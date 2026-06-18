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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie : dates, calendrier, tarifs et plus encore

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Coupe du monde
Tunisie
E. Skhiri

Vous pourriez vous rendre en Amérique du Nord pour assister aux matchs des Aigles de Carthage lors de la Coupe du monde.

Hervé Renard entend marquer les esprits dès son arrivée à la tête de la sélection tunisienne. Après le limogeage de Sabri Lamouchi, suite au revers 5-1 subi face à la Suède lors du premier match de Coupe du monde, les Nord-Africains doivent désormais défier deux adversaires de taille : le Japon et les Pays-Bas.

Hors du groupe depuis ses six précédentes participations, la sélection espère que la septième sera la bonne. Les fans se souviennent de la victoire historique sur la France au Qatar il y a quatre ans : un souvenir qui prouve que tout est possible.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs de la Tunisie et leur prix estimé.

Billets pour la Coupe du monde 2026 de la Tunisie :réservez dès maintenant

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

DateMatch LieuBillets
Dimanche 14 juinTunisie - Suède (1-5)Estadio BBVA (Guadalupe)N/A
Samedi 20 juinTunisie - Japon Stade BBVA (Guadalupe)Billets
Jeudi 25 juinTunisie - Pays-BasArrowhead Stadium (Kansas City)Billets

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 :

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente du site.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

CatégoriePhase de groupesSeizièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ – 2 030 $

*Remarque : ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande et du stade concerné.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 44 315
MexiqueStade Azteca (Mexique) 72 766
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium (Houston)68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Inglewood) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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