sa victoire épique en huitièmes de finale contre le Mexique à l’Estadio Azteca, l’Angleterre se rend désormais à Miami pour un quart de finale contre la Norvège. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis un match amical à Wembley en 2014, remporté 1-0 par l’Angleterre grâce à un penalty de Wayne Rooney.

En cas de succès, les Three Lions défieront l’Argentine ou la Suisse en demi-finale, avant d’éventuellement croiser l’Espagne, la France, le Maroc ou la Belgique en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Possible Billets 11 juillet (17 h, heure de l’Est) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Angleterre - Norvège Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match n° 102 : Argentine ou Suisse Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : contre la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Dernier classement

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale. Mais les stars anglaises Harry Kane (6 réalisations) et Jude Bellingham (4) restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 7 contre le Maroc – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l'Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 – Billets Ousmane Dembélé (France) 4 contre le Maroc – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des performances en demi-teinte lors des premières journées des qualifications pour la Coupe du monde, notamment lors des victoires 1-0 et 2-0 contre Andorre, l'Angleterre a pris de l'assurance sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première équipe européenne à valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Les supporters anglais espèrent désormais que ces 60 années de disette prendront fin.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :