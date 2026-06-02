Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande : dates, calendrier, prix et tout ce qu’il faut savoir

Les nations insulaires du Pacifique Sud aspirent désormais à gagner en influence et à s’imposer comme une force majeure sur la scène footballistique internationale. Après une longue attente, les fidèles supporters néo-zélandais voient enfin leur équipe retrouver la Coupe du monde ; ils peuvent compter sur un soutien massif en Amérique du Nord.

Présente pour la première fois depuis 2010, la sélection des All Whites bénéficie d’un retour d’expérience précieux.

Les Kiwis espèrent que la troisième participation sera la bonne, car ils n’ont encore jamais goûté à la victoire en Coupe du monde : trois défaites lors de leurs débuts en 1982, puis trois matches nuls en Afrique du Sud en 2010.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et connaître les tarifs.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande (18 h) SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Dimanche 21 juin Nouvelle-Zélande - Égypte (18h) BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 26 juin Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h) BC Place (Vancouver) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Nouvelle-Zélande sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les All Whites entameront leur parcours cet été face à l’Iran à Los Angeles. Les Iraniens ont été éliminés au premier tour lors de leurs six précédentes participations et ont concédé six buts lors de leur entrée en lice au Qatar en 2022, un bilan qui pourrait profiter aux Néo-Zélandais.

Les Néo-Zélandais mettront ensuite le cap sur le Canada pour leur deuxième sortie dans le groupe G face à l’Égypte, une formation emmenée par des éléments de renom comme Mo Salah (Liverpool) et Omar Marmoush (Manchester City). Si les Pharaons ont dominé la Coupe d’Afrique des nations à sept reprises, ce ne sera que leur quatrième apparition en Coupe du monde. Tout comme la Nouvelle-Zélande, les Pharaons se rendent en Amérique du Nord avec l’intention de mettre fin à leur série de défaites.

Sur le papier, leur défi le plus ardu interviendra lors de la dernière journée, toujours à Vancouver, face à la Belgique. Les Diables Rouges ont souvent déçu lors des grands tournois récents, mais, quand ils sont au complet, leur effectif de classe mondiale peut bousculer n’importe quelle hiérarchie.

Comment obtenir des billets hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Nouvelle-Zélande ?

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets pour les matchs de la Nouvelle-Zélande, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, et ce, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou petite finale : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez chaque rencontre dans l’enceinte de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :