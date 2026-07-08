Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Harry Kane England 2025Getty
Book England World Cup 2026 Tickets

Traduit par

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 : quart de finale Angleterre-Norvège, calendrier des matchs à élimination directe, tarifs et plus encore

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
Angleterre
H. Kane
J. Bellingham

Vous pourriez vous rendre en Amérique du Nord pour voir les « Three Lions » rugir lors de la Coupe du monde.

Bien qu’elle n’ait pas encore ajouté de nouveau titre majeur à son palmarès depuis 1966, l’Angleterre confirme régulièrement son appartenance au cercle des meilleures nations européennes (et mondiales) grâce à ses performances sur la scène internationale.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’à un match nul face au Ghana, les Three Lions ont éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, puis le Mexique, coorganisateur du tournoi, dans l’emblématique Estadio Azteca.

Cette victoire les propulse en quart de finale, où ils affronteront la Norvège d’Erling Haaland, samedi 11 juillet à Miami.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre :réservez dès maintenant

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeRésultat final / Billets
Mercredi 17 juinAngleterre - Croatie (15 h CDT)AT&T Stadium, DallasVictoire de l’Angleterre 4-2
Mardi 23 juinAngleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)Gillette Stadium, Foxborough0-0
Samedi 27 juinPanama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)MetLife Stadium, East RutherfordL'Angleterre s'est imposée 2-0
Mercredi 1^(er) juilletAngleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est)Mercedes-Benz Stadium, AtlantaL’Angleterre s’est imposée 2-1
Dimanche 5 juilletMexique - Angleterre (18 h CST)Estadio Azteca, MexicoVictoire de l’Angleterre 3-2
Samedi 10 juilletNorvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est)Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 de l’Angleterre

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre :réservez dès maintenant

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
9–11 juilletQuarts de finale450 $ – 1 775 $850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît désormais son calendrier : voici les dates, horaires et lieux de ses matchs, sous réserve qu’elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

Après sa victoire épique en huitièmes de finale contre le Mexique à l’Estadio Azteca, l’Angleterre se rend désormais à Miami pour un quart de finale contre la Norvège. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis un match amical à Wembley en 2014, remporté 1-0 par l’Angleterre grâce à un penalty de Wayne Rooney.

En cas de succès, les Three Lions défieront l’Argentine ou la Suisse en demi-finale, avant d’éventuellement croiser l’Espagne, la France, le Maroc ou la Belgique en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)TourLieuPossibleBillets
11 juillet (17 h, heure de l’Est)Quarts de finaleHard Rock Stadium (Miami Gardens)Angleterre - Norvège

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)Demi-finalesMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Match n° 102 : Argentine ou Suisse

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Match 104 : contre la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Dernier classement

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale. Mais les stars anglaises Harry Kane (6 réalisations) et Jude Bellingham (4) restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe)Nombre de butsProchain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)8contre la Suisse – Billets
Kylian Mbappé (France)7contre le Maroc – Billets
Erling Haaland (Norvège)7contre l'Angleterre – Billets
Harry Kane (Angleterre)6contre la Norvège – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)4Éliminé
Jude Bellingham (Angleterre)4Billets
Ousmane Dembélé (France)4contre le Maroc – Billets
Julián Quiñones (Mexique)4Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)4Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)4contre la Belgique – Billets

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des performances en demi-teinte lors des premières journées des qualifications pour la Coupe du monde, notamment lors des victoires 1-0 et 2-0 contre Andorre, l'Angleterre a pris de l'assurance sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première équipe européenne à valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Les supporters anglais espèrent désormais que ces 60 années de disette prendront fin.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Stade BBVA (Monterrey)50 113
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Gillette Stadium (Foxborough)63 815
 Stade AT&T (Dallas)70 122
 NRG Stadium (Houston)68 311
 Stade Arrowhead (Kansas City)67 513
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre –Réservez dès maintenant.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google